

香港, 2024年10月21日 - (亚太商讯) - 随著全球对可持续发展的重视，香港政府公布《香港气候行动蓝图 2050》，联交所先后修订，并将于2025年1月1日实施《ESG守则》，旨在加强上巿公司的环境管治及气候信息透明度。在这一背景下，企业社会责任（CSR）及环境、社会及治理（ESG）已成为企业发展的重要基石，尤其是在香港的建筑行业中，许多企业正积极推动这些努力，以展现对可持续未来的坚定承诺。 首先，在職業健康與安全方面，許多公司始終將僱員的安全放在首位。例如，香港主板上市的建築公司正利控股有限公司（3728.HK），正在通過各種舉措推動企業社會責任和可持續發展。正利控股本年度參加了由香港中華廠商聯合會主辦的「ESG 約章」行動，獲得了第三方權威機構的認可。此舉旨在鞏固其在推廣和實踐ESG方面的領導地位。正利還承諾在未來降低工程及辦公室的能源消耗，並大力推動辦公室無紙化及內部環保政策。這不僅增強了企業的內部能力，還能在環保意識不斷提升的市場中贏得競爭優勢，推動企業的長期可持續發展。 在工地场所，正利控股致力于提供安全的工作环境，并在建筑工地定期进行应急演练。这不仅是企业的责任，更是对员工生命安全的尊重。此外，公司还重视增强雇员技能，培养未来的领袖。根据该集团年度报告的数据，雇员的培训总时数达98.5小时，参训比例高达约六成。这样的培训不仅提升了员工的专业技能，更让员工意识到自身在社会环境中的重要角色。因为员工不仅是企业的生产力，更是环境保护和社会责任的参与者。某些公司在这方面的培训体系，将员工的发展与企业的可持续发展目标紧密联系在一起，从而达到双赢的效果。 正利控股在推广绿色建筑技术方面也不遗馀力，公司要求所有员工在施工过程中严格遵守环保标准。例如，正利控股提倡使用可回收的建筑材料，并在施工过程中最大限度地减少废弃物产生。此外，该公司还积极推广节能减排措施，如使用节能灯具和电动设备，以降低能源消耗。 除了职业安全和技能培训，企业在员工ESG方面还有其他举措。例如，许多公司支持教育、医疗和文化等公益事业，并鼓励员工参与社区服务。根据正利控股的年报数据，该公司在2023-2024财年向多个公益机构捐赠超过150万港元，并有超过60名员工参与社区服务，这些行动彰显了企业的社会参与。 总体而言，对于环境及社会的探索之路，不仅仅是企业的责任，更是企业对员工的尊重和赋能。通过一系列的举措，企业让员工成为ESG的参与者，正利控股将企业的发展与员工的成长紧密联系在一起。这不仅是企业社会责任的体现，更是可持续发展的基石。



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