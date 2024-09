Monday, 30 September 2024, 08:00 HKT/SGT Share: 达势股份(1405.HK)逆势实现全面盈利 收入达到两位数增长

香港, 2024年9月30日 - (亚太商讯) - 2024年上半年,由于消费者偏好和消费习惯的变化以及竞争的加剧,餐饮行业面临着双重挑战。商品成本增加和价格竞争的压力使得行业整体盈利能力下降,多家大型餐饮企业宣告亏损。在艰难的市场环境中,达势股份("达美乐中国"或"公司")(1405.HK)逆势而上,构建以高质价比为核心的竞争逻辑,将市场变化转化为增长契机,取得了显著成绩。 达势股份近期发布了2024年中期业绩报告。达美乐中国作为达美乐比萨在中国大陆、中国香港特别行政区和中国澳门特别行政区的独家总特许经营商,在2024年上半年成功实施了4D战略,即高质量的门店开发(Development)、高质价比的美味比萨(Delicious Pizza at Value)、高效的外送体验(Delivery)和数字化能力(Digital),在充满潜力的中国比萨市场实现了可持续增长和全面盈利。 2024年上半年,达势股份收入再创新高,达到20.4亿元(人民币,下同),同比增长48.3%。稳健的收入增长反映了公司可持续的商业模式和抗周期性的战略布局,持续提升了盈利能力。 公司的净利润和经调整净利润双双转正也反映了这一成果。2024年上半年,达势股份经调整净利润由负转正,达5,089万元,相较于去年同期的经调整净亏损1,745万元。此外,2024年上半年税后净利润达1,091万元,同比增长 24.6%,去年同期为875万元,其主要得益于可转换优先普通股公允价值收益约1.19亿元。 公司强劲的盈利能力还体现在同店销售增长(SSSG)上,这一指标反映了相同门店在不同年度同一时期的销售额变化。在当前市场挑战加剧的情况下,维持同店销售增长具有挑战性。而达势股份已实现连续28个季度的同店销售增长,并持续扩展业务,展现出了强大的市场竞争力。 作为全球最大比萨品牌之一达美乐比萨的独家总特许经营商,达势股份依托这一国际化品牌优势,成功执行 4D 战略,在潜力无限的中国比萨市场中不断取得成功。 2024年上半年,达势股份继续实施"走深走广"策略,再拓四城,新增146家门店。截至2024年6月30日,运营门店总数已增至914家,覆盖33个城市。自2017年现任管理团队上任以来,达美乐中国门店数量已增长超八倍。 新开门店表现优异。2024年上半年,来自新市场的收入占公司总收入的61%,新市场的门店数量也已超过总门店数量的一半,强力推进公司增长。今年5月,公司在一周内进驻台州、惠州、金华三个城市。惠州和金华首店开业即打破达势股份门店日销售额记录。2024年6月,公司在中国成都的第900家门店的盛大开业。截至2024年7月31日,达势股份在达美乐比萨全球系统的首30天销售排行榜中占据了前30名中28个席位。在新进入的市场中,达势股份继续扩大市场份额,开设更多门店,同时保持现有门店的强劲表现。从2023年12月底到2024年上半年,公司在十二座城市共开设了42家门店,其中有18家门店已实现投资回报。公司预计新店的平均回本期较过去将缩短,充分彰显其扩展战略的高效运作。 麦肯锡《2024中国消费趋势调研》报告分析了影响消费市场的关键趋势,其中一个显著趋势是Z世代消费者展现出更高的消费意愿,尤其是在对宏观经济信心较高的低线城市。这一人群更倾向于探索新的用餐体验和当地美食,为餐厅提供了创新机会,吸引这一不断增长的市场群体。达美乐中国的新城新店吸引了众多消费者的目光。络绎不绝的人潮在新店门口排起长队,达美乐中国决定暂时关闭了部分新店的外送服务,以满足店内用餐及外带的客户体验和服务质量。 顾客在达美乐比萨中国新店排起长队 达美乐中国不断推陈出新,以更好地满足消费者日益多样化的口味需求,为顾客提供满意的用餐体验。达美乐比萨以美味比萨和创意菜单享誉全球。达美乐中国平均每6至8周推出美食新品。从2024年初到7月底,公司推出了包括三种全新比萨口味在内的多款新品,并开发了两种创新饼底,如黑金蜜汁叉烧卷边和爆浆椰椰南瓜双层饼底。 截至目前,达美乐中国菜单拥有超过30种比萨和约20种饼底选择。这些丰富的选择使得比萨成为销售额中占比最大的品类,超过75%的销售额占比均来自于比萨。公司最新推出"火山"饼底,塑成"火山口"造型,甄选进口奶酪酱添加奥利奥饼干碎呈现"火山熔岩"。这一新概念在比萨行业独树一帜,更是获得消费者的积极反馈和认可。 达美乐比萨中国火山饼底 达美乐中国还为消费者提供高质价比的菜单,并推出"接二连三"(每周二和周三比萨七折优惠)和Mega Week(买一送一)等定期促销活动。同时,达美乐中国还与腾讯游戏、Hello Kitty等流行品牌合作推出限时合作促销活动,深受消费者青睐。 公司通过门店网络扩展和新市场的强劲表现,不断增强品牌形象,使品牌营销活动更具针对性和高效。公司不断优化会员计划的个性化奖励机制,提高新客转化率和老客留存率。截至2024年8月,达势股份的会员计划"达人荟"取得显著的进展,会员人数已突破 2,000万人,几乎是2023年6月时期1,090万人的两倍。达势股份将继续推动消费者的积极参与,并通过多个在线渠道吸引新消费者。 为满足日益增长的需求,公司在三河、上海和东莞三个核心地区设立中央厨房。公司已经在中央厨房引入一系列自动化设备以及先进的管理系统,提升生产效率和管理能力,并改善配送效率。 达势股份4D战略的成功实施也体现在门店和集团层面的盈利指标提升上。2024年上半年,门店层面经营利润率从去年同期的13.5%提升至14.5%。集团层面,经调整EBITDA增长至2.3亿元,较2023年上半年的1.3亿元增长了83.7%。集团经调整EBITDA利润率也提升至11.4%,与 2021 年底的 3.9%相比增长了近两倍。 除了服务消费者,达势股份仍然致力于为股东创造长期价值。在香港联交所上市仅一年之后,达势股份已正式被纳入香港恒生综合指数成分股,并被正式纳入沪港通和深港通,该变动于2024年9月生效。 9月27日,路透报导称,"中国股市创下自2008年以来最佳周表现。"《纽约时报》指出,"向来波动剧烈的香港恒生指数本周迄今为止也上涨了12.9%,该指数包括一系列在香港和中国大陆开展业务的公司。"自上市以来,达势股份股价显著上涨,截至9月27日收盘的十个交易日内,股价上涨超过20%。 达势股份早前已透露计划在2024年开设约240家新店,并在第四季度开设第1,000家门店。截至2024年8月20日,公司已增开31家新门店,目前另有29家门店在建设中,21家门店已签约,正按计划稳步向全年开店目标迈进。公司预计2025年和2026年将分别再新开设300至350家门店。 麦肯锡《中国市场简报:中国消费者重新开始消费》报告指出,2024年1至2月,餐饮收入大幅增长12.5%,相关数据表明服务业强势复苏,原因可能在于消费者信心开始回升且人员流动性进一步回升。这意味着消费者愿意在用餐等体验上增加花费,对餐饮业至关重要。 中国市场拥有广阔的地理范围和庞大的人口,极具吸引力且不断增长。在这个市场中,众多企业都面临着如何在确保盈利增长的同时,保持战略稳定性和韧性的挑战。在这样的背景下,达势股份将继续高效执行4D战略,为消费者提供高质价比的比萨的同时,创造一个具有可持续性长期价值的业务模式。



