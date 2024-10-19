中信国际电讯CPC 成就“+AI到AI+” 实现“技术赋能” 结合“数据赋能”



香港, 2024年10月18日 - (亚太商讯) - 中信国际电讯集团有限公司（「中信国际电讯」，香港交易所股份代号：1883）全资拥有的中信国际电讯(信息技术) 有限公司(「中信国际电讯CPC」) 站在 AI+ 创新发展前沿，实现技术与数据双赋能 ，推动产业链智能化升级新模式。中信国际电讯CPC进一步启动多个人工智能+项目落地，通过智能化升级'智赋云网安'底座；汇聚AI 技术、 大数据分析及信息安全交互能力，深入行业场景，融合智能应用赋能千行百业，重塑企业智能运营之旅。 中信国际电讯CPC 携手伙伴共筑AI+ 生态圈 从'技术赋能（+AI）'到'数据赋能（AI+）'



人工智能(AI)在现今商业环境不可或缺，作为全球化数智通讯服务供应商，中信国际电讯CPC前瞻部署了面向未来的创新策略 'ICT-MiiND / ICT-智赋'。更将'创新'技术、算力算法和大数据元素全栈无缝融合到ICT服务平台中，全面拥抱全球生成式AI时代，夯实智赋云网安。中信国际电讯CPC深信AI+的变革力量，积极投入AI技术和AIOps模块增强'智能'元素，聚焦从'大模型建设'到'小场景落地'能力，提升与各行业深度融合。 中信国际电讯CPC不仅部署了丰富的AI技术资源，更通过深度整合生成式AI应用开发的全链条技术模块、实践由技术赋能(+AI )数智化应用模式，演化成数据赋能(AI+)新篇章。AI+不但涵盖多元 AI 技术及应用，更融合大数据平台与小场景模型；从数据收集、存储、治理、挖掘，通过深度算法、机器学习与智能分析，提炼出一系列数智应用场景与AI+ 解决方案。围绕企业需求适配，提供从业务转型到战略解码，再到运营提升的一站式服务，全方位满足企业需求。 中信国际电讯CPC行政总裁黄政华先生表示：「中信国际电讯 CPC致力将AI大模型与多元AI+应用小场

景应用融合，助力客户创增数智动能，实现更多可能！」 中信国际电讯CPC行政总裁黄政华先生表示：「从+AI到AI+新模式，中信国际电讯CPC作为业界AI技术先行者，一直秉持'创新‧不断'研发多元智能技术，持续优化'云网智安'解决方案，提速数智化赋能产业发展。我们积极投放资源，携手伙伴共筑繁荣AI+ 生态圈，丰富技术底座，引领客户及行业走向以大语言模型、AI技术、智能分析及数据驱动的生成式AI年代；致力将AI大模型与多元AI+应用小场景应用融合，助力客户创增数智动能，实现更多可能！」 变革性的AI+解决方案 赋予数据及信息安全应用场景新动能 中信国际电讯CPC站在AI技术的前沿，凭借二十多年ICT的专业经验和行业知识， 其数据科学和创新团队在人工智能领域持续发力，以创新算法及深度学习技术释放数据价值，更积累了大量生成式AI案例在企业端应用实践，为企业降本增效。一系列屡获殊荣的AI+解决方案中包括最新的AI Databank (智数库)及AI Pentest (渗透测试)。 - AI Databank (智数库) - 大数据平台、智能化分析 | 更快、更准、更科学

AI Databank (智数库) 通过整合多个系统，收集内外信息 (如客服管理及运营日志等)的海量数据，利用生成式AI技术，经过深度学习与大数据训练，提供数据管理，即时生成报表。并可通过大型语言模型技术驱动的智慧分析功能，让用户以对话式界面与平台互动，快速检索资料及生成各种可视化图表，从而提炼数据驱动的商业价值。此外，更可通过分析当前及历史数据，构建预测模板，助力企业规划未来。 - 革新自动AI Pentest (渗透测试) | 更主动、更安全、更智能

中信国际电讯CPC自去年底推出的'TrustCSI™ 3.0云网神盾'网络安全解决方案，成功引领安全运作中心(SOC)进入AI驱动的新时代。最新的AI Pentest渗透测试，更在整个方案中发挥关键作用。AI渗透测试是一项轻量级解决方案，采用独特的 AI驱动技术，有效揭示网站应用程序防火墙(WAF)的弱点，并实现自动化的例行任务调度，以简化内部网络资产漏洞评估流程。AI渗透测试如同网络AI扫地机器人，7x24全自动化运作，协助企业找出网络中的关键漏洞，建立强大的主动式防御机制。 中信国际电讯CPC的AI+方案落地于千行百业，推动AI+应用向多元场景发展 AI+数智化产业新模式 为千行百业创优增值 中信国际电讯CPC的AI+方案落地于千行百业，推动AI+应用向多元场景发展，协助产业链将生成式AI技术，深度学习及数据应用全栈融合业务，为企业数字化转型之旅赋能，当中包括： - AI+电讯业

中信国际电讯CPC以AI+创新能力打造「网络与信息安全威胁识别算法模型」，凭借自然语言处理，算法模型，与创新技术架构，构建'AI+电讯产业'应用平台，利用人工智能安全行业大模型学习和识别骚扰，以及诈骗电话的模式与特征 ，对大量已知骚扰及诈骗电话资料进行预学习，知识解构和深度训练，自动学习识别网络中即时出现新的骚扰或诈骗电话，大幅提高分析及拦截准确率，为社会缔造价值。 用户个案: 中信国际电讯自主研发的'AI+跨境移动通信网络安全管理平台'项目，获得市场上多个重量级奖项。项目通过提供语音／信令/短信防火墙拦截，助力各主要电讯业界、移动服务运营商及企业客户实时预警及拦截非法欺诈语音／短信。平台采用云端架构 ，应用于本地及跨境跨网场景，识别从国际到中国内地、国际与国际之间的通讯，方案有效协助市民识别已获认证的短信发送人，以打击涉及冒充其他公司或机构身份发出短信行骗。 - AI+制造业

制造业全球发展迅速，与新技术融合的动力与日俱增，在AI的引领下，企业积极综合运用多种AI 工具、多元应用场景和大数据等创新技术，构建革新数智化生态系统。产业链不仅提高生产效率和质量，通过数字规划和智能分析，能高效响应变化，并可更精准做好未来运营规划。加持AI驱动信息安全解决方案，更为企业安全威胁监测提供即时响应，加强数据及信息安全保障，锻造出更安全、更智能的制造环境，助力智能生产领域全面升级。 用户个案：中信戴卡是全球铝车轮行业首家'灯塔工厂'，在其数智化建设过程中，中信国际电讯CPC联同子公司中企通信扮演了至关重要的角色，为其搭建了安全、高效、快速的数据高速公路，网络不仅覆盖了广泛的国际区域，还有效地促进了中信戴卡全球各工厂之间的互联互通，并助力其显著提升了数智化运营管理水平。创新团队凭借深厚的行业洞察与技术实力，助力中信戴卡在AI视觉赋能制造、AI赋能工艺优化、AI赋能研发设计、AI赋能运营决策、AI赋能绿色低碳等多个应用场景克服网路和安全等方面的挑战，助力构建'铝制汽车零部件垂直行业大模型'，进一步提高了生产效率和智能化水平。智赋云网安平台不仅为中信戴卡的全产业链智能升级提供了有力保障，更夯实了其'AI+安全'能力，通过自动化威胁监测与高效实时的回应警报，筑牢信息安全底座，锻造'灯塔工厂'新辉煌。 - AI+汽车业

需求预测是企业供应链数字化、智能化转型布局中的重要一环。中信国际电讯CPC'订单需求智慧预测专案解决方案'，应用AI技术为零散物料供应链提供精准数据分析，提升车型订单需求的预测准确率 ，动态调节物料及产能规划。 用户个案：总部位于欧洲的世界知名的汽车零件供应商，业务分布在29个国家地区，服务全球众多知名汽车品牌。中信国际电讯CPC赋能客户打造'订单需求智慧预测专案解决方案'，提升预测准确率达80%以上，优化供应链管理， 实现降本增效。 - AI+零售

零售业处于人工智能大规模落地的应用水平。中信国际电讯CPC一体化'云网智安'解决方案协助企业构建安全、高效及灵活的数智基础设施，更通过对网络及应用的动态感知、预测及智慧预警，提升网络传输、信息安全、云端运算资源及AI平台的能力。配合AI技术与数据分析助力企业提早数智化部署，在传统工作流设计模式的基础上增加场景模版，如客服管理、研发评审和营销报告等场景，利用大数据规划策略以赢得市场先机。 用户个案：国际知名化妆零售品牌多年来致力于科研与创新，凭借中信国际电讯CPC'智赋云网安'综合方案，协助构建安全、高效及灵活的数字基建底座，通过对网络及应用的动态感知、预测及智慧预警，助力实现「在上海、为中国、链全球」的优势价值，满足其中国内地以至世界各地消费者的需求。 如欲了解更多有关从'技术赋能（+AI）'到'数据赋能（AI+）'，

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中信国际电讯（信息技术）有限公司（「中信国际电讯CPC」）是中信国际电讯集团有限公司（香港交易所股份代号：1883）的全资附属公司，公司一直矢志透过先进技术及旗舰解决方案，包括TrueCONNECT™专用网络服务、TrustCSI™信息安全解决方案、DataHOUSE™全球统一云数据中心解决方案及SmartCLOUD™云端运算解决方案，为全球跨国企业提供综合数码解决方案， 满足不同行业的ICT服务需求。 凭借「创新‧不断」的服务理念，中信国际电讯CPC积极利用创新技术，提炼'技术赋能'，将人工智能、扩增实境、大数据，物联网和其他尖端新兴技术，融合深度学习及智能数据分析技术，转化为'数据赋能'生成式AI+应用，重塑企业智能营运之旅。 中信国际电讯CPC以「服务在地，连接全球」优势，承诺为客户提供优质的一站式ICT服务。全球化网络资源连接近170个服务据点、60多个SDWAN 网关；21个云服务中心、30多个数据中心及3个全天候运作的安全运作中心，服务遍布约160个国家和地区，无缝连接亚洲、欧美、非洲、中东以及中亚等地区 。透过全球化服务布局，多年不断深耕各个行业与领域经验，一系列国际标准服务认证（SD-WAN Ready, ISO 9001、14001、20000、27001 及27017），确保为企业提供国际化标准及服务资源，专业的在地服务及交付能力，同时，优质的客户体验和服务质量，成为领先的综合信息智能化服务供应商。请浏览www.citictel-cpc.com 获取更多资讯。 传媒查询：

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