中集集团公布2024年前三季度业绩



业绩亮点 01.本集团前三季度实现营业收入人民币1,289.71亿元，同比上升35.58%；归母净利润人民币18.28亿元，同比上升268.87%；扣非归母净利润16.92亿元，同比上升40.34%。 02.集运相关业务供需两旺，集装箱制造标准干货集装箱累计销量涨幅达421.78%；物流服务核心产品业务实现同比量价齐升。 03.海洋工程营业收入同比增长77.75%。前三季度已生效新签订单同比增长121%至32.5亿美元，创下历史最高接单金额记录，首次突破产品类型、斩获FLNG改造总包订单。 香港, 2024年10月29日 - (亚太商讯) - 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（简称"中集集团"或"集团"，股份代号：000039.SZ/02039.HK）欣然公布截至2024年9月30日止9个月（"期内"）之未经审核之前三季度业绩。 2024年前三季度，中集集团整体经营业绩提速增长，营业收入同比上升35.58%至1,289.71亿元（人民币，下同）（上年同期：951.24亿元）；实现归母净利润（归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润，下同）18.28亿元（上年同期：4.96亿元），同比大增268.87%；扣非归母净利润（归属于母公司股东及其他权益持有者的扣除非经常性损益的净利润）16.92亿元（上年同期：12.05亿元），同比增长40.34%。单季度来看，第三季度中集集团实现归母净利润同比增长891.78%至9.62亿元，扣非归母净利润增长280.89%至8.71亿元。 集装箱制造业务方面，产销同比明显回升，标准干货集装箱累计销量涨幅达421.78%。2024前三季度，全球集装箱贸易需求回升。为应对红海危机长期化、港口罢工等不确定性事件带来的缺箱风险，客户备箱意愿较强。受此影响，报告期内，本集团集装箱制造业务产销量同比明显增长，其中干货集装箱累计销量248.63万TEU（上年同期：47.65万TEU），同比增长约421.78%；冷藏箱累计销量9.34万TEU（上年同期：8.01万TEU），同比增长约16.60%。根据克拉克森2024年9月的预测， 2024年全球集装箱贸易量增速将大幅提升4.5%至5.2%，并预计2025年全球集装箱贸易量将继续增长2.8%。 海洋工程业务方面，随著海工新接订单陆续进入建造期，海洋工程业务的营业收入同比增长77.75%。前三季度，已生效新签订单同比增长121%至32.5亿美元，创下历史最高接单金额记录，并首次突破产品类型、斩获FLNG改造总包订单；累计持有在手订单价值同比增长42%至74亿美元。其中油气：风电：滚装船订单占比约为3:1:1。受国际局部战争及全球新能源转型放缓影响，国际油价持续高位水平，海工装备市场继续恢复向好。 空港与物流装备、消防及救援设备业务方面，继续探索更多业务发展新路径，国家经济刺激措施助益前三季度新增订单同比增长。集团期内项目完成验收交付数量较去年同期增加，营业收入和利润同比提升。继年中通过项目公司开拓民航地面电源业务后，中集天达正努力探索更多业务发展的新路径，开拓与空港及消防业务具协同效应的新领域，推动业务多元化和长期可持续发展。 物流服务业务方面，营业收入与盈利指标同比有较大幅度的增长，核心产品业务实现同比量价齐升。集团紧随中国企业出海战略，深耕客户场景化需求，创新打造一体化多式联运优质产品，谋篇布局美国、东南亚等海外市场，并著力提升"数智化"水平。第三季度，进一步延伸海运服务链条；重点推进中亚联程空运航线，进一步拓宽欧线产品类型；整合内部专业化陆运资源，成立陆运公司统一对外运营。 道路运输车辆业务方面，中集车辆在全球销售各类车辆合计94,749辆/台套，实现营业收入人民币158.23亿元，同比下降19.14%。国内市场方面，物流运输市场增速放缓，商用车终端市场承压；但得益于"星链计划"的全面实施，中集车辆国内整体车辆销量同比逆势提升。海外市场方面，随著北美半挂车需求回归常态，前三季度北美半挂车销量同比回落；受欧线海运供应链波动影响，欧洲半挂车需求减少；期内，中集车辆欧洲业务积极推进供应链重组及业务协同整合，同时积极开拓其他海外市场新增客户，其中澳洲业务保持增长趋势。 能源、化工及液态食品装备方面，中集安瑞科收入实现整体平稳增长，同比增长8.0%至人民币179.69亿元。截至2024年9月底中集安瑞科整体在手订单约人民币277.32亿元，同比增长25.2%，前三季度累计新签订单人民币207.61亿元，同比增长5.1%。具体来看，2024年国内天然气表观消费与进口量双双增长，带动水、陆清洁能源业务均实现较大幅度增长，清洁能源分部2024年前三季度收入同比大幅增长26.2%至人民币125.99亿元；全球化工罐箱需求逐步改善，化工环境业务回暖，第三季度收入环比增长21.5%；液态食品分部在手订单饱满，2024年前三季度收入平稳增长。 集团管理层表示："虽然世界经济恢复面临挑战，但在全球集装箱贸易需求回升、海工市场恢复向好背景下，2024年来集团攻坚克难，力求稳中提质，核心业务订单饱满，整体盈利能力实现提升。未来，集团将持续巩固全球化布局战略，不断夯实的全球营运平台基础，把握新质生产力、科技创新等重要机遇，不断创造新价值和新动能，实现高质量增长目标。" 关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

中集集团是全球领先的物流及能源行业设备及解决方案供货商，产业集群主要涵盖物流领域及能源行业领域，龙头市场地位持续巩固。在物流领域，本集团仍然坚持以集装箱制造业务为核心，孵化出道路运输车辆业务、空港与物流装备/消防与救援设备业务，辅之以物流服务业务及循环载具业务提供物流专业领域的产品及服务；在能源行业领域，本集团主要从能源/化工/液态食品装备业务、海洋工程业务方面开展；同时，本集团也在不断开发新兴产业并拥有服务本集团自身的金融及资产管理业务。作为一家为全球市场服务的多元化跨国产业集团，中集在亚洲、北美、欧洲、澳洲等地区拥有300余家成员企业，集团旗下拥有3家上市公司，客户和销售网络分布在全球100多个国家和地区。2023年，本集团业绩实现营业收入人民币1,278.10亿元，毛利率保持在13.77%，净利润为人民币18.63亿元。2023年，本集团位列2023《财富》中国500强榜单第170名。如欲获得更多信息，请浏览https://www.cimc.com/。



话题 Press release summary



部门 Transport & Logistics, Manufacturing

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

