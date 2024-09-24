Autobrains推出Air2Road：自动驾驶的尖端定位技术



德国慕尼黑和以色列特拉维夫, 2024年9月24日 - (亚太商讯) - Autobrains, 全球领先的人工智能汽车解决方案提供商，欣然推出其最新创新：Air2Road，这是一项突破性的定位技术，旨在增强先进驾驶辅助系统（ADAS）和自动驾驶解决方案的能力。基于Autobrains的液态人工智能技术，Air2Road提供精准的实时车辆定位，确保安全高效的导航，甚至在遮挡、恶劣天气和复杂城市环境等挑战性条件下也能表现出色。 Autobrains的Air2Road定位技术

将空中图像与地面图像融合，实现高精度和可靠的定位。 随着汽车行业加速向完全自动驾驶汽车迈进，可靠和准确的定位对于确定车辆位置和驾驶环境至关重要。传统定位系统主要依赖全球导航卫星系统（GNSS）或众包地图，面临覆盖范围有限、成本高和易受干扰等重大挑战。此外，这些系统依赖单一来源的传感器信息，导致频繁出现错误，并在驾驶过程中过度依赖一种输入类型。 “Air2Road是自动驾驶技术的变革者，”Autobrains的首席执行官兼创始人Igal Raichelgauz表示。“通过提供多模态冗余和无与伦比的精度，Air2Road推动了车辆导航和安全领域的极限，确保自主系统在最具挑战性的条件下也能可靠运行。” Air2Road通过结合来自两种独立模式（空中图像和地面感知）的特征，设定了车辆定位的新标准，确保了多模态冗余和准确性。这些特征是对驾驶环境及其中物体的稀疏二进制高维表示。这种创新的方法克服了传统系统固有的许多限制，包括： 多模态冗余： 通过创建来自两种独立模式（空中图像和地面数据）的特征的联合表示，Air2Road实现了前所未有的多模态冗余优势。其他现有系统通常依赖于一车队使用相似的地面数据源，这增加了重复错误的可能性，并使其过度依赖单一信息来源。

通过创建来自两种独立模式（空中图像和地面数据）的特征的联合表示，Air2Road实现了前所未有的多模态冗余优势。其他现有系统通常依赖于一车队使用相似的地面数据源，这增加了重复错误的可能性，并使其过度依赖单一信息来源。 全面覆盖： 与基于GNSS的系统不同，Air2Road凭借其基于特征的技术，即使在树木、桥梁、建筑物之间或任何GNSS信号接收不良的情况下，仍能有效运作。

与基于GNSS的系统不同，Air2Road凭借其基于特征的技术，即使在树木、桥梁、建筑物之间或任何GNSS信号接收不良的情况下，仍能有效运作。 空中感知： 空中图像生成额外的数据层，例如道路标线、交通标志和障碍物，从而支持更安全和更高效的驾驶决策，并为实时感知提供冗余。

空中图像生成额外的数据层，例如道路标线、交通标志和障碍物，从而支持更安全和更高效的驾驶决策，并为实时感知提供冗余。 可扩展和高效： 传统定位系统（如众包地图）需要一车队车辆反复行驶在道路上收集数据并构建地图，才能为任何车辆提供定位服务。而Air2Road使得首辆上路的车辆能即时实现精准定位，确保在各个地区可扩展部署且不妥协于准确性。

传统定位系统（如众包地图）需要一车队车辆反复行驶在道路上收集数据并构建地图，才能为任何车辆提供定位服务。而Air2Road使得首辆上路的车辆能即时实现精准定位，确保在各个地区可扩展部署且不妥协于准确性。 成本效益： Air2Road兼容来自多个供应商的经济实惠的空中图像，其压缩的特征技术使得大面积数据能够直接存储在车辆上。这使得系统具备低内存和低带宽的优势，消除了对持续云连接的需求。

Air2Road兼容来自多个供应商的经济实惠的空中图像，其压缩的特征技术使得大面积数据能够直接存储在车辆上。这使得系统具备低内存和低带宽的优势，消除了对持续云连接的需求。 环境感知路径规划：通过利用道路状况、交通流量和停车区域的实时数据，Air2Road支持更安全、更优化的导航。 受到人脑处理多感官信息能力的启发，Air2Road复制了情境意识和注意力集中等机制，以确保准确的决策。通过过滤无关数据并关注关键元素，如道路边缘和建筑物，该系统显著提高了定位精度。 凭借其数据驱动的方法和革命性的双模态技术，Air2Road将重新定义定位的未来，促进更安全、更可靠的自动驾驶解决方案。 有关Autobrains及其尖端液态人工智能和ADAS解决方案的更多信息，请访问 autobrains.ai。 联系信息

Sophia Eichler

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