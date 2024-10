Monday, 14 October 2024, 17:22 HKT/SGT Share: 推动全球创新热潮 广发证券全力支持港青创业圆梦

香港, 2024年10月14日 - (亚太商讯) - 香港科技大学-信和百万奖金创业大赛(简称"港科大创业大赛")香港赛区总决赛已圆满落幕,由广发证券(000776.SZ;1776.HK)冠名赞助的"广发证券创新奖"最终由Pest0团队摘得桂冠。Pest0团队正在申请专利的天然防虫颗粒,凭借其环保、可重复使用及安全的特点,赢得了评委们的高度认可。 广发控股(香港)董事总经理武鑫先生(左三),与"广发证券创新奖"获奖团队Pest0成员合影 广发控股(香港)有限公司CEO林晓东表示:"在当今全球经济发展的格局中,企业家精神犹如灯塔,照亮创新的航程。企业家不仅是梦想的追逐者,更是未来的塑造者,他们如同催化剂,激发全社会创新、图强的活力,构建出一个充满无限可能的商业生态体系。通过百万奖金创业大赛,我们见证了这种企业家精神的传承与发扬。广发证券(香港)愿与所有怀揣梦想的企业家并肩前行,共同书写高质量创新发展的新篇章。" 作为深耕粤港澳大湾区的全国领先券商,广发证券始终以服务粤港澳大湾区建设和提升大湾区金融竞争力为己任。香港地处粤港澳大湾区的核心地带,资本市场国际化程度高,为初创企业提供了优渥的成长土壤。针对大湾区涌现出的拥有全球视野的创新创业生力军,广发证券自2017年起,连续八年赞助香港科技大学创业大赛,捐资逾百万,以自身优势积极推动扎根香港、放眼全球的年轻一代投身创业事业,为粤港澳大湾区培养更多面向国际市场的优秀未来企业家。 截至目前,"港科大创业大赛"已成功举办十四届,赛事扩大至北京、广州、深圳、佛山,连同香港共计五个赛区,发掘并培养了不少具有商业前景的项目及团队,包括大疆无人机、云洲无人船等知名企业。2024年,香港赛区参赛团队超300个,新增"国际学生组赛道",邀请了来自澳大利亚、加拿大、德国、印度、新加坡、美国和越南等15个国家和地区的参赛队伍,影响力进一步提升。 广发证券作为港科大创业大赛的白金赞助商,全程参与支持赛事。除设立冠名奖项外,广发证券还结合自身在资本市场的专业优势,为大学生创业者提供专业指导和支持,并委派资深投资人担任评委,与参赛学生团队面对面交流,助力港科大创业大赛顺利推进。 多年来,"广发证券创新奖"成果斐然,创新项目覆盖了科技金融、生物、物联网、新能源、医疗等近年来独角兽企业不断涌现的新兴赛道。以2023年成立的Allegrow Biotech团队为代表,其三位联合创办人刘知明博士、曾靖婷博士及周迎教授均来自香港科技大学化学及生物工程学系。刘知明博士表示:"我们希望通过比赛展示Allegrow的创新免疫细胞培养技术。同时,比赛提供的奖金和投资机会,也可以为公司下一步发展和扩大规模提供很大帮助,有助于实现我们产品的商业化计划。" 目前,在广发证券及赛事提供的奖金支持下,Allegrow团队已稳步开发了三个产品,以满足不同的免疫细胞培育应用需求。对于未来,刘知明博士表示,团队将继续优化AimGel技术,多元化靶向免疫细胞培养应用,拓展更广阔的市场空间,助力创新生物药厂更高效便捷地进行批量免疫细胞培养。预计2026年将推出达到GMP级的产品,踏上新的台阶。 在境内,广发证券连续10年发起"广发证券大学生微创业行动",累计投入资金支持超过人民币2000万元,已为470个优秀创业项目发放扶持金人民币970万元,并聘请了300多名微创业导师走进60余所高校,开展了一系列丰富多彩的创业活动。这些活动不仅为大学生创业者提供了宝贵的扶持和指导,还有效地促进了产学研的融合发展及创新创业人才培养。 而广发证券在公益领域的努力还不止于此。由广发证券与广发基金、广发期货和广发信德于2011年共同发起设立的广发证券社会公益基金会,是国内第一家以券商作为主要发起人,并获得社会组织评估最高等级5A级的基金会。十余年来,该基金会以乡村振兴、助学兴教、金融赋能、医疗救助为主线,开展了一系列有影响力的社会公益项目。截至目前,广发证券社会公益基金会累计捐赠金额近人民币3亿元。 展望未来,广发证券将继续秉持"广聚爱,发于心"的公益理念,积极履行社会责任,全力推动境内外青年创新创业事业蓬勃发展,为大湾区乃至全社会的繁荣和发展贡献广发力量。



