医药及医疗器械数字化解决方案明星升起 太美医疗科技在港上市

香港, 2024年10月8日 - (亚太商讯) - 国庆节前，政策面、资金面、情绪面等多因素共振下，A、港两地股市迎来暴涨。专业人士指，内地与香港监管机构的改革，以及与中东和印尼交易所达成合作协议等利好，均会为香港IPO市场的可持续增长提供强大的后盾。美国联储局减息，亦将会进一步增强整体市场流动性和最终投资情绪。

本月IPO节奏明显加快，新股接踵而至。10月8日，来自浙江的太美医疗科技（2576.HK）正式登陆香港交易所主板，发售价为13.00港元。公司依托数字化协作平台TrialOS及PharmaOS，通过云端软件和数字化服务相结合的解决方案为中国医药及医疗器械行业的研发和营销创造商业价值，是该行业的领军企业。

客户基础庞大，财务状况稳健向好

伴随中国创新药及医疗器械行业的欣欣向荣，太美医疗科技瞄准数字化解决方案市场，在发展早期响应中国产业链各方的需求并抢占市场份额，成为了中国医药及医疗器械研发数字化解决方案市场的主要参与者。随后，公司于2019年升级业务模式，从提供传统软件工具演变为基于平台的一体化数字化解决方案。

进入新的发展阶段后，太美医疗科技业务蒸蒸日上，借助丰富的运营知识、多元化的产品和服务组合，逐步积累了庞大忠实的客户基础。公司客户不仅包括知名的跨国医药企业及国内行业翘楚，还包括新兴的医药企业，以及主流的CRO及其他第三方服务供应商。按客户数量计算，公司已成为中国医药及医疗器械研发和营销领域应用最广泛的数字化解决方案供应商。

截至2024年3月31日，太美医疗科技已为1,400多家医药企业及CRO提供服务，覆盖全球前25大医药企业中的21家及中国医药创新100强中的90家。同期，公司的在手订单金额超过人民币16亿元，涉及软件产品及数字化服务项目约3,500个。凭借多元化的产品组合及协同效应，公司积极寻求交叉销售的机会，并推出新产品，尽最大程度满足客户需求，以进一步提高每名客户的终身价值。

客户规模的持续扩大，市场品牌口碑的建立，推动太美医疗科技的营收规模稳步提升。于2021年、2022年、2023年及2024年首三个月，公司分别取得收入约人民币4.66亿元、5.49亿元、5.73亿元及1.32亿元，各期均实现同比增长。截至2024年3月31日，公司录得现金及现金等价物约人民币6.99亿元，拥有充足的营运资金以满足目前的需求以及未来业务可持续发展的需求。

豪华股东阵容护航，长期投资价值看俏

在成长过程中，太美医疗科技的发展潜力逐渐显露，并持续吸引大量投资机构战略入股。自2016年至2020年，公司累计完成A轮及B轮、C轮、D轮、E-1轮及E-2轮、F轮融资，各年度融资金融分别为人民币5,000万元、1.00亿元、3.00亿元、6.2278、10.70亿元，共计达到人民币21.4278亿元。

在多达数十家的机构股东队列中，不乏知名投资机构及大型互联网上市公司的身影。经纬创投、北极光、晨曦投资、赛富投资、软银中国、浙商创投、高瓴资本、腾讯、阿里等霍然在列。

医药及医疗器械行业对于数字化的巨大需求，催生出了一个长坡厚雪的潜力赛道。根据灼识咨询的资料，预计到2028年，中国医药及医疗器械研发和营销数字化解决方案市场规模将达人民币243亿元，2023年至2028年的年复合增长率为20.2%，继续保持快速增长。太美医疗科技是该领域最大的数字化解决方案供应商，也是此赛道第一家登陆资本市场的企业，未来的价值提升空间引人遐想。（来源：经济通）

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