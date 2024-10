百利达集团新产品低氘水上市 新赛道拓无限商机

香港, 2024年10月29日 - (亚太商讯) - 百利达集团控股有限公司(「百利达集团」或「集团」,股票编号:8179.HK)欣然公布,已于10月中旬推出其高品质的饮用水产品。该源自慕士塔格峰的顶级饮用水产品,每一滴都经过精心挑选,确保纯净度和口感达到最高水准,完美符合当下健康意识日益增长的消费者需求。 源自慕士塔格峰的优质饮用水产品 - 低氘水,对人体的好处不容小觑,包括提升能量水平、改善身体的整体健康状态等。低氘水中氘同位素含量较低,因此可能更容易被人体吸收和利用,有助于身体的水分平衡和代谢过程。亦有研究显示,低氘水可能具有抗氧化特性,有助于对抗自由基对细胞的损害,进而有助于维持身体的健康。 饮用水产品较其他软性饮料需求更为刚性,是外出场景解渴、室内场景饮水的首选。且随着居民健康意识提升,瓶装水对其他含糖饮料的替代也有望为产业发展贡献增加。瓶装水为中国软饮行业界第一大赛道,数据显示,2023年,中国瓶装水产业市场规模达2,266亿元人民币,年增2.8%,销售量则为528.8亿公升,年增1.1%;预计2026年中国瓶装水市场规模将成长至2,485.9亿元人民币,未来三年CAGR为3.1%,销量将成长至545.2亿升。相信集团优质饮用水新产品将继续受益于瓶装水好赛道带来的无限商机。集团亦会持续关注市场情况,积极寻求潜在的增长及扩张机会。 百利达集团主席兼执行董事黄巍女士表示:「百利达集团正在积极扩展市场影响力,将全新的饮用水产品推广给本地消费者和亚太地区的潜在客户。我们坚信这次的推出不仅会丰富集团的产品组合,还将加强集团在食品行业营运领域的品牌声誉。展望未来,集团将维持审慎的经营策略,集中资源开发最具增长潜力及盈利能力的商机,以维持盈利能力及稳定的业务经营,以最大程度提升股东回报。」 关于百利达集团控股有限公司 百利达集团控股有限公司于1998在香港成立, 2011年在香港联合交易所有限公司创业板上市。集团目前的主要业务为葡萄酒贸易业务、及于香港生产及销售食品。 百利达集团的葡萄酒贸易业务旨在利用香港葡萄酒业的稳定增长,是发展集团分销和批发渠道的良机,并有助于使集团业务多元化。集团主要品牌「百利达」的葡萄酒主要来自多个著名澳洲葡萄园,着重以优质红酒为主要产品。集团的葡萄酒现已销往超过12 个国家和中国28个地区,并在韩国新罗免税店及韩国现代百货免税店上架,广受五星级酒店、航空公司以及各类中式、日式、西式餐厅等欢迎。同时,集团自2006年开始生产、销售及分销食品,食品业务分部透过自营零售店为香港客户生产及供应烧腊及台式卤味等食品,及供应至香港的本地大型连锁超市等。 传媒查询: 意博资本文化有限公司

