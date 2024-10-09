为绿色建筑行业经济增长注入强劲动力

香港, 2024年10月9日 - (亚太商讯) - 坚持高质量发展、走绿色低碳之路，成为中国企业可持续发展的共识。2022年底，中共中央国务院印发的《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》明确提出要"推进制造业高端化、智能化、绿色化"。作为中国高端制造行业之一，绿色建筑行业在推动低碳经济、应对气候变化以及实现低碳发展方面发挥着重要作用。

作为全球领先的环保工程技术供应商，义合控股有限公司（以下简称"义合控股"，香港主板上市编号: 1662）一直致力于探索运用新技术应对环境问题与挑战，实现企业与环境共生发展的良性循环。近日，义合控股旗下的Absolute Pure EnviroSci Limited（以下简称"APEL"）全资附属公司 - 广州致纯环境有限公司（以下简称"广州致纯"）与国发环保新材料（江门）有限公司之全资附属公司 - 广州国发住工技术有限公司（以下简称"广州国发"）携手合作，在中国境内和中国香港特别行政区设立和运营合资企业，共同开发 ERC 环保多功能新材料产品，针对环保建材，新建筑物料开发，保护人宠健康，争取获得海内外市场认可，推动绿色建筑可持续发展，构建香港及大湾区的低碳转型及迈向碳中和发展全景图作出贡献。

9月24日， APEL主席钟伟强博士受邀出席南沙环保产业发展座谈会暨签约仪式。在到场领导、嘉宾及各界代表的共同见证下，钟伟强博士与广州国发代表、国发环保新材料（江门）有限公司董事陈伟光博士签署了合作协议。到场领导及嘉宾包括：南沙区委常委阮晓红女士、南沙开发区港澳办俞建锋副主任、广东省生态环境厅固废处副处长檀笑、香港贸易发展局市场推广主任黄家詠女士、Ben Yeung & Associate Limited董事长杨家声先生、薈港资本有限公司合伙人黄珮珊女士、香港科技大学环境及可持续发展学部研究副教授韩伟博士、广东衣柜行业协会会长及百得胜家居董事长张健先生，以及劼科生物科技执行董事钟耀武先生等。

9月24日，APEL主席钟伟强博士（左二）和广州国发代表、国发环保新材料（江门）有限公司董事陈伟光

博士（左三）在南沙环保产业发展座谈会暨签约仪式签署了合作协议。

（从左至右）Ben Yeung & Associate Limited董事长杨家声先生、香港贸易发展局市场推广主任

黄家詠女士、薈港资本有限公司合伙人黄珮珊女士与APEL主席钟伟强博士，共同探讨环保建筑及投资议题。

（从左至右）香港科技大学环境及可持续发展学部研究副教授韩伟博士、广东衣柜行业协会会长及

百得胜家居董事长张健先生、劼科生物科技执行董事钟耀武先生与APEL主席钟伟强博士，共同探讨环保

新材料对人宠健康重要性。

此次"南沙签署合作协议"（以下简称"协议"）重点介绍如下内容。

引领方向 制定建筑行业科学减碳目标

根据协议，双方将在中国境内和中国香港特别行政区设立和运营合资企业（以下简称"合营企业"）， 合营企业将在中国境内和中国香港特别行政区注册成立，确保符合当地法律法规，并获得必要的经营许可。

提质层面，双方将共同投入资源，研发 ERC 环保多功能新材料产品。这些产品将主要应用于环保建材和新建筑物料，旨在提升建筑物的环保性能和健康标准，推动建筑行业的创新与发展，实现新质生产力，为未来的建筑项目提供更环保的选择。

拓面层面，合营企业将积极开拓国内外市场，争取获得广泛的市场认可，将通过多种渠道推广产品，包括展会、行业论坛和线上平台。此次合作，标志着两家公司在绿色科技领域的深入协作，旨在应对当前建筑行业面临的环境挑战，产业优化升级取得积极成效，将与相关行业协会和政府部门合作，推动绿色建筑标准的制定和实施。

增效层面，新产品不仅关注环境保护，还特别注重对人类和宠物健康的保护。合营企业作将进行严格的产品测试，确保产品的安全性和有效性，开发环保多功能新材料产品可降低成本，提升建筑项目的环保性能和资源效率，有助于更加系统和全面地考量碳中和事业的发展进程。

能力提升 全面培养低碳素养

助力碳中和目标的实现

APEL主席钟伟强博士总结道："这个合作项目成果对香港和大湾区的发展具有重要意义。这不仅是我们在绿色建筑领域迈出的重要一步，项目致力于推动香港及大湾区的低碳转型，助力实现碳中和目标。这将有助于区域内的环境保护和生态平衡，提升整体环境质量。合营企业的设立和运营将带动相关产业的发展，创造就业机会，促进经济增长，项目的成功推广也将吸引更多的投资，进一步推动区域经济的发展。

随着RCEP成员国对绿色房地产及物管服务需求日增，我们加强与区内各界的协作，通过开拓国内外市场，项目将提升香港和大湾区在国际环保产业中的地位和影响力，增强区域的竞争力和创新能力。同时，这项目特别关注人类和宠物的健康，通过开发安全、环保的建筑材料，提升居住环境的健康标准。这将有助于提升居民的健康水平，减少健康风险。总的来说，这个项目不仅有助于推动环保产业的发展，还将为香港和大湾区的可持续发展和低碳转型作出重要贡献。"

关于APEL

Absolute Pure EnviroSci Limited（APEL）为香港联合交易所主板上市公司-义合控股有限公司（香港主板上市编号: 1662） 的间接非全资附属公司，以改善生活品质及居住环境为使命，主要从事特种生化及生物医药产品的分销、研究及开发业务。APEL期待与有志协助香港绿色产业发展的研究人员合作，共同为香港及大湾区的低碳转型及迈向碳中和作出贡献，并推动香港的再工业化以达致长期繁荣。

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