减息周期展开 复星业务向好 股票及债券受惠

香港, 2024年10月15日 - (亚太商讯) - 踏入第四季度，市场利好消息不断。随著美联储货币政策转向实质性降息释放流动性，内地资金持续南下流入港股市场；加上国庆假期前，中国人民银行宣布多项重磅政策，包括降准、降息、降存量房贷利率等，中外大部分论者及分析人士几乎一致认同，中国中央政府这次连环组合拳的力度为2008年以来未见；特别是由人民银行释放至少8000亿元(人民币，下同)定点投放于股市，更属史无前例。

10月10日，中国人民银行公告，创设首期规模5000亿元互换便利，支持资本市场发展，进一步刺激港股及A股股市上扬。10月12日，中国财政部部长蓝佛安宣布，近期将围绕稳增长、扩内需、化风险，陆续推出一揽子有针对性的增量政策举措，以推动经济高质量发展。未来，随著经济逐步企稳，企业盈利持续好转，整体市场有望迎来新一轮景气周期。

降息预期，港股市场迎来盈利窗口

美国联储局逾4年来首次减息50基点，而根据美联储的预测，今年年底美国联邦基金利率将达到4.4%，即4.25%至4.5%的目标区间，到2025年将降至3.4%，到2026年预计将降至2.9%。市场普遍预期今年仍有0.5厘的减息空间，并预期明年减息幅度将达1厘。

随著美联储开启降息，有助于缓解美国以外其他国家的资本流出和汇率波动，中国以及全球各央行货币政策空间可进一步打开，促进经济增长，并有助推动股市上涨；若与股票相比，投资债券的性价比也相当高，因减息周期下，存款利率将逐步下降，能提前锁定长期高利率的固定回报，对投资者来说甚为吸引。预料有成长底蕴、价值基本面稳固的股票及债券，短期内将迎来资金追捧。

针对中央多项重磅利好政策出台，尽管国庆假期后，股市曾出现回调，大行比如摩根士丹利、汇丰、中信等普遍肯定中央坚定刺激经济的决心，更预期后续将持续有万亿级别的政策稳步出台，而市场预期中央的经济刺激举措将会是温和、持续的，因为股市牛市健康稳步上扬才能真正刺激经济及拉动消费增长。

在中央坚定不移拉动消费的大策略下，作为创新驱动的全球家庭消费产业龙头，复星国际(00656)价值长期低估，有望率先出线。而早前刺激政策出台后，复星国际股价大幅上升便是最好的凭证。

成功打造一系列“数一数二”，核心产业赛道优势提升

9月10日以来，复星国际股价实现持续上涨，区间涨幅累计达58.46%，对比恒生指数期间内34.26%涨幅，公司实现股价跑赢大盘。

股价上涨的背后，离不开公司价值稳固的基本面。正如复星国际董事长郭广昌在中期业绩会上所说，尽管宏观环境充满挑战，复星国际坚定执行聚焦主业战略，围绕形成优势的产业赛道，打造行业数一数二的好公司、好产品，总体来看卓有成效。

近期以来，通过聚焦主业，复星国际在医药、旅游、消费、保险等核心产业赛道的优势持续提升，更获市场广泛看好。例如，国庆期间，文旅业务迎来了开门红，港股旅游板块也迎来大涨。其中，复星旅文的股价在10月第一周大幅飙升，涨幅接近40%。这一强劲表现不仅反映了市场对公司轻资产战略的高度认可，也凸显了投资者对复星旅文未来增长潜力的信心。目前，复星旅文轻资产运营模式的度假村占比已提升至85%，在国内市场，同时具备轻资产模式与全球化运营能力的旅游企业极为稀缺，复星旅文正是其中的佼佼者。

郭广昌也在其微博中表示，假期前的股市上涨，让大家感觉“兜里有钱”地开启了国庆长假。股票上涨带来的财富效应真切地刺激了大家的消费需求，各项消费都在逐渐起来，公司的三亚亚特兰蒂斯、舍得白酒的销售也在假期中快速提升。以舍得为例，作为中国名酒企业，在国庆期间旗下全系产品协同发力加码促销，多款产品同比去年国庆开瓶数据增幅明显，其中舍得千元价位段高端战略产品－藏品舍得10年同比增长384%，水晶舍得同比增长224%，高线光瓶酒沱牌特级T68同比增长80%、沱牌曲酒同比增长69%。

除了旅游、消费业务持续向好外，复星的医药和保险业务也获市场积极关注。作为中国医药创新领军企业，今年以来，复星医药持续推进资产结构优化，加速现金回流，近期不仅宣布私有化创新药平台复宏汉霖的计划和全资收购细胞治疗技术领域核心平台复星凯特，进一步聚焦公司核心创新资产。除了政策扶持，复星医药自身强大的研发和商业化能力，已跻身中国创新药龙头地位，数据来看，上半年，公司创新药品收入超37亿元，预计下半年亦将保持稳健增长。国庆假期，复星医药股价表现不俗并持续上涨，9月以来，复星医药整体涨幅近25%。

复星葡萄牙保险Fidelidade近日获国际著名三大信用评级机构之一的惠誉(Fitch)将其财务实力评级(IFS)从“A”上调至“A+”，长期债项评级(IDR)从“A-”上调至“A”，并保持展望稳定，这是目前惠誉授予葡萄牙金融机构的最高评级。此次评级上调充分印证了Fidelidade近年来所实施的战略使其财务稳健性不断加强，同时也体现了复星全球化运营能力的提升。惠誉指出Fidelidade业务结构稳健、资本雄厚、财务表现及盈利能力强劲、并保持较低的投资组合风险。

成功发行8.88亿美元规模银团，展现中外银行对复星信用质量的持续认可

9月30日，复星国际还通过绿鞋机制，成功完成可持续发展挂钩银团贷款，贷款规模总额8.88亿美元，为今年迄今为止中国民营企业在市场上同类贷款规模中最大之一。值得一提的是，此次银团为三年期高级无抵押流动资金贷款，参团银行包含多家国际领先银行、大中华区、亚太区以及欧美等地区银行，反映了中外资银行对于集团信用质量的持续认可，也表明了公司融资渠道的畅通，有助于为公司稳健发展提供坚实的基础。

近日，多家证券行均指出复星国际聚焦核心业务战略成效显著，创新与全球化助力良性增长，同时杠杆率持续下降，财务保持稳健。复星一直积极优化资产组合，持续降低杠杆，加强现金储备，截至2024年6月30日，集团经调整总债务占总资本比率为50.2%，维持了从2020年以来的下降趋势。2024年6月，国际评级机构标普充分肯定了复星财务战略成效，确认评级展望为“稳定”。

综合各家研报分析，随著复星的业务更加聚焦、财务指标更加稳健，透露出复星国际未来产业发展和盈利将更可预期。而全球化、创新及近期颇受关注的轻资产运营能力，将共同驱动复星新一轮增长。

可见受惠于国策，复星国际系公司已迎来估值提升窗口，假期后股价出现的回调，是否正是低吸的良机，值得投资者留意。

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