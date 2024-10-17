香港董事学会的《施政报告》回应

香港, 2024年10月16日 - (亚太商讯) - 香港董事学会就2024年10月16日发表之《施政报告》作出回应。

行政长官李家超先生今日发表任内第三份施政报告，篇幅颇长，主要在于深化推进既有长远发展策略及相关措施。然而，长远发展收效需时。故此，施政报告有不少短中期措施扶稳经济。

中长期发展

本港长远发展，重中之重，是努力发展成为国际创新科技中心，以新质生产力体现高质量经济发展。其中，政府将制订新型工业中长期发展方案，推动成立新型工业发展联盟，促进"政、产、学、研、投"紧密合作，完善新型工业发展策略和体制。

另方面，施政报告提到，政府将扩大研究配对资助，加大创科产业投资，成立100亿元"创科产业引导基金"，优化"创科创投基金"，推出"创科加速器先导计划"，应有助创科及新型工业发展。

短中期措施

行政长官已经向中央提出，优化内地居民来港旅游签注的请求，包括恢复"一签多行"个人游签注及增加"一周一行"个人游签注试点城市，争取更多入境旅客。行政长官也提到，将放宽签证门槛，吸引更多东盟地区旅客来港。

越多高端旅客愿意来港，不论是商务差旅抑或消闲游玩，都是好事。高端旅客最重体验。若论高端旅客，中东地区应会是一大来源。他们在港是否容易获得符合清真教义及礼拜需要的设施配套，好可能直接影响他们对香港的印象，是否值得再来或推荐更多人来。

行政长官提到，发展盛事旅游经济，既要重质亦要重量。事实上， "盛事"标签不能用的太滥，但旅客来港参加真正盛事之时，有其它不同类型的大小活动顺道参加，可以吸引旅客多留一两天。

施政报告推出一系列措施支援中小企，包括再推"还息不还本"融资担保安排，及向"BUD专项基金"注资10亿元等。行政长官又提到，金管局正积极考虑就银行资本要求提供弹性，促进银行为中小企提供融资。我们相信，相关措施，可以帮助中小企应对经济转型的融资需要。

行政长官又提到，推动数字经济与实体经济融合发展，例如加速发展数字贸易。扩大"数码转型先导计划"的涵盖范围，应该会帮助更多中小企实现数字转型。

政府又将成立"促进银发经济工作组"，由政务司副司长任组长，循消费、产业、生产力等五方面推出措施，开拓新的产品和服务满足长者需要，并创造商机。至于"释放银色生产动力"的想法，我们赞同。我们认为，本港人口老化问题越见严重，有长者需要合适政策措施得以照顾安老。但应对老龄化的总体政策应以帮助更多长者打破银色天花板为目标，给予年纪渐大但仍有心有力的长者空间和机会充实暮年生活，做他们想做想干的事，不因年龄成为障碍。

施政报告有若干措施，巩固国际金融中心地位，例如便利市民跨境金融安排、建立国际黄金交易市场、提升绿色金融生态系统、建立大宗商品交易生态圈等。优化证券市场的措施，包括优化上市审批流程，争取更多企业来港上市。我们认为，除了内地企业，若能吸引更多支持共建一带一路的国家地区的企业来港上市，会是好事。

下调烈酒税须顾及公共健康

行政长官宣布，局部下调烈酒税，进口价200元以上从价税率减至10%，估计有8成多烈酒的税率不受影响。学会并不同意全面减免烈酒税，但可以同意，今次减税方案或对高价烈酒提供比较公平的竞争环境。有政界人士或以此认为方案聪明，是耶非耶，仍是见仁见智。高价烈酒与低价烈酒，同样有害健康。日前有议员认为，为高价酒提供税惠，可以鼓励店商引入好酒，可以教育市民分辨好酒云云。按此说法，开放足球以外更多运动球类博彩也不会鼓励赌博，反而会教育市民什么是好球。但我们留意到，政府需要不时播放公共宣传广告，劝谕市民不要沉迷赌博，并提供戒赌辅导相关信息。我们期望政府当局预留资源，提前制订措施，应对减烈酒税后可能多了人会喝酒、喝多了酒而产生的公共健康负面影响。

取缔劣质㓥房

醖酿多时，行政长官今日宣布，将推出住宅楼宇分间单位出租制度，锐意取缔劣质㓥房，而合符最低规格的将成为被认证、受规管的"简朴房"。我们期待政府公布更多细节，而各界也肯定会仔细斟酌最低规格的标准和定义。㓥房的存在，绝不是香港的光荣。

改革体育总会管治

施政报告同持提出研究设立体育争议解决制度，学会表示支持，学会也乐意配合政府推动体育发展。其中，香港董事学会一直以来都为体育总会及界别内其它机构提供培训及特定的管治谘询服务，于未来也会继续协助为体育总会及相关机构落实新制订的《机构管治守则》，完善管治水平。

经济发展去改善民生

行政长官于今日下午的记者会，开宗明义，说出要以经济发展去改善民生。学会一直认为，经济持续增长是寻找资源以解决房屋、贫穷、老年社会和环境等民生问题的最可倚仗的伙伴。行政长官上任以来推行不少政策措施解决积累已久的经济、民生问题，我们表示欣赏。然而，实际效果需要时间才能验证，期间更需财政、人力等资源配合。我们期望经济能尽快回复动力，给下一个财政预算案更多资源弹性，更好更快落实行政长官的施政方向。

香港董事学会（简称"HKIoD"，又以下简称"学会"）

香港董事学会为香港代表董事共同努力的首要组织，其宗旨是促进企业永续发展职能，为所有公司、其拥有者、持份者、人类以至地球创造持久价值；为达成使命，学会致力于企业管治（"企业管治"又称"公司治理"）及董事专业行为上的倡导及釐定相关标准。

学会于1997年由创会主席郑慕智博士带领下创始，多年来非常荣幸获得香港特别行政区行政长官担任学会赞助人。学会会员来自不同行业及公司类别，并包括执行董事、非执行董事、独立非执行董事。学会以多元文化及国际视野进行会务，举办活动包括董事培训课程、研讨会与论坛、董事立场喉舌、指引设定、公众教育、董事嘉奖系列、上市公司管治水平釐定等。

作为"董事学会环球网络"（Global Network of Director Institutes 简称"GNDI")的成员组织，学会投入全球性联手推动优秀企业管治及董事专业行为。学会亦获委派代办"气候管治行动"(Climate Governance Initiative)之香港分部，该行动是与"世界经济论坛"（World Economic Forum）合作的环球网络，积极促进董事们处理气候变化带来的风险与机遇。

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王俊泳

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