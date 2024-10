Monday, 14 October 2024, 19:59 HKT/SGT Share: 金嗓子:高成长性持续兑现 长期回报股东凸显投资价值

香港, 2024年10月14日 - (亚太商讯) - 近年来,中国政府持续出台政策,促进中医药传承创新发展。作为国民老字号品牌,金嗓子(06896.HK)不断创新求变,展现出全新的发展活力。2024年上半年,尽管中药板块受去年同期高基数影响业绩短期承压,但金嗓子依然实现了业绩持续增长,高成长性凸显。 具体来看,2024年上半年,金嗓子实现收入约人民币524.5百万元,同比增加9.4%;毛利润约人民币391.8百万元,同比增加8.2%;公司权益持有人应占溢利约人民币134.2百万元,同比增加9.9%,各项经营指标均取得了不错的表现。 在持续增长的同时,金嗓子坚持以长期稳定的分红回报股东。据统计,自上市以来,公司累计现金分红12.8亿港元,期间净利润为18.1亿港元。自2021年起,公司加大分红力度,现金分红金额连年创下历史新高。2023年,公司现金分红4.4亿港元,股利支付率高达161%。分红力度的提升,进一步印证了公司的盈利能力。 业绩持续增长背后,源于于金嗓子在保持自身核心产品竞争力的同时,持续拓展大健康市场,谋划长期增长空间。 金嗓子喉片和金嗓子喉宝是金嗓子的基本盘。近年来,随着人们健康意识的日渐提高,特别是金嗓子喉片被列入新冠感染者用药目录推荐用药后,市场对其需求持续扩大,带动其销售收入持续增加,为金嗓子业绩增长提供了坚实的市场基础。为满足日益增长的需求,金嗓子在渠道端持续发力,不断拓宽产品覆盖范围。目前,金嗓子分销网络覆盖中国所有省份、自治区及直辖市,且其产品出口已涵盖全球五大洲共56个国家和地区,品牌影响力持续提升。 在此基础上,金嗓子精心布局大健康领域,通过持续加强新品研发,丰富产品矩阵,以满足不同消费者的差异化需求,拓宽公司收入来源。在研发方面,金嗓子正建设研发产业化基地二期工程,将成为公司大健康产业生产厂房及大健康产业研发中心,通过引入高科技研发团队和智能制造、智能销售,金嗓子致力于开发更多大健康产品。在产品方面,公司已推出金嗓子肠宝、金嗓子复合益生菌含片、银杏叶片等多款大健康产品。其中,金嗓子肠宝益生元于2024年3月通过香港相关部门检测合格已进入相关市场。 得益于业务的稳健发展,金嗓子获得市场广泛认可。2024年2月,金嗓子旗下主打产品的「都乐」品牌荣获第三批中华老字号品牌荣誉。2024年7月,在2024年中国融资大奖中,金嗓子一举摘得「最具潜力上市公司奖」和「年度最具创新产品奖」两项重磅荣誉。 总体而言,金嗓子凭借牢固的品牌根基和持续的创新能力,在巩固传统业务的同时,逐步形成大健康产业的新增长极。未来,在传统业务和大健康业务的共同驱动下,金嗓子有望拓展更大的发展空间,促进自身价值持续增长。



