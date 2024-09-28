日清食品收购澳洲冷冻食品制造商ABC Pastry

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香港, 2024年9月27日 - (亚太商讯) - 日清食品有限公司（「日清食品」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：1475）欣然宣布，集团作为买方已与卖方及卖方担保人订立股份购销协议（「收购事项」），以收购ABC Pastry的100%已发行股本。ABC Pastry为一家领先的冷冻饺子生产商，于澳洲拥有公司品牌（即天顺食品）或第三方品牌。
收购事项之代价为33,700,000澳元（相等于约178.6百万港元）。于收购事项完成后，ABC Pastry将成为集团的全资附属公司，于澳洲从事冷冻食品业务，服务全国零售商。
ABC Pastry是澳洲著名品牌，总部设在悉尼，以优质的饺子享誉全国。该公司是一家经验丰富的冷冻饺子生产商，与澳洲新南威尔斯及维多利亚当地亚洲社区有紧密联系。集团相信，日清食品作为上市公司，可为ABC Pastry的营运及财务管理提供宝贵的专业知识及经验，预期收购事项将可促进其长远发展，并使集团的业务组合多元化，扩大集团的收入来源，惠及集团和股东。
是次收购将为集团提供一个良机，开拓澳洲冷冻食品市场。受惠于亚洲人口移民至澳洲的人数上升，集团预期澳洲冷冻食品市场规模将蓬勃增长，尤其是冷冻饺子市场。此外，受到忙碌的生活方式及对亚洲食品等国际美食的渴求所推动，当地对方便优质的冷冻食品需求亦有所上升。集团预料此趋势将持续，并为澳洲优质冷冻食品市场带来大量扩张机会。
日清食品执行董事、董事长兼首席执行官安藤清隆先生表示：「收购ABC Pastry是继6月韩国零食制造商Gaemi Food加入日清集团之后，为我们的海外市场计划建立另一个里程碑。这次最新的收购不仅能进一步多元化我们的产品组合及分销渠道，而且符合我们提升海外主要市场占有率的长远企业愿景及策略。利用ABC Pastry的庞大当地网络及优质冷冻产品，日清食品将可加强与当地社区及澳洲消费者的联系，所以我们相信这次收购通过整合双方业务，将可取得重大营运及财务协同效应，最终为股东提供更多价值。」
详情请参阅香港联合交易所网站上的公告：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0927/2024092701480_c.pdf
有关日清食品有限公司
日清食品有限公司（「日清食品」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：1475）为一间在中国内地及香港知名的食品公司，主要专营优质即食面市场，旗下众多品牌不仅知名度高，且广受顾客喜爱。集团于1984年正式于香港设立营业据点并为香港最大的即食面公司。集团主要生产及销售两个核心企业品牌「日清」及「公仔」，以及多元化的家庭食品品牌组合，出品具标志性和优质的即食面、优质冷冻食品（包括冷冻点心及冷冻面条）并销售和分销其他食品及饮料产品（包括蒸煮袋装产品、零食、矿泉水、酱料及蔬菜产品）。集团五个旗舰品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔面」、「公仔点心」及「福」在香港亦是其各自食品类别中最受欢迎的选择。中国内地市场方面，集团以创新技术推出「ECO杯」概念，销售活动主要集中在中国内地的一线及二线城市。此外，日清食品在其他亚洲地区开展业务，包括越南、台湾和韩国市场。
日清食品被纳入五项恒生指数，包括恒生综合指数、恒生综合小型股指数、恒生综合行业指数-必需性消费、恒生港股通消费行业指数和恒生港股通必需性消费指数。日清食品现可通过沪港通及深港通下港股通进行交易。
详情请浏览www.nissingroup.com.hk。
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