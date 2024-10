Wednesday, 23 October 2024, 15:51 HKT/SGT Share: 标普稳定评级支持复星全球化及创新发展

香港, 2024年10月23日 - (亚太商讯) - 在"普涨"之后,港股市场迎来在当前位置的震荡消化,以结构性行情为主,等待更多催化剂。在此背景下,投资者更要关注港股具有优势的结构性机会,即便市场出现波动,也更具有韧性。比如,兼具创新能力和全球化能力,业绩与估值持续兑现的复星国际(00656)值得高看一线。 复星国际是少有的植根中国、能在全球布局营运的龙头企业。自1992年创立以来,复星国际已在全球超35个国家和地区拥有产业布局,全球化深度营运能力不断提升,如今已成为一家创新驱动的全球家庭消费产业集团。 创新能力持续深化,全球营运能力强兑现 复星国际全球化能力的锤炼,一方面来源于创新产品的持续输出,另一方面则在于全球营运能力的不断精进。 产品方面,生物类似药-汉曲优为复星国际的出海起到了"先锋"的作用。汉曲优凭借的对外授权覆盖约100个国家和地区,在48个国家和地区获批上市,成为获批上市国家和地区最多的国产生物类似药。 有了生物类似药的出海铺路,不仅复宏汉霖在国际上打响名堂,还积累了创新药全球化的经验。复宏汉霖自主研发的全球首个获批一线治疗小细胞肺癌的抗PD-1单抗汉斯状,便是重要的代表。至此,复星的生物药出海,实现了创新药、生物类似药并驾齐驱的新局面。2023年复宏汉霖成为同行企业中第一个靠产品销售盈利的创新药企。 营运方面,复星国际透过组织进化,整合全球资源,根据不同国家和地区的禀赋,实现深度产业布局和属地化经营,让旗下产业、品牌不断从中受益。 比如旅游领域,复星旅文以其独特的轻资产营运模式、全球化布局及全球化营运实现业绩亮眼增长。复星旅文Club Med地中海俱乐部在全球营运67家度假村,2024年上半年营业额再创新高,达人民币88.9亿元,同比增长10.3%。其中,欧非中东及美洲区持续增长,亚太区复苏显著。2024年5月,Club Med在阿曼签约中东首个度假村。 值得关注的是,在国内市场,同时具备轻资产模式与全球化营运能力的旅游企业极为稀缺,复星旅文为中国旅游业的发展树立标竿。同时,在消费和保险等领域,复星国际也透过不断创新和优化,为中国经济的增长和产业升级做出了积极贡献。 随著"产品+营运"的持续加码,复星国际的全球化能力逐步兑现,创新能力持续深化。在旅游、消费、医药、保险等核心产业赛道的优势提升显著,获得市场广泛看好。 标普确认复星国际"稳定"评级,信用指标稳中向好 近期,复星国际在国际投资市场再获肯定。10月21日,标普发布报告,肯定复星国际资产处置降债的成绩,并给予稳定展望。 具体来看,标普认可复星国际负债结构的优化,银行贷款在总负债中的占比,从2022年中的46%,上升到目前的73%。2024年9月完成的境外银团规模达到了8.88亿美元,较再融资的5月到期银团在银行参与度以及金额均有所提升。标普认为这是复星在国际银团融资环境本质性改善的最佳证明。 畅通的融资管道背后反映出国内外金融机构对复星资金面和业务策略的信心,不仅进一步降低了复星对公开市场融资的依赖度,持续优化的债务结构也能更好地支持后续的流动性管理和更灵活地把握后续资产处置的进度。对此,标普预期复星集团非核心资产退出驱动降债的策略将继续。 标普的积极评价,一方面印证了复星国际在全球化能力与创新能力的强有力兑现,近两年资产负债表的明显修复、财务稳健性不断增强;另一方面也为公司的投资价值提供了强有力的背书。 综上,随著中国经济预期转好,尤其是相关重磅政策规划落地,港股后市仍有较大发展空间。复星国际受益于全球化布局、整合式创新及轻资产营运策略,业绩确定性增加、财务稳健抗风险能力提升。后续随著全球化业务持续增长、行业领先优势不断扩大,以及科技创新红利加速兑现,有望乘著港股新一轮行情表现,率先开启新的增长周期。



