啤酒与创新ICT的「发酵」效应：酒业巨头智赢工业数字化未来



香港, 2024年10月29日 - (亚太商讯) - 中信国际电讯集团有限公司（「中信国际电讯」，香港交易所股份代号：1883）全资拥有的中信国际电讯(信息技術)有限公司(「中信国际电讯CPC」)欣然宣布，其子公司中企网络通信技术有限公司（简称「中企通信」）联合华润啤酒（控股）有限公司（简称「华润啤酒」）在2024「IDC中国未来企业大奖与数字化转型年度盛典」上大放异彩，凭借共同打造的标杆项目-「华润啤酒数智化绿色工厂」和「华润啤酒一站式混合组网」项目-分别斩获两项重磅大奖。其中「华润啤酒数智化绿色工厂」项目荣誉入选【IDC未来数字工业领航者案例】优秀奖，「华润啤酒一站式混合组网」项目荣获【IDC中国未来企业大奖优秀奖--「未来联接领军者」】称号。此次评选结果充分体现了全球知名咨询机构、行业专家、业界公众对华润啤酒携手中企通信打造这两个标杆项目的一致赞誉。尤为值得一提的是，后者更经IDC中国特别甄选，获提名参与IDC未来企业大奖（亚太区）的角逐，与多家世界顶尖级别的企业角逐殊荣。 中企通信与签约客户华润啤酒共同打造的"华润啤酒一站式混合组网"项目

荣获【IDC中国未来企业大奖优秀奖--"未来联接领军者"】称号

华润啤酒智能与数字化部副总监陈学强现场领奖 中企通信赋能"华润啤酒数智化绿色工厂"项目

荣誉入选【IDC未来数字工业领航者案例】优秀奖

华润啤酒智能与数字化部副总监陶志斌现场领奖 根据IDC评委寄语，华润啤酒在智能制造和绿色生产方面的突出表现，成为了行业内的典范。企业积极构建多类型技术应用跟业务场景紧密「增效」，不但广泛应用了物联网（IoT）、大数据分析、人工智能（AI）等创新技术，以实现生产过程的智能化，提高生产效率和资源利用率。更以数字化手段改善供应链管理，减少浪费，提升整个价值链的透明度，同时以技术创新，建立了环境友好的生产模式，减少了废水排放，实现了能源的有效循环利用，降低了碳足迹。故此华润啤酒两个数智化项目荣获 IDC两项重磅大奖，是展示了其通过数字化转型实现经济效益和环境效益的双赢，更体现了对推动社会发展与数字经济的责任担当。 「非常荣幸能得到这两项有份量的奖项，这不仅是对华润啤酒数字化转型工作的认可，更坚定了我们坚持长期主义、加速全球化、高端化、绿色化、文化创新等全方位发展的信心。」华润啤酒智能与数字化部副总监陈学强表示，「在我们重要合作伙伴中企通信的创新ICT技术和解决方案的稳健赋能下，华润啤酒成功打造出这两个标杆项目，并在激烈的奖项评选竞争中脱颖而出，获此殊荣。我们与中企通信的合作始于2019年。五年间，彼此团队同事们不仅建立了相互的信任，更是在创新技术服务与推进业务创新方面，达成了丰硕的数字化成果。可以说，中企通信绝不仅是简单的技术、方案和服务提供者，更是我们数字化转型道路上不可或缺的并肩伙伴和强有力的靠背支撑。」 华润啤酒智能与数字化部副总监陶志斌表示，"此次IDC大会上，华润啤酒数智化绿色工厂荣获'未来数字工业领航者'称号，这既是对我们数智化绿色工厂建设成果的肯定，也是对企业未来发展潜力的认可。中企通信作为华润啤酒的重要合作伙伴，在智能化云网安服务方面提供了强有力的支持，为我们实现低碳运营的绿色梦想奠定了坚实的数字基石。双方的合作不仅实现了技术上的互补与融合，更在业务模式、市场策略等方面产生了深远的协同效应。" 中信国际电讯CPC行政总裁及中企通信总裁黄政华表示：「华润啤酒是啤酒行业领导企业，也是中企通信重要的客户之一。能与这样高质量、全能型的企业并肩走在数字化转型的实践道路上，是我们的荣幸。我相信，本次获奖，无疑是行业权威机构给予华润啤酒与中企通信携手合作项目上的高度认可，也是对中企通信坚持创新不断，深耕ICT领域20多年的强烈肯定。下一步，我们将顺应数字经济时代的蓬勃趋势，在『数智』上更创新，在智赋『云网安』高质量发展，在引领信息通信行业升级上砥砺前行。要让科技真正成为企业客户业务腾飞的加速器！」 始于当下 着眼未来：中企通信为华润啤酒打造更趋未来的「云网安一体化」平台，赋能数智化发展

总部位于北京的华润啤酒，是华润（集团）大消费板块下的重要成员企业之一，更是拥有超过30年发展历史的国内啤酒行业领军者。自2006年起，华润啤酒总销量连续位列中国啤酒市场销量榜首。近几年，随着市场需求和消费需求的变化，国内啤酒行业市场竞争越来越激烈，尤其是在头部企业之间，而且呈现出高端化、多元化的发展趋势。华润啤酒自2017年就启动了「3+3+3」高端战略布局，从2020年起进入了「技术产品化」阶段，近年迈进了「啤酒+白酒」双赋能战略发展新时代。同时，华润啤酒也意识到数字化和智能化转型是啤酒企业提升竞争力的关键之一。 为实现数字化转型目标，华润啤酒一方面急需解决当下的痛点，关注技术的价值创造和对业务增量的辅助，另一方面根据需求寻找稳健技术伙伴助力推进三大核心目标：其一是增强网络连续性与可扩展性；其二是优化网络能效；其三是整体加固数字底座安全防护水平。此外，华润啤酒强调合作伙伴必须拥有足够服务能力和全球化资源支撑其业务未来灵活发展。 对此，华润啤酒智能与数字化部副总监陈学强评价到：「经过多番审慎考量与严格技术测试后，华润啤酒牵手中企通信，并采纳部署了中企通信整套创新『云网安一体化』解决方案（MPLS+SD-WAN+安全+SASE零信任+私有云）。这一方案的背后，是中企通信多方位的支持能力，覆盖了从方案的定制设计、部署安装、实施到后期运维的整个生命周期，确保了转型过程的顺畅与高效，为华润啤酒的数字化旅程提供了坚实的基础与安全保障，并完全吻合了合作立项之初的目标主旨 。」 IDC对此次获奖项目之一「华润啤酒一站式混合组网项目」的评语：「华润啤酒一站式混合组网项目在网络优化、服务模式、技术创新和低碳发展方面均展现了显著优势和独特性。中企通信提供的一站式服务简化了网络管理复杂度，全天候的安全监控确保了网络稳定性与安全性。量身定制的『云网安一体化』解决方案，融合了多项创新技术，综合满足华润啤酒数字化转型需求。此外，项目还积极响应低碳环保趋势，将私有云部署于低碳数据中心，展现了企业在追求经济效益的同时，对社会责任的积极承担，为行业树立了值得借鉴的优秀范例。」 稳扎国内 突破国际：中企通信致力成为华润啤酒全球化战略的长期伙伴

作为华润集团旗下企业，华润啤酒始终积极践行企业责任，以创新科技为抓手，积极推动落实共建「一带一路」、全球发展倡议等重大倡议。在「走出去」战略指引下，华润啤酒与喜力集团于2019年正式建立全球战略伙伴关系，至今成为喜力在全球的第二大市场。收购喜力中国 只是华润啤酒国际化的第一步，接下来，华润啤酒计划将通过借助合作伙伴中企通信及其母公司中信国际电讯CPC的全球化资源禀赋，以网络改造为基础，推动公司整体的数字化转型，包括自动化工作流程和智能化决策支持；并通过提高营运效率和响应速度，支持业务的快速增长和市场扩张，譬如「一带一路」沿线国家、东南亚、欧洲等海外市场。 中企通信销售总经理高力衡在回顾合作历程时表示:「中企通信与华润啤酒的合作始于其数字化转型之初。华润啤酒作为行业领导者，对数字化转型有着较高的要求，不仅重视降本增效，更要全观性解决企业当前的痛点和难点，能为未来打下基础，而这正是中企通信的优势所在。二十多年与各行各业合作的经验，让我们深知，解决方案提供商在技术和服务上，都要有前瞻性，才能让客户的IT投资效益最大化。」 高力衡续说：「为企业进行数字化转型的过程中，新技术应用如何能让企业做到降本增效，有几个潜在前提。第一是技术和解决方案选配，第二做好了实施和部署、能适应企业的业务发展。综合来看，就是需要选对合作伙伴。中企通信很高兴能成为这个对的合作伙伴，从华润啤酒数字化转型初期就展开合作，并切实地帮助其做到了向技术要效益的这个目标。」 结束语：当「啤酒」遇上「创新ICT」，酒业企业酿就「创新科技」味道

华润啤酒牵手中企通信，当看似传统的啤酒行业融合了新兴浪潮下的创新ICT技术，每一次深入的合作探索，都像是酿酒师的精心调制。据悉，华润啤酒与中企通信就下一阶段持续在出海、人工智能+、SOC即服务等方向的深化合作已展开探讨。 华润啤酒智能与数字化部副总监陈学强

总结到："在华润啤酒首席数字官郭华先生的领导下，信息化团队正积极延续并发展'五化三集中，一核四平台[2]'的IT战略，致力于与国际顶尖水平看齐。我们在深入支持业务体系信息化的前提下，不断加强基础设施建设和信息安全防护，同时积极探索人工智能等智能技术的应用，全力推动数字化转型落地。我们的目标是塑造一个具有国际竞争力的IT品牌，并期望通过IDC大奖来展示华润啤酒及其IT品牌的独特价值。我们期待与中企通信的持续合作，以长远的视角规划我们的伙伴关系，共同推进数字化转型和长远发展。" 参考资料

[1]《华润啤酒CEO侯孝海独家访谈录：收购喜力中国只是华润啤酒国际化的第一步》，来源：华润啤酒

[2]五化三集中，一核四平台 - https://www.jnexpert.com/article/detail?id=4040 关于【IDC中国未来企业大奖】

已连续征集9年，是业界首个针对不同机构/组织/个人在数字化转型大背景下对其努力与成绩进行表彰的奖项，具有前瞻性、中立性和国际性特点，旨在票选出当年最具代表性的数字化转型案例，表彰未来商业的开拓者，彰显数字化转型的商业价值。 关于国际数据公司（IDC）

国际数据公司（IDC）是全球著名的信息技术、电讯行业和消费科技咨询、顾问和活动服务专业提供商。成立于1964年，IDC在全球拥有超过1300名分析师，为110多个国家的技术和行业发展机遇提供全球化、区域化和本地化的专业视角及服务。IDC的分析和洞察助力IT专业人士、业务主管和投资机构制定基于事实的技术决策，以实现关键业务目标。IDC于1986年正式在中国设立分支机构，是最早进入中国市场的全球著名的科技市场研究机构。在中国，IDC分析师专注于本地ICT市场研究，与本地市场高度结合，研究领域覆盖硬件、软件、服务、互联网、各类新兴技术以及企业数字化转型等方面。请浏览https://www.idc.com/cn获取更多信息。 关于华润啤酒

华润啤酒（控股）有限公司【股票代码：291（港币柜台）及80291（人民币柜台）】是一家主要从事酒类业务的投资控股公司，是华润（集团）有限公司属下负责生产、销售及分销酒类产品的业务单元。旗下拥有华润雪花啤酒有限公司和华润酒业控股有限公司。华润雪花啤酒有限公司拥有雪花和喜力啤酒品牌，华润酒业控股有限公司控股/参股/管理3家白酒公司（贵州金沙、景芝、金种子）。请浏览https://www.crbeer.com.hk获取更多信息。 关于中企通信

中企网络通信技术有限公司（简称"中企通信"或"CEC"）是中信成员企业。凭借扎实的全球市场经验、多行业应用、客户实践以及技术实力，结合广泛的ICT资源覆盖、专业的本地化服务、优质的技术解决方案，中企通信为「一带一路」及全球化企业打造综合数智解决方案，满足千行百业ICT服务需求。

请浏览www.china-entercom.com获取更多信息。 中信国际电讯CPC简介

中信国际电讯（信息技术）有限公司（「中信国际电讯CPC」）是中信国际电讯集团有限公司（香港交易所股份代号：1883）的全资附属公司，公司一直矢志透过先进技术及旗舰解决方案，包括TrueCONNECT™专用网络服务、TrustCSI™信息安全解决方案、DataHOUSE™全球统一云数据中心解决方案及SmartCLOUD™云端运算解决方案，为全球跨国企业提供综合数码解决方案， 满足不同行业的ICT服务需求。 凭借「创新‧不断」的服务理念，中信国际电讯CPC积极利用创新技术，将人工智能、扩增实境、大数据，物联网和其他尖端新兴技术的强大潜力转化为企业客户的业务价值，协助客户透过数码化发展保持市场领先优势、业务更具灵活性及成本效益，成为企业推动数码转型的重要策略伙伴。 中信国际电讯CPC以「服务在地，连接全球」的优势，承诺为客户提供最优质的全球化一站式ICT服务。全球化网络资源连接近170个服务据点、60多个SDWAN 网关；21个云服务中心、30多个数据中心及3个全天候运作的安全运作中心，服务遍布约160个国家和地区，无缝连接亚洲、欧美、非洲、中东以及中亚等地区。透过全球化服务布局，多年不断深耕各个行业与领域经验，一系列国际标准服务认证（SD-WAN Ready, ISO 9001、14001、20000、27001 及27017），确保为企业提供国际化标准及服务资源，专业的在地服务及交付能力，同时，优质的客户体验和服务质量，成为领先的综合信息智能化服务供货商。请浏览www.citictel-cpc.com 获取更多信息。 传媒查询：

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