AEON信贷财务推出全新设计信用卡

香港, 2024年9月26日 - (亚太商讯) - AEON信贷财务(亚洲)有限公司("AEON信贷财务"或"集团";股份代号:00900)隆重宣布推出全新设计的信用卡,为其标志性的AEON信用卡系列*加入更现代化及环保的元素,以加强客户的支付体验,并进一步推动集团对可持续发展的承诺。 全新设计的AEON信用卡是集团首次采用直向式设计,不但迎合日益普及的免触式支付,让客户可以像使用手机般垂直手持信用卡,得到比传统横向设计更顺畅的支付体验,更是香港首张双面均采用垂直设计的银联信用卡。新卡设计时尚简约、现代化,卡面更采用无号码设计,将所有信用卡资料如持卡人姓名、卡号及有效期等均移至卡背;再配合使用镭射银膜再用料及紫外线局部凸字光油印刷,赋予了其闪烁及高雅的外观。至于设计理念方面,灵感来自集团标志"AEON永恒之环",象征AEON集团团结一致,以及追求和平、尊重人类的永恒世界观。 由2024年9月30日起,所有AEON新发行的信用卡将以全新面貌登场,AEON信用卡客户将在现有信用卡到期或需要更换时,才会按需要获发新信用卡。此外,自去年9月起所有AEON信用卡已采用回收聚氯乙烯("rPVC")塑料制造,反映AEON信贷财务致力将可持续发展融入整体业务营运。 AEON信贷财务董事总经理魏爱国先生表示:"我们很高兴是次推出全新直向式卡面设计,标志着集团致力满足不断变化的消费者喜好及支付体验的一个重要里程碑。新卡设计反映AEON信贷财务竭力投入创新及可持续发展,为客户提供更方便及优越的支付体验。未来,我们将继续加强产品及服务,以把握不断增长的消费金融市场所带来的巨大机遇,并引领行业及消费潮流。" *注:包括AEON Card Premium Visa、AEON Card Premium Mastercard、AEON Card Premium UnionPay、AEON Visa信用卡、AEON万事达信用卡、AEON银联信用卡、AEON CARD WAKUWAKU、AEON Card JAL。 AEON信贷财务推出全新直向式设计信用卡 加强优质支付体验 关于AEON信贷财务(亚洲)有限公司(股份代号:00900)

AEON信贷财务(亚洲)有限公司为AEON Financial Service Co., Ltd.之附属公司(东京证券交易所编号:8570)及AEON集团旗下公司,成立于1987年,并于1995年在香港联合交易所有限公司主板上市。集团主要从事消费融资业务,包括于香港签发信用卡及提供私人贷款融资、信用卡付款处理服务、保险代理及顾问业务,以及于中国内地从事小额融资业务。 详情请浏览公司网址:www.aeon.com.hk。



