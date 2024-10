Monday, 21 October 2024, 19:15 HKT/SGT Share: 康哲药业入选2024年度“中国医药上市公司ESG竞争力”系列榜单

深圳, 2024年10月21日 - (亚太商讯) - 近日,E药经理人联合中国领先的企业社会责任独立咨询机构发布2024年度"中国医药上市公司ESG竞争力"系列榜单,旨在表彰在ESG管理各方面具有标杆作用的中国医药企业。康哲药业凭借在可持续发展、低碳行动方面的不断努力,连续三年入选"中国医药上市公司ESG竞争力TOP20(中盘股)"榜单,并入选首届"中国医药上市公司低碳先锋TOP10"榜单。 康哲药业作为可持续发展理念的积极践行者,切实响应联合国可持续发展目标,将ESG治理与集团宏观战略和业务运营深度融合。集团坚持高商业道德标准的运营,已构建科学有效的风险识别与管控体系,并坚持高质量创新,为各利益相关方提供专业、优质的产品和服务。同时,康哲药业切实关心员工及周边社区的发展,践行暖心捐赠、扶贫济困、关怀弱势群体等活动。康哲药业亦不断探索对生态环境影响更小的运营发展模式,从"企业治理、策略、风险管理、目标规划"等维度着手,积极推进气候风险评估、分析与应对工作,为减缓全球气候变化贡献力量。 康哲药业持续推动ESG管理实践的进步,获得了全球权威ESG专业评级机构的广泛认可,其ESG表现位于全球同业前列。康哲药业明晟MSCI ESG评级维持"AA";标普全球(S&P Global)ESG评分超过全球95%的参评同业,并连续两年获入选标普全球《可持续发展年鉴(中国版)》;香港品质保证局(HKQAA)可持续发展评级位于行业前10%水平;华证指数ESG评级为"AA"。 未来,康哲药业将继续坚持负责任、可持续运营,推动企业与医药行业绿色转型,以实际行动支持人类迈入可持续的繁荣发展之路。



