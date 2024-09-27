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Thursday, 26 September 2024, 21:00 HKT/SGT
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来源 Cleverbridge
Cleverbridge 宣布支付行业老将Kevin Feagan担任首席收入官
作为支付行业的知名领导者， Feagan带着20年的经验加入Cleverbridge，曾致力于发展创新的、全球认可的电子商务公司。

德国科隆, 2024年9月26日 - (亚太商讯) - Cleverbridge，全球订阅业务的一体化电子商务平台，今天宣布 Kevin Feagan被任命为首席收入官。 Feagan将直接向首席执行官Wendi Sturgis汇报，并成为Cleverbridge领导团队的成员。

Cleverbridge 宣布支付行业老将Kevin Feagan担任首席收入官
Cleverbridge 宣布支付行业老将Kevin Feagan担任首席收入官

在新角色中， Feagan将负责市场推广组织，并推动所有与收入相关职能之间的战略协调。他在Everyware、FIS和BluePay等公司拥有丰富的销售领导经验，使他成为引导Cleverbridge持续成功的理想人选，尤其是在加速企业采用 记录商（MoR）模式方面，该模式通过整合支付、订阅管理、销售税合规等功能简化了端到端的电子商务。

Feagan 表示：“我很高兴在公司历史的这一时刻加入Cleverbridge。公司的产品、团队和客户都让我深感印象，但我尤其被领导团队所吸引。显然，Cleverbridge准备迎接一次重大增长，而我就是来帮助实现这一目标的。”他说：“我准备迎接挑战，利用我的经验，与我们优秀的团队合作，为客户提供更大的价值。我们将一起构建出令人惊叹的成果，并在这个过程中享受乐趣。”

在加入Cleverbridge之前，Kevin曾担任Everyware的首席收入官，这是一家位于奥斯汀的专注于电子商务支付和无卡交易（CNP）的公司。在此之前，Feagan曾担任FIS的高级副总裁，FIS是一家《财富》500强公司，为商户、银行和资本市场公司提供领先的技术解决方案。由于他在行业中的重要贡献，Kevin在2020年被评选为电子交易协会（ETA）的“四十位40岁以下精英”之一。

Sturgis表示：“凯文在推动支付和电子商务公司的增长方面有着良好的业绩记录，他的加入将使Cleverbridge在全球范围内扩大记录商销售的基础上继续前进。显然，行业正在快速变化，但Cleverbridge的地位从未如此强大。科技公司越来越寻找替代方案，以应对高成本、耗时的实施和复杂的多供应商电子商务解决方案。Cleverbridge正准备为这些公司提供他们所需的，帮助他们在尽量减少努力的情况下实现最大增长。”

欲了解更多信息，请访问 grow.cleverbridge.com 或在LinkedIn上关注Cleverbridge。

关于Cleverbridge 

Cleverbridge是全球订阅业务的一体化电子商务平台。作为记录商（MoR），我们整合了电子商务解决方案的基本组件，包括支付、订阅管理、税务/VAT处理和合规性管理，帮助企业减轻运营工作，并在客户生命周期内自动化数字交易。自2005年以来，来自各行业的领先B2B和B2C科技公司一直信赖Cleverbridge，提供无缝的购买体验，并在240多个国家和地区优化客户获取、扩展和保留。欲了解更多信息，请访问 grow.cleverbridge.com

联系信息
Gordon Knapp
Senior Director, Marketing
gordon.knapp@cleverbridge.com

资料来源：Cleverbridge



话题 Press release summary

部门 通讯, 消费者, Cloud & Enterprise, 人力资源, 数字
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