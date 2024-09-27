二零二四/二五年度上半年收入增长9.9%至860,300,000港元

董事总经理魏爱国先生(右)及董事副总经理黎玉光先生(左)

香港, 2024年9月26日 - (亚太商讯) - AEON信贷财务（亚洲）有限公司（"AEON信贷财务"或"集团"；股份代号：00900）今日公布截至二零二四年八月三十一日止六个月（"二零二四/二五年度上半年"或 "报告期间"）的中期业绩。

报告期间，集团收入按年增长9.9%至860,300,000港元。收入增长主要得益于利息收入的增加，而这归因于集团于二零二四/二五年度上半年针对市场需求推出不同的营销计划，令集团在经济形势缓慢复苏的情况下成功维持销售增长。营运效率提升下，成本对收入比率由二零二三/二四年度上半年的48.0%下降至二零二四/二五年度上半年的47.0%，在未计入亏损及减值准备前的营运层面上，集团于二零二四/二五年度上半年录得营运溢利为426,000,000港元，较二零二三/二四年度上半年增加11.7%。税后溢利为170,400,000港元（二零二三/二四年度上半年：191,400,000港元）。税后溢利下降主要由于信贷违约率增加以及经济指标疲软，导致减值亏损和减值准备增加​。

董事会决议宣布派发中期股息，每股 24.0港仙（二零二三/二四年度上半年：每股24.0港仙），派付股息比率为59.0%。

为应对经济复苏反弹较预期迟缓及其他挑战，集团于报告期间及时采取多项措施，推动销售及应收款项的增长，同时大力完善风险定价机制，实现最大回报的信用卡和私人贷款组合，并利用有效的信用风险管理机制来降低信用减值的可能性。

集团于二零二四/二五年度上半年销售额整体较二零二三/二四年度上半年增长10.6%, 客户贷款及应收款项总额较二零二四年二月底增加3.8%。

营销方面，集团利用针对性营销手法和吸引的市场推广，令目标客户了解其具竞争力的产品及服务。为使分行网络多元化及满足客户面对面咨询服务日益增长的需求，集团持续改造及扩展分行网络，其中包括于二零二四年六月设立沙田新分行，并设有专门的保险咨询柜台。

为进一步强化公司的技术基础，集团已成功将核心数据中心迁移至将军澳。新数据中心基础设施在正常运行时间保证、故障宽容能力及竞争服务成本方面皆具顶尖排名。新数据中心位于一栋国际认可绿色建筑认证标准的建筑物内，显示集团非常重视将可持续发展融入其业务营运。

展望未来，集团将以合理的收益率寻求应收帐款增长，并管理融资成本以增加净利息收入。集团亦将采取灵活的营销策略，拓展客户群及服务渠道，有效运用系统资源，提升服务质量及营运效率。此外，集团将透过发展收单及保险中介业务的收费业务，努力实现收入来源多元化。

由于信贷环境预计仍将充满挑战，集团将密切监察信贷评估和信贷管理改进的有效性，并实现更好的期限配对，以尽量减低信贷和流动性风险。

在营运数码化方面，集团将进一步完善客服中心平台，提升与客户的快速互动。此外，集团将继续加强数据分析工具，以提高在营销、信用评估和信用管理活动的有效性。

为提升信用卡服务，"AEON HK"手机应用程式即将推出虚拟信用卡功能，客户无需亲自到柜台，即可在信用卡核准及启动后即时享受购物体验。

另外，为适应不断变化的消费者偏好和支付技术，集团将于2024年9月30日推出全新信用卡设计，为客户提供更便利、更优质的支付体验。新卡设计体现集团创新和可持续发展精神，迎合日益流行的非接触式支付，并使用再生塑料，反映了集团将可持续发展纳入其业务营运的坚定承诺。

AEON信贷财务董事总经理魏爱国先生表示："尽管宏观经济环境存在不确定性，我们将持续投入资源，提供卓越的消费金融服务，以满足客户不断变化的需求，并以更多创新及定制化产品扩大客户群。凭借我们强大的资金流动性，资产负债表以及多方面成熟的管理能力，我们有能力把握消费金融市场的机遇，在今年余下的时间内实现更好的表现。"

关于AEON信贷财务（亚洲）有限公司（股份代号：00900）

AEON信贷财务（亚洲）有限公司为AEON Financial Service Co., Ltd.之附属公司（东京证券交易所编号：8570）及AEON集团旗下公司，成立于1987年，并于1995年在香港联合交易所有限公司主板上市。集团主要从事消费融资业务，包括于香港签发信用卡及提供私人贷款融资、信用卡付款处理服务、保险代理及顾问业务，以及于中国内地从事小额融资业务。

详情请浏览公司网址：www.aeon.com.hk。

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