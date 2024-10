Monday, 30 September 2024, 20:00 HKT/SGT Share:

来源 Bahrain Economic Development Board 巴林中央银行授予 Crypto.com 支付服务提供商牌照

巴林麦纳麦, 2024年9月30日 - (亚太商讯) - 巴林中央银行今日正式批准 Crypto.com 通过其在巴林王国注册的子公司「FORIS GFS BH B.S.C. CLOSED」提供支付服务提供商(PSP)服务,这为该公司在该地区的重大监管里程碑增添了新的一步。 支付服务提供商牌照将允许 Crypto.com 在区域内扩展其电子货币和法币支付服务,包括推出其全球知名的预付卡。 「Crypto.com 拥有广泛的国际影响力,并以其合规的声誉而著称。我们很高兴 Crypto.com 选择巴林王国作为投资目的地,这将进一步加强巴林实现数字优先、具有韧性的创新经济愿景的能力,」可持续发展部长兼巴林经济发展委员会首席执行官 Noor bint Ali Alkhulaif 阁下表示,并补充道:「我们巴林团队的灵活性支持下,巴林成功打造了一个简化的投资环境,推动了商业便利性,并构建了一个世界级的生态系统来支持快速增长。」 「巴林一直致力于创建一个有利于创新的加密货币和金融科技生态系统,这涉及制定明确的监管规范,以平衡消费者保护和商业化,」Crypto.com 总裁兼首席运营官 Eric Anziani 表示。「我们非常感谢巴林王国的努力,并期待在我们为推动巴林及整个海湾合作委员会 (GCC) 地区的加密货币行业发展做出贡献时,进一步发展双方的合作关系。」 巴林作为海湾合作委员会 (GCC) 国家中数字资产监管的先驱中心,是该地区首批发放加密资产牌照的国家之一,巩固了其作为该地区加密货币服务和金融科技创新领先中心的地位。作为岛国的投资促进机构,巴林经济发展委员会 (EDB) 与潜在和现有客户密切合作,提供关键服务,包括行业评估和战略咨询,符合其吸引投资至巴林的使命。 Crypto.com 继续积极发展和扩展其生态系统,目前拥有全球超过 1 亿用户。 这项公告基于 Crypto.com 在全球取得的监管牌照势头,该公司已获得迪拜虚拟资产监管局 (VARA) 颁发的虚拟资产服务提供商牌照,并于 2024 年 4 月推出了面向机构投资者的 Crypto.com 交易所。Crypto.com 亦在全球多个关键市场获得了特定服务的许可,包括新加坡、法国、澳大利亚、爱尔兰、马耳他、英国、美国、加拿大和南韩。 如需更多信息,请联系:

Abdulelah Abdulla

通讯部门

巴林经济发展委员会

电话:+973-39798919

电子邮件:internationalmedia@bahrainedb.com 关于巴林经济发展委员会 (Bahrain EDB) 巴林经济发展委员会 (Bahrain EDB) 是一家投资促进机构,负责吸引投资到巴林王国并支持改善投资环境的倡议。巴林经济发展委员会与政府及现有和潜在的投资者合作,确保巴林的投资环境具有吸引力,传达其主要优势,并确定通过投资促进经济增长的机会所在。 巴林经济发展委员会专注于几个利用巴林竞争优势并提供重大投资机会的经济领域。这些领域包括金融服务、制造业、物流、信息与通信技术 (ICT) 及旅游业。欲了解更多有关巴林经济发展委员会的信息,请访问 www.bahrainedb.com。 来源: Bahrain Economic Development Board



