国泰君安国际成功协助深圳市政府、广东省政府发行离岸人民币地方政府债券

香港, 2024年9月23日 - (亚太商讯) - 国泰君安国际控股有限公司（"国泰君安国际"、"公司"或"集团"，股份代号：1788.HK）始终深耕广东省境外债券市场，连续多次为深圳市政府、广东省政府发行境外债券提供综合优质服务，参与了深圳市政府、广东省政府2024年全部境外债券发行，与深圳市政府、广东省政府保持了深厚的合作关系。

2024年8月8日，国泰君安国际作为联席簿记管理人成功协助深圳市政府在香港特别行政区发行50亿元离岸人民币地方政府债券，其中2年期发行规模9亿元，发行利率2.15%；3年期发行规模27亿元，发行利率2.20%；5年期发行规模24亿元，发行利率2.33%；10年期发行规模10亿元，发行规模2.50%。本次发行受到政策性银行、商业银行、主权财富基金、保险公司等投资机构的广泛关注，定价当日下单账户达53个，峰值订单规模达480亿元，订单倍数达6.9倍。

2024年8月21日，国泰君安国际作为联席簿记管理人成功协助广东省政府在澳门特别行政区发行25亿元离岸人民币地方政府债券，包括2年期专项绿色债券（15亿元）及3年期专项债券（10亿元），2年期、3年期发行利率分别为2.15%和2.20%。本次离岸人民币债券发行受到澳门、香港及东南亚国家等国际投资者的高度关注与积极参与，认购倍数达2.3倍。在澳门特别行政区回归25周年之际，广东省政府赴澳发行25亿元离岸人民币地方政府债券具有重要意义，不断加强与澳门特区的紧密联系，提升广东省参与澳门金融市场的深度与广度。

2024年9月10日，国泰君安国际作为联席簿记管理人成功协助广东省政府在香港特别行政区发行50亿元离岸人民币地方政府债券，包括2年期债券（20亿元）、3年期债券（15亿元）及5年期绿色债券（15亿元），2年期、3年期及5年期发行利率分别为2.08%、2.13%及2.23%。此次发行为广东省政府首次在香港地区发行离岸人民币地方政府债券，获得香港地区、阿联酋、瑞士等优质国际投资人的踊跃认购，认购订单峰值达571.8亿元，认购倍数达11.4倍。

国泰君安国际始终致力于助力粤港澳大湾区发展，积极提供跨境投融资服务，不断推动绿色可持续金融协调发展。近年来，国泰君安不断加大在粤港澳大湾区的资源投入。2023年，国泰君安与广东省政府签约全面战略合作协议，全力支持支持广东制造业当家，积极开展跨境金融服务。2021年至今国泰君安国际承销32只广东省国有企业境外债发行，占广东省国有企业发行总笔数的78%，是广东省境外债券市场占有率最高的金融机构。未来，国泰君安国际将进一步深度参与广东省境外债券市场，为粤港澳大湾区发展引入国际金融活水，助推离岸人民币国际化进程发展。

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