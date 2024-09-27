七牛智能(02567.HK)今起招股 拟全球发售159.75百万股H股

全球发售摘要

- 全球发售的发售股份数目：共159,750,000股（视乎超额配股权行使与否而定）；其中国际发售股份数目为143,775,000股（视乎超额配股权行使与否而定及可予重新分配）及香港发售股份数目为15,975,000股（可予重新分配）

- 最高发售价：每股2.86港元（须于申请时以港元缴足，多缴股款可予退还）

- 香港公开发售于2024年9月30日（星期一）上午九时正开始，至2024年10月10日（星期四）中午十二时正结束

- 预期股份将于2024年10月16日（星期三）上午九时正开始于联交所买卖

- 股份代号：2567.HK

- 公司股份将以每手1,000股为单位进行买卖

- 申万宏源融资（香港）有限公司和交银国际（亚洲）有限公司为本次全球发售之联席保荐人，申万宏源证券(香港)有限公司、交银际证券有限公司和华泰金融控股（香港）有限公司为整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人

香港, 2024年9月30日 - (亚太商讯) - 七牛智能科技有限公司（「七牛智能」或「公司」；股份代号：2567.HK）宣布其全球发售（「全球发售」）之股份于香港联合交易所有限公司（「香港联交所」）主板上市。

本次全球发售的发售股份数目共159,750,000股（视乎超额配股权行使与否而定）。其中包括初步可供认购15,975,000股的香港发售（可予重新分配）；国际发售股份数目为143,775,000股（视乎超额配股权行使与否而定及可予重新分配）。

香港公开发售于2024年9月30日（星期一）上午九时正开始，至2024年10月10日（星期四）中午十二时正结束。预期股份将于2024年10月16日（星期三）上午九时正开始于联交所买卖。股份将以每手买卖单位1,000股进行买卖。股份代号将为2567.HK。

假设发售价为每股发售股份2.80港元（即本招股章程所述发售价范围的中位数），经扣除本集团就全球发售应付的包销佣金及估计开支后，公司将自全球发售获得的所得款项净额约为374.7百万港元（假设超额配股权未获行使）。

公司拟将全球发售所得款项净额用于以下用途：

- 全球发售所得款项净额约38.0%（或约142.4百万港元）将用于渗透及夯实公司的APaaS业务中应用场景的占有率及发展与扩大客户群；

- 全球发售所得款项净额约20.0%（或约74.9百万港元）将用于未来36至60个月扩展海外业务；

- 全球发售所得款项净额约12.0%（或约45.0百万港元）将用于提升公司的研发能力并完善公司的技术基础设施；

- 全球发售所得款项净额约20.0%（或约74.9百万港元）将用于选定合并、收购和战略投资，包括于未来36至60个月继续寻找可以补充或增强我们现有业务、并在战略上有利于我们未来长期目标的潜在业务和资产；

- 全球发售所得款项净额约10.0%（或约37.5百万港元）将用作一般营运资金及一般公司用途。

申万宏源融资（香港）有限公司和交银国际（亚洲）有限公司为本次全球发售之联席保荐人，申万宏源证券(香港)有限公司、交银际证券有限公司和华泰金融控股（香港）有限公司为整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人

七牛智能科技有限公司

七牛智能科技有限公司（「七牛智能」或「公司」）成立于2011年，为总部位于中国上海市的中国第二大音视频APaaS 服务商和中国第三大音视频PaaS 服务商，专注于音视频云服务。如今，公司已成为开发全面且高性能的MPaaS产品、拥有集成且覆盖音视频业务各环节的技术能力的公司之一，截至2024 年3 月31 日，公司的注册用户逾1,500,000名，分布在泛娱乐、社交网络、医疗、电子商务、教育、媒体、金融服务、汽车、电信和智能制造等行业。根据艾瑞咨询的数据，2023年公司的收入占整个音视频云服务市场的1.5%。按2023年收入计算，公司是中国第三大音视频PaaS服务商，市场份额为5.8%。按2023年APaaS所得收入计算，公司同时也是中国第二大音视频 APaaS服务商，市场份额为14.1%。

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