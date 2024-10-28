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Monday, 28 October 2024, 23:53 HKT/SGT
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来源 Leoch International Technology Limited
理士国际与国际电池创新联盟联合主办2024 CBI全球电池创新峰会

香港, 2024年10月29日 - (亚太商讯) - 理士国际技术有限公司（"理士国际"或"集团"，股票编号：842.HK）欣然宣布，由国际电池创新联盟（CBI）和理士国际联合主办，肇庆理士电池公司具体承办的，2024 CBI全球电池峰会（"CBI创新峰会"）于10月23日-25日在中国广东省肇庆市盛大开幕并成功举办。

是次CBI创新峰会是CBI在中国肇庆举办的唯一的年度国际会议，亦是国际上重要的铅电池行业技术会议。来自全球电池行业的1500多名精英代表齐聚一堂，共同探讨新型储能产业的先进理念、前沿技术和市场开发，携手促进国际电池产品技术交流合作，共创电池行业发展美好未来。肇庆市委书记张爱军，市委常委、副市长刘泾波，中国电池工业协会副理事长兼执行秘书长王建新，CBI主任Alistair Davidson博士，理士国际首席科学家、中国工程院外籍院士张久俊教授，理士国际董事长、材料学博士董李博士等领导嘉宾出席了大会，并发表了不同的主旨演讲。

（2024 CBI全球电池峰会现场）
（理士国际董事长董李博士代表主办方致欢迎词）
（CBI主任Alistair Davidson 博士作《全球铅酸电池产业的未来》主旨演讲）
（理士国际董事长董李博士作《可持续发展》主题演讲）
（大会举办隆重的答谢晚宴）

10月25日上午，随着CBI高层闭门会议的结束，持续3天的2024全球电池创新峰会落下帷幕。这次大会，报告内容丰富，参加人员广泛，学术水准高，学术氛围浓厚，给与会者带来了科技的力量、奋进的动力和必胜的雄心。

大会落幕不代表结束，而是新征程的开始。理士国际与其他与会嘉宾纷纷表示，将继续学习先进，开拓创新，实现CBI创新峰会提出的新目标，为经济社会发展做出贡献。理士国际将和CBI及各嘉宾一道，以科技驱动创新，探索电池业新世界。

关于理士国际技术有限公司 （Leoch International Technology Limited）

理士国际技术有限公司（"理士国际"）专注成为领先的全球电源解决方案供应商，主要从事储能系统，新能源电池的研制、开发、制造和销售，覆盖电源解决方案（包括备用电池、起动电池、动力电池）及回收业务。理士国际在全球多地设有18座生产设施，超过80家销售办事处，持续服务130多个国家客户。理士国际研发制造的电池产品在全球市场具竞争力和影响力，广泛应用于新能源汽车、数据中心、通信、电力、广电、铁路、新能源储能等10多个相关产业。



话题 Press release summary

部门 Transport & Logistics, EVs, Transportation, Manufacturing
http://www.acnnewswire.com
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