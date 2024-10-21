康哲药业入选2024年度“中国医药上市公司ESG竞争力”系列榜单

深圳, 2024年10月21日 - (亚太商讯) - 近日，E药经理人联合中国领先的企业社会责任独立咨询机构发布2024年度"中国医药上市公司ESG竞争力"系列榜单，旨在表彰在ESG管理各方面具有标杆作用的中国医药企业。康哲药业凭借在可持续发展、低碳行动方面的不断努力，连续三年入选"中国医药上市公司ESG竞争力TOP20（中盘股）"榜单，并入选首届"中国医药上市公司低碳先锋TOP10"榜单。

康哲药业作为可持续发展理念的积极践行者，切实响应联合国可持续发展目标，将ESG治理与集团宏观战略和业务运营深度融合。集团坚持高商业道德标准的运营，已构建科学有效的风险识别与管控体系，并坚持高质量创新，为各利益相关方提供专业、优质的产品和服务。同时，康哲药业切实关心员工及周边社区的发展，践行暖心捐赠、扶贫济困、关怀弱势群体等活动。康哲药业亦不断探索对生态环境影响更小的运营发展模式，从"企业治理、策略、风险管理、目标规划"等维度着手，积极推进气候风险评估、分析与应对工作，为减缓全球气候变化贡献力量。

康哲药业持续推动ESG管理实践的进步，获得了全球权威ESG专业评级机构的广泛认可，其ESG表现位于全球同业前列。康哲药业明晟MSCI ESG评级维持"AA"；标普全球（S&P Global）ESG评分超过全球95%的参评同业，并连续两年获入选标普全球《可持续发展年鉴（中国版）》；香港品质保证局（HKQAA）可持续发展评级位于行业前10%水平；华证指数ESG评级为"AA"。

未来，康哲药业将继续坚持负责任、可持续运营，推动企业与医药行业绿色转型，以实际行动支持人类迈入可持续的繁荣发展之路。

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