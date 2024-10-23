三大优质资产注入 金涌投资业务多元化发展

香港, 2024年10月23日 - (亚太商讯) - 金涌投资（股票代号：01328.HK）发布公告，已于2024年10月21日举行的股东特别大会上全票通过签署Feasible Result、USFL及TechStar三份协议的决议案，将以总价约3,800万美元收购弘毅集团三大优质资产。

本次收购不仅可为金涌投资长期发展提供稳定的现金流支持，也标志着金涌投资战略升级，带动业务多元化发展，有望为股东创造更大的价值，其中：

- 金涌投资以2,600万美元通过收购Feasible Result的 30%股权，而Feasible Result间接拥有上海利丰的100%股权，上海利丰为利丰广场的注册拥有人。利丰广场定位充分契合上海构建"3+6"新型产业体系规划，已成为聚焦人工智能 + 时尚产业的活力社区，成功吸引一批科技及新经济公司入驻，未来可带来物业租金收入及长远价值增长；

- 公司以500万美元间接收购USFL的32%股权，USFL的唯一资产是90.8万股艾棣维欣股份且无任何负债。作为新三板上市公司，艾棣维欣是中国领先的生物科技企业，其研发的RSV疫苗是中国境内研发进展最快的产品之一，预计管线商业化后将会产生稳定收益；

- 公司以687.7万美元待售股份及待售认股权证总代价收购TechStar，TechStar是一家在香港联交所上市的特殊目的收购公司（SPAC），专注于收购中国新经济领域的高增长企业，成功进行任何特殊目的收购公司并购交易后，将为公司提供潜在股权价值增长。

今年以来，金涌投资开启高速发展模式。年初，高子奇先生获委任金涌投资执行董事及行政总裁，为公司发展注入全新活力，在原有基金管理业务基础上，全新开拓企业服务、财务投资、战略投资等模块，推动公司的战略升级和业务多元发展。金涌投资已先后与美图公司、创梦天地科技控股有限公司及商汤集团股份有限公司建立战略合作关系。未来，金涌投资还将继续探索与其他公司进行战略合作，寻求协同效应及共同发展的机会。

在战略提升的同时，金涌投资也致力于提升风险管理能力和改善运营效率，确保可持续增长和盈利能力。尽管上半年全球金融市场经历市场波动，金涌投资在面对市场挑战时展现出了强劲的韧性和增长潜力。公司上半年投资管理（IM）服务收益较去年同期增加34.3%，策略直投（SDI）业务较去年同期也录得91.9%的大幅提升，除所得税前利润大幅增长36.1%。

管理层表示，公司对2024年市场保持乐观，预计SDI及IM业务将在2024年剩余时间内继续保持增长势头，公司也将充分把握中国经济复苏带来的市场机遇，对未来充满信心。而上述主要收购对提升公司基本面及市值有利，未来也不排除弘毅集团将会进一步以有利条款注入优质资产。

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