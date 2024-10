Monday, 28 October 2024, 23:33 HKT/SGT Share: 香港股票分析师协会主席邓声兴专访侨雄国际主席李立中

香港, 2024年10月28日 - (亚太商讯) - 随着科技的高速发展,数字技术正以新理念、新业态、新模式全面融入人类经济、政治、文化、社会、生态文明建设各领域和全过程,给人类生产生活带来广泛而深刻的影响,中国正在加速进入数字时代。在这个过程当中,以信息技术、区块链、人工智能为代表的新兴科技的发展和应用,将成为推动企业数字化转型的关键因素。 作为一家多元化业务的投资控股公司,侨雄国际(00381.HK)成立三十余年来扎实运营实业,同时不断整合公司资源,开拓具有盈利潜力的投资机会。10月4日,侨雄国际发布公告,委任李立中为执行董事兼联席主席,随后在10月10日公司再次发布公告宣布拟更名为权识国际集团股份有限公司。一系列动作显示公司正在加快数字媒体经销行业布局,进一步丰富业务的多元化结构,推动公司更加稳步向前。 日前,侨雄国际执行董事兼联席主席李立中接受香港股票分析师协会主席邓声兴博士连线专访,首次对外界透露其对侨雄国际集团未来的展望以及各个业务板块发展战略的思考。 资料显示,李立中长期从事人工智能、元宇宙、智联网络、区块链科学研究,这些领域的研究成果不仅推动了科技进步,而且为人类的生活带来了巨大的改变。其工作成果向世界展示了中国科学家的智慧和实力,也为中国在科技领域的发展做出了重要贡献。 李立中表示,随着智能时代的到来,人工智能提升生产力可能导致供给端和消费能力不匹配,出现产销双滞的情况。利用区块链技术和web3.0这种数字经济的新形态、新业态、新物种来重构生产关系,可以将个体从单纯的打工人转变为生产资料提供者,使更多人能够参与到生产和价值创造过程中,从而更有效地配置人力、物力等资源,提高资源的利用效率,缓解经济循环不畅的问题。 在专访中,李立中提出了共产经济权识生态的概念,旨在通过区块链技术实现生产资料的共享和共建。在这个生态中,每个参与者都可以成为生产资料的提供者、使用者和受益者。通过生产资料映射,可以确保每个参与者的权益得到保障,实现公平、公正、透明的分配机制,这种重构的分配机制将提升民众的收入水平和消费能力,从而解决产能过剩的问题。 李立中进一步解释称,该生态模式有助于实现第一次财富分配的相对平衡。通过让更多人成为产业生态的共产者、共建者,参与剩余价值分配体系,能够增加民众的收入来源,缩小贫富差距,为实现共同富裕提供一种新的途径和思路。与此同时,权识的高溢价、高增值可以大幅增强民众的消费能力,这对于企业来说,能够加快产品的销售和库存的消化,降低企业的运营成本和风险,促进企业的健康发展,进而推动整个产业经济的正循环。 李立中指出,通过区块链技术重构生产关系,可以推动经济模式的创新和发展。传统的经济模式往往依赖于中心化的机构或平台,而区块链技术可以实现去中心化的经济模式,降低交易成本,提高交易效率。 李立中表示,共产经济权识生态的实现需要依托区块链等新兴技术,这将推动相关技术的不断发展和创新。同时,这种新的经济模式也为技术创新提供了更广阔的应用场景和市场需求,加速技术与经济的融合,促进新质生产力的发展。 "该模式打破了传统的经济模式和生产关系,鼓励人们以新的方式参与经济活动,为经济发展带来新的思路和方法。这将激发社会的创新活力,推动产业的升级和转型,促进经济的可持续发展。" 李立中说。 对于生产数据动态确权的问题,李立中透露,其早在2018年就申请了区块链AOM权识专利技术(专利号:201810475808.3)和区块链行为数据挖矿的专利授权(专利号:201810018810.8),侨雄国际可以利用这些核心专利技术,致力于为产业数据动态确权,真正的让web3.0与实体经济实现交叉融合,从而推动企业数字经济转型。 李立中表示,区块链技术为生产数据的动态确权提供了一种创新且有效的解决方案。通过数字身份、智能合约、数据加密和区块链存证等技术手段,可以确保数据的真实性、完整性和可追溯性,为数据的确权提供可靠的技术支持。 谈到侨雄国际的数字化转型升级,李立中指出,随着国家"十四五"规划的提出,数字化转型已成为各行各业的发展趋势。侨雄国际作为一家多元化的企业,面临着市场竞争和业务增长的双重压力,因此迫切需要进行数字化转型升级。侨雄国际希望通过数字技术,提供更加个性化、智能化的产品和服务,满足消费者的多样化需求,拓展新的市场渠道,为公司带来了新的业务增长点和发展机遇。 "侨雄国际未来会通过相关专利技术对公司各板块业务做全方位的数位经济转型,通过生产资料的标识化,为公司的各个板块注入新的价值与活力。更名为权识国际并推动数字化转型升级,是公司应对市场竞争、实现业务增长的重要举措。" 李立中称。 除此以外,李立中还提出,基于"十四五"规划所带来的数字化新浪潮,各行各业将获得更多发展机遇,面对中国社会经济发展新阶段、新特征,侨雄国际未来将利用数字化转型技术赋能于香港的所有的上市公司和实体产业,向数字媒体经销等方向稳定发展,进一步丰富公司业务的多元化结构。 李立中认为,实体经济和数字经济相辅相成。数字经济有着更丰富的外延,能够催生新业态、新物种、新模式,实体经济升级后能转变成对应的数字经济,成为数字经济的一部分,这可能是未来的一种生活方式,所以加快发展数字经济是大势所趋,需要行业先锋主动出击,迎接挑战,切实把技术和产业融合起来,推动好技术、好概念真正落地。国家层面也会加大政策扶持力度,完善政策保障体系,提升企业数字化转型积极性,助力实现共同富裕。



话题 Press release summary



部门 金属,矿产

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network