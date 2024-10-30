国泰君安国际MSCI ESG评级获提升至A级 可持续发展表现卓越

香港, 2024年10月29日 - (亚太商讯) - 国际指数评级机构明晟 (MSCI)日前公布了年度 ESG（环境、社会及企业管治） 评级报告，国泰君安国际控股有限公司（"国泰君安国际"、"公司"或"集团"，股份代号：1788.HK）评级获提升至A级。这一重要突破标志着国泰君安国际在履行环境、社会及公司治理责任上迈出了坚实的步伐，彰显公司在可持续发展领域的持续努力和卓越表现。

MSCI ESG评级作为评估企业可持续性的全球标杆，覆盖全世界约8500家上市公司，是全球投资者公认的最权威的评级机构之一。根据MSCI最新ESG评级报告，国泰君安国际在管治、隐私及数据安全、负责任投资和融资环境影响四个关键议题评分均优于行业平均。MSCI特别指出，公司在商业道德实践方面领先于全球同行，其中包括定期对营运各层面进行道德审计，以预防潜在的道德不当行为。MSCI亦关注到，公司2023年积极发展绿债发行业务，同时将 ESG 因素纳入其投资决策中，在负责任投资方面的举措领先于同业。此外，公司采用外部独立的 IT 安全审计来协助防范网络安全风险，在数据保护措施方面表现优于同业。

国泰君安国际作为香港领先的中资券商，关注各利益相关方在社会、经济和环境方面的不同需求，不断深化ESG管理，致力于将ESG理念融入公司战略发展和业务运营中，同时持续推动绿色金融发展和创新，助力实体经济实现可持续发展目标。展望未来，公司将坚持不懈地发挥金融机构的力量，在提升自身ESG治理水准的同时，力争创造更大的社会价值，为行业和社会可持续发展作出贡献。

Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network