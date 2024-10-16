泛远国际附属中标阿里巴巴国际站华东中心仓业务

香港, 2024年10月16日 - (亚太商讯) - 泛远国际控股集团有限公司（上市编号：2516，下称"泛远国际"；连同其附属公司，统称"泛远国际"或"本集团"）欣然宣布，本集团间接全资附属公司杭州泛远国际物流有限公司（"杭州泛远"）成功中标阿里巴巴国际站华东中心仓业务。是次中标有助于公司进一步拓展其业务版图，特别是在华东地区的市场影响力。

杭州泛远将依托位于义乌的华东中心仓，辐射整个华东地区，为阿里巴巴国际站商家提供仓库操作服务，包括但不限于接收客户包裹、安检、打包、制单、交货核查、合单发货、仓储等服务。

此前，本集团已和阿里巴巴国际站启动深圳中心仓业务，即通过泛远智能异常预警系统，前置分析订单资料，主动监控订单在途异常轨迹，结合AI功能高效地提醒客户及时处理异常订单，减少货件的异常比及处理时间，有效提升客户满意度。本次正式中标阿里巴巴国际站华东中心仓业务，足证阿里巴巴国际站对本集团业务实力的认可与肯定。是次合作之华东中心仓（义乌）亦将为更多跨境电商大平台提供物流服务。

阿里巴巴国际站是全球领先的B2B电子商务平台，在全球超过200个国家及地区为买家及供应商提供服务。截至2024财年，阿里巴巴国际站拥有4,800多万专业且活跃的全球企业买家，为广泛的中小企业提供商机匹配、线上交易、数字行销、物流履约、售后保障等全链路贸易服务。为促进货物及资金流转速度提升，阿里巴巴国际站依托其业内独有的B2B"半托管"服务，通过负责物流配送并对物流时效进行保障，为全球买卖家减少延误及保障到货，而当中离不开中心仓的支持。杭州泛远为阿里巴巴国际站华东中心仓提供一系列仓库操作服务，中心仓操作通过仓库升级管理、智能组网、售后保障等，集中帮助中小企业解决物流履约的难题，让其半托管服务更标准，到货更有保障，为阿里巴巴国际站业务发展提供强有力的支持，亦符合当前外贸出海大趋势。

本集团作为中国知名的跨境电商物流服务商，在仓储管理及智能化技术应用等方面拥有强大实力，附属公司杭州泛远凭借丰富的行业经验以及优质可靠的跨境物流及仓库服务，成功中标阿里巴巴国际站华东中心仓业务，为拥有广阔需求的大平台提供仓库服务，不仅可为本集团带来业务增长的新机遇，更有助于提升整体品牌影响力，为本集团的长期发展和国际化战略奠定坚实基础。

泛远国际控股集团有限公司主席、行政总裁兼执行董事王泉先生表示："我们非常高兴见证本集团附属公司杭州泛远成功中标阿里巴巴国际站华东中心仓业务，充分体现本集团具备为客户提供优质可靠服务的能力，并获得知名跨境电商平台-阿里巴巴国际站的全面认可。作为中国知名的跨境电商物流服务商，杭州泛远在本次合作中充分发挥仓储管理及智能化技术应用的优势，为阿里巴巴国际站数字化履约添砖加瓦，助力中小企业出海。展望未来，本集团将继续秉持开放共赢的发展理念，充分发挥自身优势，矢志不渝地深化与各大平台的战略合作，共同开拓更为广阔的国际市场，助力更多企业顺利出海。"

有关泛远国际控股集团有限公司（股份代号：2516.HK）

泛远国际控股集团有限公司于2023年12月在香港联交所主板挂牌上市，为中国知名的跨境电子商务物流服务供应商，主要提供端到端跨境配送服务、货运代理服务以及其他物流服务，致力打造稳、快、优的跨境电子商务物流服务体系。本集团作为中国（杭州）跨境电子商务综合试验区首批试点企业，拥有创新的自研物流运输系统，采用直营网点模式，网点遍布中国主要贸易中心，尤其聚焦于长江三角洲及粤港澳大湾区。本集团设有30多个境内网点，1,100多家供应商网路，服务覆盖全球超过220多个国家和地区，向客户提供多项灵活可靠的跨境配送选项及定制化供应链解决方案。

有关杭州泛远国际物流有限公司

杭州泛远国际物流有限公司为本集团全资附属公司，主营国际海运、国际空运、国际快件代理业务、跨境电子商务供应链及全球物流仓储整体解决方案等服务。公司秉承"以人为本，倾力亲为"的宗旨，致力于打造以涵盖国际货物运输所有业务门类的操作平台为核心的，集仓储、分拨、配送、物流方案解决为一体的，以跨境物流和全球仓储服务为基础的一站式集成物流解决方案供应商。

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