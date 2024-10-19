达势股份-达美乐中国收益和利润双双增长 持续优化投资者结构

香港, 2024年10月18日 - (亚太商讯) - 近期，政府推出了一系列刺激经济和提振消费信心的政策，推动股市反弹。消费股在第三季度表现出色，领涨市场。其中，达势股份-达美乐中国（"达美乐中国"或"达势股份"或"公司"）(1405.HK)，作为达美乐比萨在中国大陆、中国香港特别行政区和中国澳门特别行政区的独家总特许经营商，进一步优化投资者结构，意在为股东创造长期丰厚回报。

2024年第三季度，达势股份被纳入香港恒生综合指数成分股及沪港通、深港通，展现了其市场信誉和增长潜力，同时提升公司流动性。自2023年3月28日上市以来，截至2024年10月15日，公司股价已上涨逾60%，远超恒生综合指数的同期表现[1]。为了进一步优化投资者结构、增强交易流动性，近期达美乐比萨间接全资子公司Domino's Pizza LLC公布同意通过场外大手交易方式，将其持有的截至2024年10月17日的10,000,000股达美乐中国的股份，约占其已发行股本总额的7.66%，出售给其他机构投资者。此次股份出售之后，Domino's Pizza LLC仍保留达美乐中国已发行股本总额的6.21%，其剩余股份禁售期为90天。达美乐比萨将继续保持与达美乐中国之间稳固且持久的关系。本次交易将进一步提升达势股份的流动性，为其投资者结构注入新的活力。一些知名国际投资银行分析师对达势股份给出"买入"或"优于预期"评级，显示出对公司基本面和股票表现的信心。

达势股份通过战略扩张、高效运营和高消费者满意度持续展现其强劲实力。公司的成功主要归功于其4D战略：高质量的门店开发（Development）、高质价比的美味比萨（Delicious Pizza at Value）、高效的外送体验（Delivery）和数字化能力（Digital）。这一全面的战略布局使公司能为不断增长的消费者群体稳定提供高质价比的比萨。自2021年至2023年，达势股份实现复合年均增长率（CAGR）37.6%。2024年上半年，收益高达人民币20.4亿元，报告净利润和经调整净利润（税后）首次实现双双转正。

达势股份的"走深走广"战略在其增长中发挥了重要作用。截至2024年9月30日，达势股份在全国33个城市经营978家门店，今年已新开210家门店，展现出强劲的门店网络扩张势头。目前，净新增门店数、在建门店数及签约门店数总和已接近全年目标的100%。公司预计将在第四季度开设第1,000家门店，未来两年每年新增300至350家门店。强劲的业绩表现支持了达势股份门店网络扩张。截至2024年第三季度，在达美乐比萨全球超21,000家门店的首30日销售排行榜中，达美乐中国门店在榜单前30名中占据了28个席位。自2017年第三季度现任管理团队接任以来，达势股份已连续29个季度实现同店销售额增长（SSSG），无论行业如何表现，公司始终保持增长态势。同时，达势股份的全面数字化战略也起到了关键作用，增强了消费者黏性。截至9月，公司会员计划"达人荟"会员人数已突破2,170万。过去一年里，1,100万名新用户通过达美乐中国的官方网上订餐渠道[2]首次下单。

展望未来，达势股份将继续推进扩张并优化运营，在中国这个潜力无限的比萨市场中，公司将通过持续不断的创新和优化，来实现稳健且可持续的利润增长。达势股份以其坚定不移的战略，已经建立起了一套坚实而有竞争力的运营体系，确保在日益激烈的竞争环境中保持行业领先地位。在未来的发展道路上，达势股份将进一步巩固其市场领导地位，通过不断提升产品质量、服务水平以及顾客体验，为消费者带来更多的价值。

[1]以达势股份及香港恒生综合指数2023年3月28日及2024年10月15日收盘价为准。

[2]官方网上订餐渠道：达美乐比萨中国官网/官方微信公众号及小程序/官方APP。

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