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Friday, 1 November 2024, 19:57 HKT/SGT
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广发证券入选首批"跨境理财通"券商业务试点名单 助力大湾区金融市场互联互通

广州, 2024年11月1日 - (亚太商讯) - 11月1日，首批券商"跨境理财通"业务试点名单正式公布，广发证券成功入选，成为首批获得业务试点参与资格的14家证券公司之一。这一重要里程碑标志着广发证券在深化粤港澳大湾区金融合作、助力居民财富跨境配置方面又迈出了坚实的一步。

自2月26日《粤港澳大湾区"跨境理财通"业务试点实施细则》正式实施以来，"跨境理财通"已迈入2.0阶段。升级后的"跨境理财通"为粤港澳大湾区内地和港澳投资者提供了正式且便捷的渠道，允许个人投资者直接跨境开设和操作投资账户，资金的汇划均使用人民币跨境结算，进一步丰富了两地居民的理财产品选择。"跨境理财通"首批券商试点名单公布，标志着该业务试点参与主体进一步拓宽，证券公司将在监管指引下有序加入"跨境理财通"业务中。

作为深耕大湾区多年的行业领先券商，广发证券积极响应并参与"跨境理财通"业务试点，为粤港澳大湾区金融合作创新措施贡献应有之力。广发证券在大湾区拥有深厚的客户基础，并致力于为试点客户提供更优的财富管理服务。

入选"跨境理财通"业务试点后，广发证券将重点做好以下三方面的工作，为客户带来具有广发特色的"跨境理财通"客户服务：

一是从集团层面自上而下推进业务布局，以境内外高效的业务联动，全力做好境内外客户的综合服务。广发证券集团国际业务布局较为完善，以集团研究实力引领产品规划及资产配置方向，统筹集团境内外的资产管理机构优势资源，构建全天候、多元化的产品供给体系。通过综合化的财富管理解决方案，全面匹配客户的境内外综合投资需求。

二是以业内领先的财富管理服务，为投资者优中选优，充分满足投资者跨境投资多元化配置的需要。近年来，广发证券践行以研究为驱动的买方投顾理念，专注于服务客户财富保值增值需求，在研究、资产管理、财富管理等核心业务领域均取得行业领先优势。公司配置了超过50人的资产配置研究团队，汇聚财富管理专业研究力量，以大类资产配置理念为先导，为投资者在全市场精选优秀的资产管理人，满足投资者个性化的财富管理需求。同时，广发证券拥有一支超过4400人的专业投资顾问团队，全方位触达客户的财富管理服务需求。近日，21世纪资管研究院发布的对11家头部基金销售机构的选品能力测评显示，广发证券合作的基金公司数量在8家券商和银行中位列第一；在基金选品业绩指标方面，上述测评显示，广发证券在11家机构中排名第一，无论是在股票型基金还是债券型基金的选品收益率指标上均表现优异。

三是通过快速响应的线上开户和投资运营体验，为客户提供更为敏捷的全流程跨境服务。广发证券将全力提升线上服务效率，为客户提供操作更为便捷的网上开户和投资体验。以完善的线上渠道功能，让投资者可以体验顺畅无碍的"跨境理财通"全流程服务。以南向通为例，符合资质的合格境内投资者可通过易淘金的"跨境理财通"板块，一键跳转至合作的香港券商网站办理跨境理财通业务。在开户完成后，客户将便捷浏览理财通产品全局，关注心仪的投资产品，及时查阅资产账户体系的变化。

后续，广发证券将积极推进业务落地，为促进粤港澳大湾区金融市场互联互通、拓宽居民投资渠道贡献力量。广发证券将继续发挥自身专业优势，为粤港澳大湾区居民提供更加优质、便捷的跨境财富管理服务，助力大湾区居民实现财富的保值增值。



话题 Press release summary

部门 金融
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