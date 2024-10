国泰君安国际荣获HKQAA香港绿色和可持续金融大奬 2024多项殊荣

香港, 2024年10月21日 - (亚太商讯) - 国泰君安国际控股有限公司(「国泰君安国际」、「公司」或「集团」,股份代号:1788.HK)宣布,公司凭借在绿色金融服务及可持续发展领域之卓越表现,于香港质量保证局(Hong Kong Quality Assurance Agency,简称HKQAA)举办的「香港绿色和可持续金融大奬 2024」中,荣获多项殊荣﹐包括:「杰出绿色和可持续贷款发行机构(证券金融服务业)- 卓越远见可持续发展挂钩贷款绩效指标」大奖,公司董事会主席、执行董事阎峰博士荣获「杰出绿色和可持续金融发展领袖」奖项,及公司董事会办公室联席董事余欣女士获得「杰出绿色和可持续金融发展策略专才」奖项。 国泰君安国际始终坚持践行金融服务实体经济的理念,积极支持和推动企业客户的绿色转型。2023年,公司参与完成的可持续金融业务发行总量超过800亿港元。同时,公司不断进行可持续发展的多元化探索,今年年初,公司与华侨银行(香港)签订了中国内地及香港地区证券行业首笔可持续发展挂钩贷款,为业界ESG发展树立了典范。 此次获奖,标志着行业权威机构对国泰君安国际致力于促进自身及社会整体可持续发展实践的高度肯定。未来,公司将进一步提升在绿色及可持续金融领域的参与度及竞争力,为行业及社会可持续发展作出积极贡献。



