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Thursday, 17 October 2024, 19:22 HKT/SGT
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来源 Guotai Junan
国泰君安国际再次签署《好雇主约章》 营造和谐共融工作环境

香港, 2024年10月17日 - (亚太商讯) - 国泰君安国际控股有限公司（"国泰君安国际"、"公司"或"集团"，股份代号：1788.HK）欣然宣布，公司连续第六年参与由香港劳工处推出的《好雇主约章》计划，致力于采取良好的人事管理措施，并为员工营造家庭友善的工作环境。

《好雇主约章》2024以「为你『家』『友』好雇主」为主题，鼓励各行业及不同规模的雇主推行及优化以雇员为本的家庭友善雇佣措施，将心比己体谅雇员兼顾工作及家庭的责任，缔造家庭友善的工作环境。此次签署《好雇主约章》，展现了公司在员工关怀及营造和谐共融工作环境方面所做出的努力。

国泰君安国际一直关爱员工，秉承「人才是第一资源」的经营理念，奉行「以人为本，协同协作」的人才理念，视员工为企业的核心资产，打造包容、健康的工作环境，并提供充足的资源支持员工的成长与发展。未来，国泰君安国际将继续致力于提升员工满意度，营造一个更加友善和谐的工作环境，为缔造和谐共融的社会贡献力量。



话题 Press release summary

部门 金融
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Guotai Junan
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