Friday, 25 October 2024, 09:48 HKT/SGT Share: 君联投资企业地平线在香港联交所成功上市

香港, 2024年10月25日 - (亚太商讯) - 据君联资本微信公号报道称,10月24日,联想控股(3396.HK)旗下君联资本所投智驾科技企业地平线(9660.HK)在香港联交所成功上市,地平线拟全球发行1,355,106,600股股份,其中香港公开发售135,511,200股,占约10%;国际配售1,219,595,400股,占约90%,另有超额配股权15%。截至发稿,地平线每股5.45港元,上市首日上涨36.59%,市值超过710亿港元。这标志著地平线作为一家智能驾驶解决方案的链主型领军企业,开启了全新"征程"。 地平线是市场领先的乘用车高级辅助驾驶(ADAS)和高阶智能驾驶(AD)解决方案供应商,成立于2015年7月,创始人余凯博士,本硕毕业于南京大学电子科学与工程学系,长期在计算机工程领域深耕。地平线的产品包括征程系列芯片,这些芯片被广泛应用于智能驾驶领域,包括高级辅助驾驶(ADAS)和高阶智能驾驶(AD)解决方案。依托已大规模部署的前装量产解决方案,地平线已成为智能汽车转型及商业化的关键推动者。 灼识咨询报告显示,自2021年起,按解决方案总装机量计算,地平线是首家且每年均为最大的提供前装量产的高级辅助驾驶和高阶智能驾驶解决方案的中国公司。地平线拥有庞大的全球客户群,包括行业领先的OEM(原始设备制造商)和国产汽车制造一级供应商,公司提供的解决方案整合了算法、专用软件和处理硬件,旨在提高驾驶安全性和乘客体验。截至2024年9月底,地平线累计定点车型290款、累计量产车型152款。目前,地平线征程家族车载智能计算方案出货量累计已突破600万套。2024年上半年,地平线营业收入9.3亿元,同比增长超150%。 君联资本于2021年3月投资地平线,投资时地平线生产的智能驾驶芯片在各车企刚刚开始投入应用,投资后,公司产品持续迭代,研发生产了国内首款可量产的百TOPs级车载大算力智能驾驶芯片-征程5系列产品并形成批量生产应用,公司最新研发的征程6也持续量产并在各大车企销售。君联一路陪伴公司成长,在智能驾驶产业链上下游资源引荐等方面给予了公司支持和帮助。 君联资本对地平线成功上市表示祝贺,随著汽车"智能化、网联化"的驱动,智能驾驶芯片已成为智能汽车智能驾驶的核心,地平线是行业内稀缺的有能力将算力在芯片产品上落地的企业,余凯博士带领的团队具有远大格局和前瞻性,有较强的商业落地能力和丰富的企业管理经验,随著我国智能汽车行业的持续增长,君联资本相信,上市后的地平线在智能驾驶领域将会持续拓展更广阔的市场和业务链条。 智能驾驶技术是新质生产力的典型代表。君联长期实践科创投资,在人工智能、碳中和、半导体、数字经济、生物医药等国家战略性产业上密集投资,深入理解和融入国家创新型企业培育体系,持续推动所投企业面向解决"卡脖子"问题的重大创新方向,补链强链。 君联资本作为联控旗下专注于早期创业投资以及成长期私募股权投资的专业投资机构,在二十多年的发展历程中,遵循国际通行标准,经历了多支基金的完整管理周期,创造了可持续的基金业绩。据其官网显示,已累计投资600多家企业,其中有113家在全球不同资本市场IPO退出,近100家通过并购退出。其所投企业中,既包括科大讯飞、宁德时代、药明康得、康龙化成这样的顶尖企业,也有大量的国家级专精特新小巨人和制造业单项冠军,构建了丰富的产业资源。



