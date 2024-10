Sunday, 13 October 2024, 17:45 HKT/SGT Share:

来源 HKTDC 秋电展与国际电子组件及生产技术展今日揭幕 汇聚约3,200家环球展商 展示最新创科产品及解决方案

- 两项展览匯聚约3,200家展商,来自19个国家及地区,除香港展商外,还包括中国内地、日本、韩国、其他多个亚洲及东盟国家、阿联酋、美国和欧洲多国,尽显国际化优势 - 秋电展今年聚焦智慧出行、银髮经济和数码娱乐领域的产品和科技方案,配合市场日增的需求;国际电子组件及生产技术展亦设多个特色展区 - 展览期间将举办逾70场活动及论坛,由香港贸发局和香港电子科技商会合办的「创新科技论坛」于明天(10 月14日)举行 香港, 2024年10月13日 - (亚太商讯) - 由香港贸易发展局(香港贸发局)主办的香港秋季电子产品展(秋电展),以及由香港贸发局和慕尼黑国际博览亚洲有限公司合办的国际电子组件及生产技术展(electronicAsia)今日开幕,一连四天(10月13至16日)于湾仔会议展览中心(会展)举行。 两项展览匯聚来自19个国家及地区约3,200家展商,除香港展商外,还包括来自中国内地、日本、韩国、印度,及东盟国家如菲律宾、新加坡、越南,还有阿联酋、美国,及欧洲多国的展商,尽显香港国际化优势。 香港贸发局组织了110个来自世界各地的买家团参观两项展览,为展商开拓环球商机,同时带动创科业界交流,缔造更多合作机会。 秋电展引领创科潮流 智慧出行、乐龄科技展品瞩目亮相 秋电展向来为业界的重要採购平台,今年秋电展主题为「世界级电子业盛会 激发无限商机」,让世界各地展商向环球买家推广最新电子产品和创科意念。秋电展设有超过20个展区,焦点包括「品牌荟萃廊」、「科技馆」和「初创专区」。为配合创新科技的趋势及市场的採购需求,今年秋电展新增设「数码娱乐体验区」,带来採用VR(虚拟实境)和AR(扩增实境)等技术的数码娱乐产品。「储能产品」展区将展出电动车充电器及其他大容量、高功率的便携式储能电源。 今届秋电展聚焦智慧出行、乐龄科技和数码娱乐领域的产品和科技方案,当中包括: 智慧出行: 智慧交通管理平台 香港应用科技研究院(展位:CH-J04)带来多项智慧出行科技,如智慧交通管理平台、将于西九文化区公共道路上率先试行的自动驾驶巴士试点项目,及适用于路侧设备的私隐保障传感技术等。 智能车厢解决方案 Hardstone智能车厢解决方案(瀚思通汽车电子(亚太);展位:1CON-025 ),附有AR(扩增实境)显示屏,提供辅助驾驶资讯,包括导航、转线提示、踫撞预警等,并配备多媒体娱乐系统。 乐龄科技: 热成像跌倒检测产品 Collie R1(物启科技有限公司;展位:CH-B02)是一款使用AI演算法的热成像跌倒检测产品,能实时监测人体活动,准确识别跌倒情况并发警报,适用于住宅、养老院以及公共场所。 经皮神经电刺激器 经皮神经电刺激器(翰沃生电科技;展位号码:3F-E15),为物理治疗仪器,能有效纾缓疼痛。 大会特别为展示针对银髮市场产品和解决方案的展商提供「乐龄产品」标籤,方便买家採购有关产品。 数码娱乐: 3D裸眼全息屏 3D裸眼全息屏(东莞乳业智慧科技有限公司;展位:GH-C10),用于制作3D动画,毋须配戴3D眼镜亦可以观赏,并可以透过手机应用程式,实时控制所显示的影像。 Web3.0旅游平台 「熊猫先生!」(熊猫先生(香港)科技有限公司;展位:CH-D11)为一个由人工智能驱动的Web3.0平台,为游客提供旅行基本资讯、行程规划和AI导游服务、AR(扩增实境)和MR(混合实境)体验等。 其他领域: 智能锁 Keyin智能锁(Raonark Inc.;展位:5C-C10)採用专利技术、加配了智能防盗链的智能锁。传统防盗链要身处屋内才可以开启,但使用智能防盗链,在屋外的户主也可以透过手机应用程式解开防盗链,毋须劳烦屋内的家人开门。 户外安全巡逻机械人 户外安全巡逻机械人(托宝智能方案有限公司;展位:CH-L03)可以在坡地、有障碍物的地方、裂缝、沙地、雪地和草地操作,监察人群聚集情况、辨识火灾,并可加装灭火和消毒等装置。 国际电子组件及生产技术展与秋电展同期举行,设有多个特色展区,包括:电子元器件、键盘及开关、电源供应、印刷电路板及电子制造服务、显示技术及测量仪器。展商包括被列为「广东省专精特新中小企业」的深圳市炬烜科技,其生产的石英晶体,广泛应用于手机、蓝牙、GPS、WiFi、智能家居等领域。 展览期间将举办逾70场活动及论坛,当中香港贸发局和香港电子科技商会合辧的「创新科技论坛」于明天(10 月14日)举行。论坛以「数位孪生 连结虚实世界」为题,邀得创新科技及工业局数字政策办公室数字政策专员黄志光致开幕辞,其他讲者包括奥雅纳工程顾问、ASMPT半导体解决方案、电机电子工程师学会、香港应用科技研究院及香港理工大学的权威专家,一同探讨如何在虚拟世界中进行模拟和预测,从而改善决策及提升生产力。 香港贸发局、香港电子业商会及产品可靠性暨系统安全研发中心再次携手合作,于展览首天举办「电子设备可靠性保证论坛」,为一连几天的活动揭开序幕 。 至于在周二(10月15日)举行的「香港电子论坛」,由香港贸发局、慕尼黑国际博览亚洲有限公司和香港电子业商会合办,将以「驱动创新:微电子、人工智慧及开源生态系统」为题,探讨业界趋势、技术开发及应用等议题。 其他活动还包括初创投资项目对接会、香港科技创价大赛、企业启导环节及初创企业介绍会,让初创企业推广创新理念,争取投资者支持,及就业务发展向专家取经。 多项展览会将继续採用「展览+」(EXHIBITION+)线上线下融合模式举行,展商及买家除了参与实体展,亦可以利用「商对易」(Click2Match)智能配对平台进行线上洽商及配对,欢迎各行业人士及买家参与。 图片下载:https://bit.ly/4h3ovbi 香港秋季电子产品展和国际电子组件及生产技术展今日开幕,一连四天(10月13至16日)于湾仔会议展览中心举行。 秋电展「初创专区」云集多家初创企业,展示创新及具潜力的创科产品和方案。 「品牌荟萃廊」展示世界各地知名品牌的消费电子产品。 新增设的「数码娱乐体验区」,带来採用VR(虚拟实境)和AR(扩增实境)等技术的数码娱乐产品。 秋电展聚焦智慧出行,有本地初创公司展出利用「油改电技术」、由宾利的经典老爷车改造成的电动车。 大会为带来乐龄科技产品和方案的展商提供「乐龄产品」标籤,方便买家採购有关产品。 电子展今年吸引三个来自韩国的展团参展,带来领先电子产品及科技方案。 国际电子组件及生产技术展带来电子元器件、键盘及开关、电源供应设备、印刷电路板及电子制造服务、显示技术及测量仪器。 香港贸发局、香港电子业商会及产品可靠性暨系统安全研发中心合作,于展览首天举办「电子设备可靠性保证论坛」。 网页

