Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Monday, October 21, 2024
ACN新闻在线能提供全方位的服务。对于希望向媒体、业界和金融市场披露和传播信息的公司和组织，我们能为您安排实时的新闻发布。ACN新闻在线的新闻稿包括英文、简体中文、繁体中文、韩文和日文等多种语言版本。
Monday, 21 October 2024, 15:40 HKT/SGT
Share:

来源 Guotai Junan International Holdings Limited
国泰君安国际荣获HKQAA香港绿色和可持续金融大奬 2024多项殊荣

香港, 2024年10月21日 - (亚太商讯) - 国泰君安国际控股有限公司（「国泰君安国际」、「公司」或「集团」，股份代号：1788.HK）宣布，公司凭借在绿色金融服务及可持续发展领域之卓越表现，于香港质量保证局（Hong Kong Quality Assurance Agency，简称HKQAA）举办的「香港绿色和可持续金融大奬 2024」中，荣获多项殊荣﹐包括：「杰出绿色和可持续贷款发行机构（证券金融服务业）- 卓越远见可持续发展挂钩贷款绩效指标」大奖，公司董事会主席、执行董事阎峰博士荣获「杰出绿色和可持续金融发展领袖」奖项，及公司董事会办公室联席董事余欣女士获得「杰出绿色和可持续金融发展策略专才」奖项。

国泰君安国际始终坚持践行金融服务实体经济的理念，积极支持和推动企业客户的绿色转型。2023年，公司参与完成的可持续金融业务发行总量超过800亿港元。同时，公司不断进行可持续发展的多元化探索，今年年初，公司与华侨银行（香港）签订了中国内地及香港地区证券行业首笔可持续发展挂钩贷款，为业界ESG发展树立了典范。

此次获奖，标志着行业权威机构对国泰君安国际致力于促进自身及社会整体可持续发展实践的高度肯定。未来，公司将进一步提升在绿色及可持续金融领域的参与度及竞争力，为行业及社会可持续发展作出积极贡献。



话题 Press release summary

部门 金融
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
Guotai Junan International Holdings Limited
Oct 17, 2024 19:22 HKT/SGT
国泰君安国际再次签署《好雇主约章》 营造和谐共融工作环境
Sept 23, 2024 21:01 HKT/SGT
国泰君安国际成功协助深圳市政府、广东省政府发行离岸人民币地方政府债券
Sept 11, 2024 17:06 HKT/SGT
国泰君安国际获穆迪重申“Baa2” 长期发行人评级，展望“稳定”
Sept 6, 2024 15:16 HKT/SGT
国泰君安国际荣获2024年度“债券通”多项殊荣 彰显互联互通业务实力
Sept 3, 2024 14:35 HKT/SGT
国泰君安国际再度荣获《机构投资者》颁发多项殊荣
Aug 27, 2024 18:20 HKT/SGT
国泰君安国际公布2024年中期业绩
Dec 3, 2015 17:56 HKT/SGT
穆迪和标普授予国泰君安国际母公司国泰君安证券
Nov 25, 2015 12:05 HKT/SGT
国泰君安证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司达成全面战略合作伙伴关系
更多新闻 >>
Copyright © 2024 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS
美国： +1 214 890 4418 | 中国： +86 181 2376 3721 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 东京： +81 3 6859 8575

       