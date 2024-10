信用卡帮您省钱和赚钱的5种方式

Saturday, 12 October 2024, 01:00 HKT/SGT Share:

新加坡, 2024年10月12日 - (亚太商讯) - 信用卡是一种有价值的金融工具,确保支付快速、安全和便捷。随着时间的推移,它还能帮助您建立信用。然而,拥有合适的信用卡,您可以获得更多的好处。享受餐饮、购物、旅行和加油方面的优惠和折扣。以下是一些信用卡帮您省钱的方式: 奖励计划 一张奖励信用卡通常会让您进入由信用卡发行机构或其合作公司提供的奖励计划。奖励计划因信用卡不同而有所差异,但大多数允许持卡人在符合条件的交易中赚取奖励积分,例如在线杂货购物、线上或线下购物、食品外卖、旅行费用、餐饮、账单支付、加油等。持卡人通常可以从丰富的商品中兑换奖励积分,将积分转换为现金回扣,或使用积分抵扣支付购买费用。 现金返还计划 现金返还信用卡为持卡人提供符合条件的交易返利,包括杂货购物、加油、购物和餐饮。赚取的现金返还可能会在账单周期结束时存入您的账户,或者您可以选择使用现金返还积分支付购买费用。您的信用卡甚至可能在特定类别中提供更高的现金返还率,或如果您在该银行有储蓄账户,还能享受额外的返现优惠。通过手机随时随地兑换您的现金返还,享受便利。熟悉现金返还计划可以帮助您最大化您的现金返还收益。 注册优惠 许多信用卡提供注册奖励或优惠,当您在前几个月内消费达到一定金额时,可以获得大量的积分或现金返还。这是为新持卡人提供的一次性优惠,如果积分或现金返还未及时使用,可能会过期。利用注册奖励是在第一年通过信用卡省钱或赚钱的好方法。 折扣和促销优惠 信用卡公司可能会与零售商、餐饮机构和电商平台合作,向其持卡人提供令人印象深刻的折扣和储蓄,适用于符合条件的消费。这些通常是高达50%的即时折扣,适用于特定的购买。那些善于跟踪优惠并聪明购物的持卡人每年可以节省数千美元。 旅行福利 旅行信用卡提供了一系列旨在使旅行更加便捷和愉快的福利。某些卡允许持卡人在符合条件的消费中赚取里程。里程通常类似于奖励积分,可以用于兑换旅行相关的购买,如机票、住宿、餐饮等。旅行卡还可能提供诸如免费机场贵宾室访问和加速赚取在线旅行预订里程等福利,这能为您的旅行费用节省不少开支。有些卡甚至包括旅行保险,当您的行李在运输途中丢失或延误时,这项福利会派上用场。 不同的信用卡可能为消费者提供多种省钱和赚取回扣的方式。然而,负责任地使用信用卡是确保您获得最大收益的关键。不要忘记考虑任何与信用卡相关的费用或收费(如年费),以全面了解您的实际信用卡节省情况。最后,确保保持您的账户良好信誉,以继续享受这些优惠。 注意: 本文中所表达的意见、分析、评论或建议仅代表特定编辑团队的个人观点,未经过任何第三方的审查、批准或其他形式的认可。 媒体联系:

