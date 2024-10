李宁联手红杉中国成立合资公司 探索海外业务新路径

香港, 2024年10月22日 - (亚太商讯) - 李宁有限公司(「李宁」或「公司」,连同附属公司,总称「集团」;香港联交所股份代号:2331(港币柜台)及 82331(人民币柜台))今天欣然宣布,本公司之间接全资附属公司LN Co与Founder Co、HongShan Venture、HongShan Motivation及合资公司订立认购及股东协议,内容有关于英属处女群岛成立合资公司及各合资方认购合资股份。合资集团之目的为于地区[1]独家开发及经营李宁品牌业务(包括销售李宁品牌产品)。 紧随完成后,合资公司之股本总额将为2亿港元,其中LN Co、Founder Co、HongShan Venture及HongShan Motivation将分别以现金注资5,800万港元、5,200万港元、6,272.8万港元及2,727.2万港元,分别占合资公司股本总额之29%、26%、31.36%及13.64%。 本集团秉持「单品牌、多品类、多渠道」的核心战略,在行业中发挥竞争优势,并在激烈的国内市场竞争中取得了令人瞩目的成绩。但境外市场的发展,尤其是一带一路地区的发展亦是本集团长远发展战略的一部分。同时,本集团也意识到境外市场存着诸多的不确定性,市场中的经营模式与中国内地市场的模式亦差异巨大。本集团考虑到拓展境外市场需要与具有丰富的跨国资源的合作方合作,共同成立一个全新的架构,在此架构之下组建一支独立拥有丰富的海外资源和经验的团队负责操作,朝着明确的业务及财务目标去推进。 红杉中国在2005年成立以来已累计丰富的投资经验,并建立了强大的具有深刻行业洞见的专业投资者团队及跨境投资网络,可为被投企业供应资源和服务,帮助从事跨境业务的企业部署在发展期中所需的关键资源,为其提供商业赋能、人才培养、数字化支持及媒体管理等服务。 本次合资借力于本公司创始人李宁先生的号召力对品牌在海外市场发展的定位与方向的领导力,而且本公司和创始人李宁先生一并在合资公司中的持股达到55%,能有效地保障「李宁」品牌的声誉和保持对合资公司足够的影响力。另一方面,引入红杉中国可让合资公司分享红杉中国的跨境资源及跨境业务经验,有助于加快合资公司的发展步伐及效率。在本次合资中,LN Co有权在将来向红杉中国收购合资公司的股份(在遵守上市规则的前提下),从而实现本公司对合资公司的控制。 本次合资中各方优势互补,以各自的声誉、品牌、渠道、人才等资源最大化发挥在合资公司中的作用,让合资公司在业务运营中能发挥竞争力和保持灵活性,并更有效地管理境外市场的风险。本公司短期内将更聚焦于中国内地市场业务,以增大核心业务的市场份额,增强品牌在核心业务细分市场上的竞争力。 [1] 中国内地以外的任何司法权区(即地区包括香港、澳门特别行政区及台湾)



