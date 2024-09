Thursday, 26 September 2024, 21:00 HKT/SGT Share:

来源 Cleverbridge Cleverbridge 宣布支付行业老将Kevin Feagan担任首席收入官 作为支付行业的知名领导者, Feagan带着20年的经验加入Cleverbridge,曾致力于发展创新的、全球认可的电子商务公司。

德国科隆, 2024年9月26日 - (亚太商讯) - Cleverbridge,全球订阅业务的一体化电子商务平台,今天宣布 Kevin Feagan被任命为首席收入官。 Feagan将直接向首席执行官Wendi Sturgis汇报,并成为Cleverbridge领导团队的成员。 Cleverbridge 宣布支付行业老将Kevin Feagan担任首席收入官 在新角色中, Feagan将负责市场推广组织,并推动所有与收入相关职能之间的战略协调。他在Everyware、FIS和BluePay等公司拥有丰富的销售领导经验,使他成为引导Cleverbridge持续成功的理想人选,尤其是在加速企业采用 记录商(MoR)模式方面,该模式通过整合支付、订阅管理、销售税合规等功能简化了端到端的电子商务。 Feagan 表示:“我很高兴在公司历史的这一时刻加入Cleverbridge。公司的产品、团队和客户都让我深感印象,但我尤其被领导团队所吸引。显然,Cleverbridge准备迎接一次重大增长,而我就是来帮助实现这一目标的。”他说:“我准备迎接挑战,利用我的经验,与我们优秀的团队合作,为客户提供更大的价值。我们将一起构建出令人惊叹的成果,并在这个过程中享受乐趣。” 在加入Cleverbridge之前,Kevin曾担任Everyware的首席收入官,这是一家位于奥斯汀的专注于电子商务支付和无卡交易(CNP)的公司。在此之前,Feagan曾担任FIS的高级副总裁,FIS是一家《财富》500强公司,为商户、银行和资本市场公司提供领先的技术解决方案。由于他在行业中的重要贡献,Kevin在2020年被评选为电子交易协会(ETA)的“四十位40岁以下精英”之一。 Sturgis表示:“凯文在推动支付和电子商务公司的增长方面有着良好的业绩记录,他的加入将使Cleverbridge在全球范围内扩大记录商销售的基础上继续前进。显然,行业正在快速变化,但Cleverbridge的地位从未如此强大。科技公司越来越寻找替代方案,以应对高成本、耗时的实施和复杂的多供应商电子商务解决方案。Cleverbridge正准备为这些公司提供他们所需的,帮助他们在尽量减少努力的情况下实现最大增长。” 欲了解更多信息,请访问 grow.cleverbridge.com 或在LinkedIn上关注Cleverbridge。 关于Cleverbridge Cleverbridge是全球订阅业务的一体化电子商务平台。作为记录商(MoR),我们整合了电子商务解决方案的基本组件,包括支付、订阅管理、税务/VAT处理和合规性管理,帮助企业减轻运营工作,并在客户生命周期内自动化数字交易。自2005年以来,来自各行业的领先B2B和B2C科技公司一直信赖Cleverbridge,提供无缝的购买体验,并在240多个国家和地区优化客户获取、扩展和保留。欲了解更多信息,请访问 grow.cleverbridge.com 。 联系信息

Gordon Knapp

Senior Director, Marketing

gordon.knapp@cleverbridge.com 资料来源:Cleverbridge



