华邦科技成立「大湾区永续发展研究院」（更新版）

香港, 2024年9月23日 - (亚太商讯) - 华邦科技控股有限公司(上市编号:3638,下称「华邦科技」或「本集团」)欣然宣布成立「大湾区永续发展研究院」(「研究院」),致力促进金融领域多元化,同时亦冀望持续推进业务及永续创新,成为可持续发展的领航者。 今日(20日),本集团就正式成立「大湾区永续发展研究院」(「研究院」)举行隆重的成立典礼,现场获得多位金融业及在可持续发展界别中之权威人士,以及其他专业界别的重量级贵宾亲临支持,当中包括大湾区永续发展研究院院长毛曙光博士、大湾区永续发展研究院副院长陈永森先生、大湾区永续发展研究院理事长陈明辉先生、华邦科技控股有限公司主席暨执行董事张烈云先生及港湾家族办公室首席经济师邢磊先生,共同见证这个重要的里程碑。 「大湾区永续发展研究院」由毛曙光博士担任院长,旨在为粤港澳大湾区的可持续发展提供「超级联系人」视角,通过构建高科技为导向的智库平台,促进新质生产力在大湾区的落地和实践。研究院汇集来自大湾区高等教育、学术机构、高科技企业和社企等高端人才,旨在共同探讨企业的可持续发展,当中尤其聚焦于香港企业在发展管理中实践可持续发展,同时研究院亦将致力于促进东西方之间的交流与合作,利用绿色发展、气候及生态保护等方面,推动双方在可持续发展领域的知识共用与经验交流,有助于提升中国在全球可持续发展中的话语权,也将进一步加强香港在国际社会中的地位和影响力。 此外,「大湾区永续发展研究院」亦透过理论研究、企业培训、咨询服务及论坛活动等多种形式深化可持续发展议题及涉猎多领域研究课题,协助企业制定和实施可持续发展战略,促进大湾区及更广泛地区的交流合作。为针对不同领域协调及突破相关研究课题,「大湾区永续发展研究院」将灵活设立各类的研究所或研究中心,根据实际需求考虑设立包括离岸人民币研究所、新能源新材料研究所、金融科技研究所、永续社会发展研究所、黄金钻石研究所、绿色金融研究所、东盟金融研究中心等。 (从左至右依次为:大湾区永续发展研究院理事长陈明辉先生、

大湾区永续发展研究院院长毛曙光博士、华邦科技控股有限公司主席暨执行董事张烈云先生、

港湾家族办公室首席经济师邢磊先生及大湾区永续发展研究院副院长陈永森先生) 于成立典礼上,大湾区永续发展研究院院长毛曙光博士亦就「永续发展及ESG」为题,作出就任以来之首场主题演讲,现场深入探讨企业永续发展的必要性,并强调研究院的成立是推动高科技与智库平台建设的重要一步,研究院将汇聚大湾区的高等教育、学术机构、高科技企业及社会企业等各界精英,共同探讨企业可持续发展之道,为区域发展提供新动力。 (大湾区永续发展研究院院长毛曙光博士发表主题演讲) 「大湾区永续发展研究院」的成立为本集团多元化发展战略中一项前瞻性的重要布局,与整体业务发展及可持续永续的定位形成了紧密的协同效应。其成立不仅是本集团的重要里程碑,通过构建高科技为导向的智库平台,实现为粤港澳大湾区的可持续发展提供如香港特首所言,「超级联系人」的视角,促进新质生产力在大湾区的落地和实践,同时亦是本集团深入洞察粤港澳大湾区在推动区域可持续发展方面之重要地位,紧抓机遇致力推进多元化发展战略布局的重要举措。本集团将继续秉持着前瞻性的发展理念,稳步推进多元化发展战略,致力于构建多领域的业务布局,为客户提供全方位的金融及专业服务。 华邦科技控股有限公司主席暨执行董事张烈云先生表示:「我们非常高兴见证『大湾区永续发展研究院』成立,相信在拥有深厚学术积淀及前瞻性行业视野的毛博士的带领下,研究院可为企业的可持续发展、特区政府之新质生产力及可持续发展政策动向及多领域研究提供丰硕成果,促进新质生产力在粤港澳大湾区的落地和实践,同时为本集团带来业务多元化及可持续发展商机。研究院的成立将会是本集团于粤港澳大湾区可持续发展领域的新起点。展望未来,本集团将持续关注市场动态,不断挖掘潜在商机,进一步推动集团整体业务的多元化发展。」 - 完 - 有关华邦科技控股有限公司(股份代号:3638.HK,拟更名为「亨利加集团有限公司」) 华邦科技控股有限公司(股份代号:3638.HK)是一家从事多元化业务的企业集团,业务范围涵盖金融及专业服务、电子产品贸易及食品供应链等。 本集团的金融业务网络更已遍及大中华以至亚太其他国家,成员公司家族办公室业务发挥香港作为国际金融中心的优势,与全球首屈一指的金融服务机构合作,资产管理、财富传承、金融信贷及专业服务综合解决方案。集团成员公司及业务策略伙伴已取得证监会的注册机构牌照、金银业贸易场行员资格以及放债人牌照,其他成员公司亦已取得保监会及积金局中介人牌照。本集团致力打造涵盖多牌照的一站式金融服务平台,为客户提供全方位的金融及专业服务。 有关大湾区永续发展研究院 「大湾区永续发展研究院」旨在为粤港澳大湾区的可持续发展提供香港视角,通过构建高科技为导向的智库平台,促进新质生产力在大湾区的落地和实践;研究院汇集来自大湾区高等教育、学术机构、高科技企业和社企等高端人才,共同探讨企业的可持续发展,特别是香港的企业如何在企业发展管理实践可持续发展,并为香港在智慧城市和绿色金融等领域提供切实可行的可持续发展政策建议和创新研究,供特区政府参考。研究院将透过举办论坛、研讨会和培训课程等项目,促进大湾区内以至与国内的交流合作。同时,研究院也将提供企业咨询服务,协助企业制定和实施可持续发展战略。研究院将灵活设立各类研究所或研究中心,以针对不同领域来协调和突破相关的研究课题。 此新闻稿由金融公关(香港)有限公司代表华邦科技控股有限公司发布。如有垂询,请联络: 金融公关(香港)有限公司

赵泳丝小姐/张晓茵小姐/陈璐小姐

电邮:project@financialpr.hk

电话:(852)2610 0846

传真:(852)2610 0842



话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network