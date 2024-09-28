日清食品收购澳洲冷冻食品制造商ABC Pastry



香港, 2024年9月27日 - (亚太商讯) - 日清食品有限公司（「日清食品」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：1475）欣然宣布，集团作为买方已与卖方及卖方担保人订立股份购销协议（「收购事项」），以收购ABC Pastry的100%已发行股本。ABC Pastry为一家领先的冷冻饺子生产商，于澳洲拥有公司品牌（即天顺食品）或第三方品牌。 收购事项之代价为33,700,000澳元（相等于约178.6百万港元）。于收购事项完成后，ABC Pastry将成为集团的全资附属公司，于澳洲从事冷冻食品业务，服务全国零售商。 ABC Pastry是澳洲著名品牌，总部设在悉尼，以优质的饺子享誉全国。该公司是一家经验丰富的冷冻饺子生产商，与澳洲新南威尔斯及维多利亚当地亚洲社区有紧密联系。集团相信，日清食品作为上市公司，可为ABC Pastry的营运及财务管理提供宝贵的专业知识及经验，预期收购事项将可促进其长远发展，并使集团的业务组合多元化，扩大集团的收入来源，惠及集团和股东。 是次收购将为集团提供一个良机，开拓澳洲冷冻食品市场。受惠于亚洲人口移民至澳洲的人数上升，集团预期澳洲冷冻食品市场规模将蓬勃增长，尤其是冷冻饺子市场。此外，受到忙碌的生活方式及对亚洲食品等国际美食的渴求所推动，当地对方便优质的冷冻食品需求亦有所上升。集团预料此趋势将持续，并为澳洲优质冷冻食品市场带来大量扩张机会。 日清食品执行董事、董事长兼首席执行官安藤清隆先生表示：「收购ABC Pastry是继6月韩国零食制造商Gaemi Food加入日清集团之后，为我们的海外市场计划建立另一个里程碑。这次最新的收购不仅能进一步多元化我们的产品组合及分销渠道，而且符合我们提升海外主要市场占有率的长远企业愿景及策略。利用ABC Pastry的庞大当地网络及优质冷冻产品，日清食品将可加强与当地社区及澳洲消费者的联系，所以我们相信这次收购通过整合双方业务，将可取得重大营运及财务协同效应，最终为股东提供更多价值。」 详情请参阅香港联合交易所网站上的公告：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0927/2024092701480_c.pdf 日清食品有限公司收购澳洲冷冻食品制造商ABC Pastry Holdings Pty Ltd。（左二）日清食品

执行董事、董事长兼首席执行官安藤清隆先生；（左一）日清食品执行董事兼首席财务官辰谷真次先生，

与（右二）ABC Pastry Holdings Pty Ltd董事及总经理高允麟先生；及（右一）Min

Investments Pty Ltd董事吴彤女士签署股份购销协议。 日清食品有限公司收购澳洲冷冻食品制造商ABC Pastry Holdings Pty Ltd。（从左至右）日清

食品执行董事兼首席财务官辰谷真次先生；日清食品执行董事、董事长兼首席执行官安藤清隆先生；

ABC Pastry Holdings Pty Ltd董事及总经理高允麟先生；及Min Investments Pty Ltd董事

吴彤女士出席股份购销协议的签署仪式。 ABC Pastry为全国知名品牌，以优质的饺子在澳洲遐迩闻名，产品包括饺子及小笼包（亦称汤包）。 有关日清食品有限公司 日清食品有限公司（「日清食品」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：1475）为一间在中国内地及香港知名的食品公司，主要专营优质即食面市场，旗下众多品牌不仅知名度高，且广受顾客喜爱。集团于1984年正式于香港设立营业据点并为香港最大的即食面公司。集团主要生产及销售两个核心企业品牌「日清」及「公仔」，以及多元化的家庭食品品牌组合，出品具标志性和优质的即食面、优质冷冻食品（包括冷冻点心及冷冻面条）并销售和分销其他食品及饮料产品（包括蒸煮袋装产品、零食、矿泉水、酱料及蔬菜产品）。集团五个旗舰品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔面」、「公仔点心」及「福」在香港亦是其各自食品类别中最受欢迎的选择。中国内地市场方面，集团以创新技术推出「ECO杯」概念，销售活动主要集中在中国内地的一线及二线城市。此外，日清食品在其他亚洲地区开展业务，包括越南、台湾和韩国市场。 日清食品被纳入五项恒生指数，包括恒生综合指数、恒生综合小型股指数、恒生综合行业指数-必需性消费、恒生港股通消费行业指数和恒生港股通必需性消费指数。日清食品现可通过沪港通及深港通下港股通进行交易。

详情请浏览www.nissingroup.com.hk。



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