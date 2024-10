Wednesday, 2 October 2024, 13:00 HKT/SGT Share: 花房集团复牌命悬一线

香港, 2024年10月2日 - (亚太商讯) - 拥有直播平台花椒和六间房的花房集团(03611)即将触发香港证券交易退市政策红线,若公司连续停牌18个月,将被视为自愿退市。花房集团自2023年4月因被投资公司调查而停牌以来,已达17个月。停牌期间花房集团的业务并未受影响,2024年半年报显示,集团期内总收益为9.65亿元(人民币,下同),股东应占溢利3448.9万元,同比大增105%。其中海外社交网络收益更是同比增长9.8%至1.39亿元。目前花房集团已向港交所提交复牌文件,若通过港交所审核,花房集团将成为今年第一个实现自救,成功复牌的停牌上市公司。 2022年12月12日花房集团正式登陆香港联合交易所。(资料图片) 根据港交所最新数据显示,截至7月31日,2024年除牌公司25家,已获上市委员会批准的除牌公司6家,还有高达79家上市公司处于长期停牌状态。仔细分析被除牌的25家上市公司,有几个特征:一是市值较小,二是大部分属于消费行业,且无实质性经营业务,没有足够的业绩支撑其上市地位,有「养壳」之嫌。 与很多停牌上市公司业务「摆烂」不同,花房集团在众多停牌公司中显然是个异类。8月26日花房集团公布2024年中期业绩报告显示,报告期内,花房集团国内直播及音频社交网络业务收益达8.13亿元。虽然受停牌影响业务有所下滑,但花椒和六间房在直播平台市场的占有率一直靠前。记者打开花椒直播和六间房网,均能正常观看直播。在六间房网的「关于我们」介绍里表示,六间房是首批文化部授权的「网络演出试点单位」之一,总注册用户已达6000万,网站拥有签约艺人25万,日演艺总时长超过5万小时。 与此同时,花房集团海外社交业务展现出强劲的增长势头。中报显示,花房集团海外社交网络收益同比增长9.8%至1.39亿元,其中海外社交业务的HOLLA Group上半年收益达1.5亿元,规模暂不及内地直播业务,但其除税前可呈报部分利润达4231.3万元,相较于集团业务总和的7109.7万元,占比高达59.5%。 花房集团认为,这一增长主要得益于集团海外业务对其核心市场如北美市场的精准定位,以及旗下HOLLA、MONKEY等产品在全球范围内的用户规模扩张。记者进入Google市场看到,旗下专注于北美市场的视频社交软件MONKEY下载量已达1000万以上,颇受美国年轻人喜欢。 值得留意的是,截至2024年6月30日,花房集团的现金及现金等价物约为人民币19.3亿元,现金流可谓充裕。今年5月花房集团收到港交所复牌指引,7月2日,花房集团再次发布公告表示,将向联交所递交经更新复牌建议书,以证明本公司已达成复牌指引所载有关恢复本公司股份买卖的条件。 花房集团可谓含着「金汤匙」出生,互联网「红衣教主」周鸿祎作为花房集团的实际控制人通过奇虎360、花椒壹号及花椒贰号控制花房集团约36.46%的股权。花房集团的第二大股东是宋城演艺,通过其全资附属公司Global Bacchus Limited持股花房集团约35.35%的股权。 受经济大环境影响,花房集团两大股东的日子并不好过,周鸿祎担任董事长三六零安全科技股份有限公司刚发布的2024年中报显示,上半年凈现金流为-67.45亿元,同比下滑518.03%。受花房集团停牌影响,宋城演艺甚至已经在2023年财报中计提了巨额的长期股权投资减值准备,导致公司凈利润出现亏损。2024年中报显示,宋城演艺凈现金流为2.66亿元。两大股东的现金流都不如花房集团19.3亿元充裕。 表面上看,如果花房集团退市,那么周鸿祎和宋城演艺两大股东将蒙受极大损失。可是在花房集团拥有19.3亿元现金的情况下,如果退市,两大股东或成最大赢家。一旦启动退市流程,不论是私有化还是彻底退市,周鸿祎和宋城演艺两大股东都将掌握着19.3亿元现金的分配权,花房集团现金被分配后,料将极大缓解两大股东的现金流问题,特别是对周鸿祎而言,一旦获得花房集团的现金流,将极大地改善其财务状况。 对于中小投资者而言,最不愿看到的结果是花房集团退市,被锁定了18个月流动性的资金或将一无所获,由于退市涉及清盘等复杂程序,想要拿回投资款同样要经过复杂的法律程序,对于何时能够拿回投资款以及能否拿回投资款都存在极大的不确定性。 如今,花房集团已经站在了能否复盘的十字路口,如果在港交所最后期限花房集团递交文件无法通过审核,花房集团将不得不面临私有化或者退市风险,那么对中小股东而言都是最坏的结果。 目前,花房集团还在等待港交所最后的审核结果,对于有真实业务有现金流积极争取复盘的停牌上市公司,交易所在复牌审核上也应该有新的标准,不该像对待「僵尸」上市公司那样「一刀切」,让其一退了之。



