应科院创新智慧出行科技 闪耀香港秋季电子产品展



香港, 2024年10月14日 - (亚太商讯) - 香港应用科技研究院（应科院）于第四十四届「香港秋季电子产品展」（秋电展）上展示智慧出行科技，包括其尖端的车联网（C-V2X）技术，旨在提升自动驾驶安全。 展览由香港贸易发展局主办，于10月13至16日假香港会议展览中心举行。 秋电展是全球顶尖电子商贸交易平台之一，吸引数以万计的本地及海外的专业买家及行业专家参与，有助促进业界交流与合作。 应科院相信，透过参与是次电子业界的年度盛事，有助推广应科院的网联自动驾驶科技，将香港本地研发带到国际舞台，巩固香港国际创新科技枢纽的领先角色。 智慧出行是本届秋电展的焦点主题，应科院今日特别举行「领航未来：网联自动驾驶如何重塑各行业」研讨会，业界领袖为自动驾驶的未来把脉，探讨市场机遇和挑战。 应科院首席运营官庄伟泉工程师于会上指出，自动驾驶汽车（AV）能减少人为错误和不当驾驶，提升道路安全。 他表示，香港自动驾驶的发展与全球看齐，为配合香港特区政府发展无人驾驶技术的方针，应科院计划明年在香港不同地点进行自动驾驶巴士测试。 研讨会的其他讲者包括应科院创新思维首席总监陈建龙先生、香港理工大学航空及民航工程学系助理教授及深空探测研究中心团队成员文伟松博士、香港中文大学赛马会老年学研究所及健康公平研究所经理李卫棠先生、钻的（香港）有限公司创办人及行政总裁梁淑仪女士、途龄科技有限公司联合创办人及行政总裁徐华峰先生，以及德勤中国战略、风险与企业交易咨询合伙人陈炜华先生。 应科院的展位设于会展中心会议厅前厅 [展位号码：CH-J04]，展出的智慧出行科技包括： 1.智慧出行管理平台 应科院研发的智慧出行管理平台，能够全面管理车队包括监控车辆状态和调度，亦能整合网联自动驾驶汽车（CAV），以满足未来智能出行不断发展的需求。 该平台能整合车联网系统、来自公开渠道及应科院实际收集的各类交通数据，运用人工智能技术提供实时洞察和分析，从而优化城市交通模式，并有助作出更明智和更谨慎的决策，提高驾驶员、乘客和行人的安全。 2.自动驾驶巴士于公共道路上运行的试点项目 这个由"智慧交通基金"资助的自动驾驶先导项目将首次于香港公共道路试行。 项目遵循2024年3月1日发布的《自动驾驶车辆试验及先导实用实务守则》在西九文化区进行测试。 路线全长约两公里，预计于2025年开展特定乘客的载客测试，该项目将为香港未来在公共道路采用自动驾驶技术提供实用数据。 3.路侧设备适用的私隐保障传感系统 这系统在收集环境信息时能在地处理，而毋需把数据存储或传输到云端，以保护个人资料。 感测器具备实时、低功耗的感测能力，亦非常适合应用在智能家居自动化和机器人技术。 这种兼具资料隐私和高效传感的技术，让日常生活应用更安全可靠。 4.路侧设备适用的中程高精度全景激光雷达 应科院研发的高精度测绘激光雷达，采用了专利技术"多通道阈值波形采样+硬件加速波形重建"，实现低成本、高精度扫描，专为中距离、高精度3D传感场景设计，适用于建筑信息模型（BIM）、安保、智能物流、智慧城市等领域。 该雷达可在七分钟内生成BIM，并进行滤波和平滑处理，提高整体效率。 它与车联网技术整合应用，能实时检测道路使用者的移动，有效增强CAV的导航能力，推进智能出行的发展。 5.供铁路应用的「车载实时侦测入侵物系统」 该系统由港铁公司与应科院共同研发，运用边缘多感测融合技术，即使在极低光照条件下，仍能实时检测及识别隧道内的入侵物，并立即发出警报，从而提高铁路营运安全，为智慧铁路发展提供宝贵数据。 此外，应科院通讯技术副总裁庄哲义博士在香港贸发局及香港电子科技商会合办的「创新科技论坛」上发表演说，讨论无线通讯技术在促进数字孪生和及相关应用方面的作用。 传媒查询

刘燕妮电话：（852） 3406 2506 / （852） 9497 5390 电话：connielau@astri.org

林衍欣电话：（852） 3406 0196 / （852） 9036 0212 电话：beatricelam@astri.org 图片下载：https://bit.ly/4eEkNTZ 立法会议员卢伟国博士工程师（右六）在香港贸发局电子及家电业咨询委员会主席庄子雄教授（右五）及香港贸发局副总裁张淑芬女士（右七）陪同下参观展览。 应科院科研生态系统、大学科技转移及市场部高级总监郑可怡女士（右八）向一众嘉宾介绍应科院最新的智慧出行科技。 庄教授及吴民卓博士（左四）均为应科院董事局成员。 应科院于10月13至16日在香港会议展览中心参与由香港贸发局主办的「香港秋季电子产品展」，向全球专业买家和业界代表，介绍一系列崭新智慧出行科技。 图为立法会议员邱达根先生（左三）、香港特区政府数字政策专员黄志光先生（右四）参观应科院的展位。 应科院董事局成员吴民卓博士（左七）及汤达熙先生（左六），联同应科院首席营运官庄伟泉工程师（左五）以及应科院科研生态系统、大学科技转移及市场部高级总监郑可怡女士（右七），以及一众应科院研究人员于展位合照。 应科院首席运营官庄伟泉工程师于「领航未来：网联自动驾驶如何重塑各行业」研讨会上致欢迎辞。 应科院通讯技术副总裁庄哲义博士应邀于香港贸发局及香港电子科技商会合办的「创新科技论坛」上发表演说，介绍应科院研发的车联网科技。

关于香港应用科技研究院 香港应用科技研究院（应科院）由香港特别行政区政府于2000年成立，其使命是透过应用科技研究提升香港的竞争力。应科院的主要科技研发领域可归纳于五个技术部门，包括：先进电子组件及系统、人工智能及可信技术、通讯技术、创新思维、物联网感测与人工智能技术。而技术研发主要应用在六项重点范畴：智能城市、金融科技、新型工业化及智能制造、数码健康科技、专用集成电路及元宇宙。 多年来，应科院致力培养研究及创科人才，并凭着其技术创新及对工商业界和小区的杰出贡献而屡获国际殊荣。应科院至今已将逾1,500项技术转让给业界，并于中国内地、美国及其他国家获授超过1,100项专利。如欲查阅更多信息，请浏览http://www.astri.org。



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