Friday, 25 October 2024, 09:24 HKT/SGT Share: 侨雄国际否认媒体操纵股价质疑 称价格波动是市场对公司未来预期反应

香港, 2024年10月25日 - (亚太商讯) - 针对公司近日股价持续上涨,引发媒体质疑涉嫌操纵股价的报导、侨雄国际(00381.HK)今日盘后发布公告称,经公司董事会作出一切合理查询后所知、所悉及所信,董事会坚决否认媒体报导中包含的猜测,并认为报导事项不准确且具有误导性。 侨雄国际在公告中进一步指出,公司已经谘询其法律顾问,将会作出进一步行动。此外公司向负责传播误导性及恶意陈述,恶意沽空从而获益的有关实体及╱或相关个人及任何人,导致的损害或其他补偿,保留采取法律行动之权利。 10月22日,有媒体发布题为《16个交易日翻了近30倍,侨雄国际(00381)全靠两个"经纪商"雄起?》,指出截至10月21日,中国北方证券和长桥证券两个经纪商近20个交易日分别净买入了0.92亿股和0.27亿股,持股比例分别为14.02%及3.42%,而其他经纪商仅有少量买入,由此质疑公司股价存在被操纵的嫌疑。 侨雄国际执行董事兼联席主席李立中对媒体回应称,价格的波动是市场对公司未来预期的反应,是正常的市场行为。首先,乘著近期港股的升浪,很多公司股票都有明显的升幅。加上公司近来管理层的变动,委任了有丰富资历以及管理经验的董事,这些可被股东看作利好消息,公司股价上涨表示股东对公司前景乐观。 二零二四年十月四日,侨雄国际委任李立中为执行董事兼联席主席。李立中长期从事人工智慧、元宇宙、智联网路、区块链科学研究,这些领域的研究成果不仅推动了科技进步,而且为人类的生活带来了巨大的改变。其工作成果向世界展示了中国科学家的智慧和实力,也为中国在科技领域的发展做出了重要贡献。 侨雄国际表示,国家"十四五"规划中提出迎接数字时代,启动数据要素潜能,推进网络强国建设,加快建设数字经济、数字社会、数字政府,以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。基于"十四五"规划所带来的数字化新浪潮,各行各业将获得更多发展机遇,面对中国社会经济发展新阶段、新特征,公司未来将专注于深化现有业务开发及运营,向数字媒体经销等方向稳定发展,丰富业务的多元化结构,使得公司更加稳步向前。 侨雄国际在公告中表示,董事会经作出在相关情况下有关公司的合理查询后,董事会确认,其并不知悉导致价格或成交量波动的任何原因,或任何必须公布以避免公司证券出现虚假市场的资料。 李立中强调,该报导仅凭市场交易券商名字片面的指责怀疑公司操纵市场,期间并未与上市公司做任何的沟通与确认,是典型恶意沽空的犯罪行为。公司会对其新闻前恶意做空行为和新闻后操纵市场行为发出律师函和诉讼,以维护广大投资者权益。 前述媒体报导称,"侨雄国际基本面并不好,公司主要从事玩具及礼品制造及销售、天然资源勘探、水 果种植、休闲及文化及中草药多种业务,业务表现平淡,业绩收入已经连续两个半年度下行,且盈利能力持续下降。今年该公司业务模式并未有重大变化,唯一变化是在10月10日,拟将公司名称更名为权识国际集团(中文名称)。" 侨雄国际近期发布公告,拟将公司名称更改为"AOM International Group Company Limited",并采用"权识国际集团股份有限公司"作为其第二中文名称。据悉,集团的业务有六大可呈报分类,由于各业务均有不同的经济特征,因此各业务被分开管理。 对此李立中表示,侨雄国际更名为权识国际。未来会通过相关专利技术对公司各板块业务做全方位的数位经济转型,通过生产资料的标识化,为公司的各个板块注入新的价值与活力。因此引发股价上涨和投资者购买属于正常市场现象。 李立中指出,目前侨雄国际的资金状况非常健康,公司管理层对公司发展的前景保持绝对的乐观态度,会考虑在未来继续增持公司股票,以带给市场及公司股东信心,稳定因为不实报道,故意抹黑而影响的公司股价。关于后续的业务安排,公司会按照上市公司管理要求走合规的业务流程正常公告披露。公司谨提醒公司股东及潜在投资者,关注公司于联交所网站(http://www.hkexnews.hk/index.htm) 。



话题 Press release summary



部门 金属,矿产

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



Oct 25, 2024 20:30 HKT/SGT 媒体撤回侨雄国际涉嫌操纵股价报道 Oct 29, 2020 11:46 HKT/SGT 侨雄国际正式委任侯云德先生为独立非执行董事 布局多元业务发展 Apr 26, 2017 21:27 HKT/SGT 侨雄国际计划伙拍上海立名进军酒店智能科技业务 June 16, 2015 18:45 HKT/SGT 萨摩亚政府代表团访问侨雄国际 进一步加强战略伙伴关系 June 16, 2015 13:02 HKT/SGT 侨雄国际旗下创意音乐主办之许冠杰「世界多美好」深圳演唱会成功举办