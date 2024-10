助力联合国生物多样性“3030目标” 华泰证券联合发起中国首个OECMs专项基金

香港, 2024年10月29日 - (亚太商讯) - 为期12天的联合国《生物多样性公约》第十六次缔约方大会(COP16)于10月21日起在哥伦比亚召开,华泰证券(股份代号:6886.HK)支持开展的"昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架OECMs中国潜力案例"在边会会场发布,向国际社会展示中国社会各界推动生态保护与经济社会平衡发展的多样化探索和实践。当地时间10月25日华泰证券携手山水公益基金会在COP16进一步宣布:发起中国首个OECMs专项基金,将为一批有实际需求的案例申报主体提供务实、长效的资助、赋能,以期带动多元主体加快融入生物多样性主流化,上海证券交易所公益基金会也将为此提供公益支持。 联合国《生物多样性公约》秘书处特别代表Jillian Campbell、生态环境部自然生态保护司一级巡视员刘宁、世界自然保护联盟(IUCN)自然保护地团队负责人James Hardcastle与北京大学博雅特聘教授、山水公益基金会理事吕植见证OECMs专项基金发布。 2022年,中国作为COP15主席国推动达成了兼具雄心和务实平衡的"昆蒙框架",框架提出在2030年要至少保护30%的陆地、内陆水域、沿海和海洋区域(即"3030目标")。目前官方划定的自然保护地无法支撑这一目标的达成,社会各界广泛参与的其他有效的区域保护措施(OECMs,Other Effective area-based Conservation Measures ),被普遍认为是能够大幅增加保护面积、实现"3030目标"的新型保护工具。在生态环境部自然生态保护司的支持下,由华泰证券资助,中华环境保护基金会、华泰公益基金会、山水自然保护中心联合发起"昆明-蒙特利尔全球生物多样性框架OECMs中国潜力案例"征集活动,旨在挖掘、总结和传播国内OECMs的优秀实践和经验,为后续OECMs标准的建立和指南的完善提供案例基础和参考,助力OECMs在中国的进一步落地。 本次活动共征集到90个案例,由民间组织、企业、高校、农民合作社等多元主体申报,涵盖了森林、湿地、海洋、城镇、农田等生态系统,总面积达1290km²,支持了东北虎、大熊猫、滇金丝猴、中华穿山甲、青头潜鸭、无斑雨蛙、低斑蜻、中华鲎等的多种珍稀濒危物种保护。经过资料查阅、专家评审、实地调查、案例公示等流程,北京大学校园自然保护小区等12个案例入选"中国潜力OECMs典型案例",南京奥体中心近自然绿地等34个案例入选"中国潜力OECMs入围案例",展示中国在全球生物多样性治理领域进一步发挥领导力的过程中,社会各界贡献的多元力量。 在COP16"探索非国家主体在推进OECMs中的自愿承诺:来自中国的本土洞见和全球视角"主题边会上,华泰证券与山水公益基金会共同宣布发起中国首个OECMs专项基金--非国家主体其他有效区域保护措施专项基金。华泰证券将基于6年来持续开展"一个长江"生态环境保护公益项目的成熟经验,聚焦长江流域,从OECMs案例中遴选有实际需求和长期潜力的项目,通过该基金开展小额资助、专业赋能。见证专项基金发布的联合国《生物多样性公约》秘书处特别代表Jillian Campbell表示,OECMs在"3030目标"的实现中将发挥重要作用,期待未来能够在OECMs的实施过程中关注其管理有效性、治理公平性、连通性等诸多方面。生态环境部自然生态保护司一级巡视员刘宁表示,《中国生物多样性保护战略与行动计划(2023-2030 年)》明确提出创新OECMs,探索多种治理模式,支持多种形式的民间生物多样性就地保护,期待以华泰证券为代表的中国金融企业携手专业机构做出更有示范意义的探索。 华泰证券于2018年创设"一个长江"项目,通过支持社区保护行动、开展青少年生态文明教育、资助可持续发展领域不同阶段青年人才成长等工作,影响更多社会力量助力生物多样性主流化,幷以ESG为纽带引导上市公司、金融企业等主体开展保护行动。华泰证券将以OECMs潜力案例征集和专项基金为支点,支持更多元社会主体长期投身生物多样性保护、开展创新示范探索,为建立多元参与行动体系、将建设美丽中国转化为所有人的行为自觉贡献更大力量。



