泛远国际附属获中国物流与采购联合会评为"4A级物流企业"

香港, 2024年10月14日 - (亚太商讯) - 泛远国际控股集团有限公司（上市编号：2516，下称"泛远国际"；连同其附属公司，统称"泛远国际"或"本集团"）欣然宣布，本集团全资附属公司杭州泛远国际物流有限公司（"杭州泛远"）位列中国物流与采购联合会"第三十八批A级物流企业名单"，成功获评为"4A级物流企业"，标志着国家级权威机构对本集团物流服务表现之肯定，印证本集团品牌与实力兼具。

“A级物流企业”是由国务院批准设立的中国唯一一家物流与采购行业综合性社团组织——中国物流与采购联合会评估审定，依据《物流企业分类与评估指标》（GB/T 19680-2013）国家标准和其物流企业综合评估相关标准，对企业的经营状况、资产、设备设施、管理及服务、人员素质和信息化水平六个方面进行综合评估，为物流行业极具公信力的称号。

为表彰及授予荣誉称号，中国物流与采购联合会于11日在中国宁夏银川市举办"38届物流企业授牌暨供应链创新发展大会"，泛远国际总裁办公室主任孙敏女士亲临会场领奖。

图：泛远国际总裁办公室主任孙敏女士（右三）亲临会场领奖

图：杭州泛远国际物流有限公司获中国物流与采购联合会评为"4A级物流企

业"

是次杭州泛远成功通过专业及严谨的评审，获评为较高等级之"4A级物流企业"称号，标志行业和市场各界对杭州泛远乃至本集团之综合实力及市场影响力的充分认可，更离不开本集团在物流服务领域的持续创新探索。本集团作为知名的跨境电商物流服务商、数字化物流解决方案商，多年来持续进行创新，透过自主研发物流运输系统实现数字化、智能化，并拥有逾80项软件著作权及专利，同时与多家知名跨境电商实现深度跨境合作，持续发挥自身优势，致力成为行业领先企业。此次获评为"4A级物流企业"，正是市场对本集团表现的高度认可，亦将是本集团继续发力物流创新与服务体验提升的极大鼓舞。

泛远国际控股集团有限公司主席、行政总裁兼执行董事王泉先生表示："我们非常高兴见证本集团附属公司杭州泛远荣获国家‘4A级物流企业’称号，这不仅是对本集团在行业标准、专业能力以及管理体系上的高度认可，更是对我们长期以来坚持‘品质第一、客户至上’经营理念的有力证明。展望未来，本集团将持续推动创新，优化服务流程，提升运营效率，确保每一位客户都能享受到我们承诺的高标准服务。同时，本集团亦将继续以客户为中心，以创新为动力，以效率为保障，不断追求卓越，与客户共同迎接每一个挑战，创造更多价值。"

有关泛远国际控股集团有限公司（股份代号：2516.HK）

泛远国际控股集团有限公司于2023年12月在香港联交所主板挂牌上市，为中国知名的跨境电子商务物流服务供应商，主要提供端到端跨境配送服务、货运代理服务以及其他物流服务，致力打造稳、快、优的跨境电子商务物流服务体系。本集团作为中国（杭州）跨境电子商务综合试验区首批试点企业，拥有创新的自研物流运输系统，采用直营网点模式，网点遍布中国主要贸易中心，尤其聚焦于长江三角洲及粤港澳大湾区。本集团设有30多个境内网点，1,100多家供应商网路，服务覆盖全球超过220多个国家和地区，向客户提供多项灵活可靠的跨境配送选项及定制化供应链解决方案。

有关杭州泛远国际物流有限公司

杭州泛远国际物流有限公司为本集团全资附属公司，主营国际海运、国际空运、国际快件代理业务、跨境电子商务供应链及全球物流仓储整体解决方案等服务。公司秉承"以人为本，倾力亲为"的宗旨，致力于打造以涵盖国际货物运输所有业务门类的操作平台为核心的，集仓储、分拨、配送、物流方案解决为一体的，以跨境物流和全球仓储服务为基础的一站式集成物流解决方案供应商。

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