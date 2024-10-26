媒体撤回侨雄国际涉嫌操纵股价报道

香港, 2024年10月25日 - (亚太商讯) - 相关媒体发布报道质疑侨雄国际（00381.HK）涉嫌操纵股价事件迎来后续。在收到侨雄国际通过律师事务所发出的律师函后，媒体已经主动撤回报导。

有财经媒体于10月22日在平台发布题为《16个交易日翻了近30倍，侨雄国际（00381）全靠两个"经纪商"雄起？》的文章，指出截至10月21日，中国北方证券和长桥证券两个经纪商近20个交易日分别净买入了0.92亿股和0.27亿股，持股比例分别为14.02%及3.42%，而其他经纪商仅有少量买入，由此质疑公司股价存在被操纵的嫌疑。

值得关注的是，该报导发布前并未与侨雄国际做任何的沟通与确认，仅凭市场交易券商名字片面的指责怀疑公司操纵市场，新闻客观性存在一定的瑕疵。结合近期侨雄国际股价出现大幅上涨，上述报道引发市场关注。

侨雄国际在10月23日盘后在港交所发布澄清公告，否认报道中包含的猜测并认为该报道不准确且具有误导性。同时公司在公告中重申报导中之指控毫无理据，含有误导性陈述、恶意及虚假指控及明显事实错误，公司将对其新闻前恶意做空行为和新闻后操纵市场行为发出律师函和诉讼，以维护广大投资者权益。

侨雄国际随后通过律师事务所向媒体发出律师函进行沟通，对其郑重表达相关意见与诉求，并于10月25日收到复函。相关媒体在复函中表示，上述报道仅是对于盘面和席位变动所做出的合理怀疑，秉持着善意原则，公司将会在发函的24小时内，将题为《16个交易日翻了近30倍，侨雄国际（00381）全靠两个"经纪商"雄起？》的文章从智通财经平台撤下。经记者查询显示，该报道目前已经无法打开。

侨雄国际今日盘后再次发布公告称，经公司代表律师与媒体沟通过后，有关媒体已同意持善意原则并已主动撤回该等媒体报导。根据董事会成员李立中表示，已于2024年10月23日向媒体就报导作出澄清，除上述外没有其他补充，提醒公司股东及其他投资者于买卖公司证券时务审慎行事。

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