Wednesday, 9 October 2024, 15:28 HKT/SGT Share:

来源 Yee Hop Holdings Limited 为绿色建筑行业经济增长注入强劲动力 - 义合控股(香港主板上市编号: 1662)旗下附属公司 APEL与广州国发签署合作协议

- 构建香港及大湾区的低碳转型及迈向碳中和发展全景图

香港, 2024年10月9日 - (亚太商讯) - 坚持高质量发展、走绿色低碳之路,成为中国企业可持续发展的共识。2022年底,中共中央国务院印发的《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》明确提出要"推进制造业高端化、智能化、绿色化"。作为中国高端制造行业之一,绿色建筑行业在推动低碳经济、应对气候变化以及实现低碳发展方面发挥着重要作用。 作为全球领先的环保工程技术供应商,义合控股有限公司(以下简称"义合控股",香港主板上市编号: 1662)一直致力于探索运用新技术应对环境问题与挑战,实现企业与环境共生发展的良性循环。近日,义合控股旗下的Absolute Pure EnviroSci Limited(以下简称"APEL")全资附属公司 - 广州致纯环境有限公司(以下简称"广州致纯")与国发环保新材料(江门)有限公司之全资附属公司 - 广州国发住工技术有限公司(以下简称"广州国发")携手合作,在中国境内和中国香港特别行政区设立和运营合资企业,共同开发 ERC 环保多功能新材料产品,针对环保建材,新建筑物料开发,保护人宠健康,争取获得海内外市场认可,推动绿色建筑可持续发展,构建香港及大湾区的低碳转型及迈向碳中和发展全景图作出贡献。 9月24日, APEL主席钟伟强博士受邀出席南沙环保产业发展座谈会暨签约仪式。在到场领导、嘉宾及各界代表的共同见证下,钟伟强博士与广州国发代表、国发环保新材料(江门)有限公司董事陈伟光博士签署了合作协议。到场领导及嘉宾包括:南沙区委常委阮晓红女士、南沙开发区港澳办俞建锋副主任、广东省生态环境厅固废处副处长檀笑、香港贸易发展局市场推广主任黄家詠女士、Ben Yeung & Associate Limited董事长杨家声先生、薈港资本有限公司合伙人黄珮珊女士、香港科技大学环境及可持续发展学部研究副教授韩伟博士、广东衣柜行业协会会长及百得胜家居董事长张健先生,以及劼科生物科技执行董事钟耀武先生等。 9月24日,APEL主席钟伟强博士(左二)和广州国发代表、国发环保新材料(江门)有限公司董事陈伟光

博士(左三)在南沙环保产业发展座谈会暨签约仪式签署了合作协议。 (从左至右)Ben Yeung & Associate Limited董事长杨家声先生、香港贸易发展局市场推广主任

黄家詠女士、薈港资本有限公司合伙人黄珮珊女士与APEL主席钟伟强博士,共同探讨环保建筑及投资议题。 (从左至右)香港科技大学环境及可持续发展学部研究副教授韩伟博士、广东衣柜行业协会会长及

百得胜家居董事长张健先生、劼科生物科技执行董事钟耀武先生与APEL主席钟伟强博士,共同探讨环保

新材料对人宠健康重要性。 此次"南沙签署合作协议"(以下简称"协议")重点介绍如下内容。 引领方向 制定建筑行业科学减碳目标 根据协议,双方将在中国境内和中国香港特别行政区设立和运营合资企业(以下简称"合营企业"), 合营企业将在中国境内和中国香港特别行政区注册成立,确保符合当地法律法规,并获得必要的经营许可。 提质层面,双方将共同投入资源,研发 ERC 环保多功能新材料产品。这些产品将主要应用于环保建材和新建筑物料,旨在提升建筑物的环保性能和健康标准,推动建筑行业的创新与发展,实现新质生产力,为未来的建筑项目提供更环保的选择。 拓面层面,合营企业将积极开拓国内外市场,争取获得广泛的市场认可,将通过多种渠道推广产品,包括展会、行业论坛和线上平台。此次合作,标志着两家公司在绿色科技领域的深入协作,旨在应对当前建筑行业面临的环境挑战,产业优化升级取得积极成效,将与相关行业协会和政府部门合作,推动绿色建筑标准的制定和实施。 增效层面,新产品不仅关注环境保护,还特别注重对人类和宠物健康的保护。合营企业作将进行严格的产品测试,确保产品的安全性和有效性,开发环保多功能新材料产品可降低成本,提升建筑项目的环保性能和资源效率,有助于更加系统和全面地考量碳中和事业的发展进程。 能力提升 全面培养低碳素养 助力碳中和目标的实现 APEL主席钟伟强博士总结道:"这个合作项目成果对香港和大湾区的发展具有重要意义。这不仅是我们在绿色建筑领域迈出的重要一步,项目致力于推动香港及大湾区的低碳转型,助力实现碳中和目标。这将有助于区域内的环境保护和生态平衡,提升整体环境质量。合营企业的设立和运营将带动相关产业的发展,创造就业机会,促进经济增长,项目的成功推广也将吸引更多的投资,进一步推动区域经济的发展。 随着RCEP成员国对绿色房地产及物管服务需求日增,我们加强与区内各界的协作,通过开拓国内外市场,项目将提升香港和大湾区在国际环保产业中的地位和影响力,增强区域的竞争力和创新能力。同时,这项目特别关注人类和宠物的健康,通过开发安全、环保的建筑材料,提升居住环境的健康标准。这将有助于提升居民的健康水平,减少健康风险。总的来说,这个项目不仅有助于推动环保产业的发展,还将为香港和大湾区的可持续发展和低碳转型作出重要贡献。" 关于APEL

Absolute Pure EnviroSci Limited(APEL)为香港联合交易所主板上市公司-义合控股有限公司(香港主板上市编号: 1662) 的间接非全资附属公司,以改善生活品质及居住环境为使命,主要从事特种生化及生物医药产品的分销、研究及开发业务。APEL期待与有志协助香港绿色产业发展的研究人员合作,共同为香港及大湾区的低碳转型及迈向碳中和作出贡献,并推动香港的再工业化以达致长期繁荣。 传媒如有查询,请联络: 庾婉华 罗思正 电话:+852 9500 4443 电话:+852 9326 1113 电邮:avy.yu@ajacapital.com.hk 电邮:eudice.law@ajacapital.com.hk



话题 Press release summary



部门 Construction

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network