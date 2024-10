Tuesday, 8 October 2024, 19:00 HKT/SGT Share:

来源 ZeroBounce ZeroBounce推出邮件预热工具,提升邮件投递率和投资回报率 ZeroBounce Warmup帮助销售专业人士将更多邮件送入收件箱。

加利福尼亚州圣巴巴拉, 2024年10月8日 - (亚太商讯) - ZeroBounce今天宣布推出最新产品——邮件预热工具,帮助公司提升邮件投递率和电子邮件营销投资回报率。这一新工具是ZeroBounce邮件验证和投递工具包的重要补充,特别适合各行业的销售专业人士使用。 ZeroBounce Warmup逐步修复、建立和维护新账户或受损账户的良好发件人声誉,确保邮件能够送达收件箱,而不是进入垃圾邮件。该工具通过模拟现有的发送模式,自动化预热过程,逐渐增加发送的邮件数量。它还通过考虑当前的互动情况、以往的发送习惯、时区等重要细节,模拟真实的、有机的用户互动。因此,销售专业人士和市场营销人员能够与电子邮件服务提供商建立更好的声誉,从而将更多邮件送入收件箱。 “邮件投递率是任何成功邮件计划的基石,而IP预热在其中起着至关重要的作用,”ZeroBounce创始人兼首席执行官Liviu Tanase表示。“我们的新邮件预热工具为企业提供了一个强有力的方式,以提升其收件箱投递率和投资回报率。结合我们的邮件验证和投递工具包,ZeroBounce Warmup帮助每个发件人与收件箱提供商建立信任。” ZeroBounce的邮件预热工具允许用户自定义其邮件预热过程。无论是公司推出新域名、增加邮件发送量,还是从投递问题中恢复,该工具灵活的互动规则都有助于提升邮件表现。 默认:标准的邮件预热过程,逐步增加互动量,确保顺利过渡到全面的邮件互动。 慢速:适用于新域名或IP,此规则采取谨慎的方法,逐步增加互动以与电子邮件服务提供商建立信任。 修复:专为存在投递问题的域名或IP设计,此规则通过集中针对性互动来恢复发件人声誉和可信度。 提升:适合已有良好声誉的发件人,此规则在高峰期增加互动量,以提升参与度指标。 保护:针对具有稳定邮件表现的企业,此规则保持稳定的互动速度,以确保高投递率和点击率。 ZeroBounce的邮件预热服务支持销售专业人士和企业在电子邮件营销旅程的各个阶段,帮助他们触达目标受众。欲了解有关ZeroBounce Warmup的更多信息,请访问 https://www.zerobounce.net/services/email-warmup。 关于 ZeroBounce ZeroBounce是一家屡获殊荣的电子邮件验证、投递和电子邮件查找公司,帮助企业提升其邮件表现。ZeroBounce专注于准确性、安全性和客户支持,已成为全球超过35万客户的首选。 ZeroBounce的99%准确率电子邮件验证服务帮助发件人防止邮件退回,维护良好声誉。ZeroBounce的邮件投递工具包进一步支持企业达到收件箱。Email Finder为专业人士提供有效的商业电子邮件地址,增强他们的邮件推广效果,而DMARC Monitor则帮助组织提升域名安全性。 要了解更多信息,请访问我们的网站:https://www.zerobounce.net/ 联系方式:

Corina Leslie

PR Manager

电子邮件: support@zerobounce.net

电话: +1-888-500-9521 资料来源: ZeroBounce



