Friday, 20 September 2024, 11:58 HKT/SGT Share:

来源 Ching Lee Holdings Limited 正利工程以质取胜 争夺巿场份额

专业质素 信心保证 香港, 2024年9月20日 - (亚太商讯) - 正利工程有限公司(下称「正利工程」)早于 1998 年成立,拥有专业建筑工程知识,经验丰富。正利工程秉承「工程品质」与「服务满意」为核心价值,不断提升质素以满足客户要求,同时更订立「创优工程」目标,确保工程符合设计及施工技术标准,以及法例规范要求。正利工程之母公司为正利控股有限公司(下称「正利」)1,正利亦是香港交易所主板上市公司(股份代号:3728)。我们的服务范围包括地基工程、基础工程、上盖工程、加改建工程,以及各项机电工程。 专业团队 以客为先 正利扎根香港多年,由经验丰富的专业管理者组成团队,核心成员皆具备多年的建造业知识及项目管理资历,持续为客户提供最高质素的服务,不断透过整合及扩展工程能力,实现可持续业务增长。 我们坚持「专业服务,以客为先」的精神,通过以下关键策略,为集团和股东的最大回报,实现最高的增长潜力,关键策略包括承包更大规模的项目、维持及扩大员工队伍、收购机械及相关供应商以稳定供应链,以及扩大市场份额并保持活跃状态。 专业资格 被受认可 正利具备七大专业资格,包括「香港政府屋宇署一般建筑承建商」、「香港政府屋宇署专门承建商(基础工程类别)」及「香港政府屋宇署专门承建商(地盘平整工程类别)」,此等资格使正利多年来承建多个大型私营工程。此外,正利的工程品质实属不容置疑,已取得「ISO 9001:2015」;同时更获得「ISO14001:2015」的认证,合乎国际公认的领先环境管理体系(EMS)标准。 近年,正利获取列入「认可公共工程承建商名册乙组」2,已获准承接公共工程中建筑类别的工程。除此之外,正利更是「香港建筑署认可公共工程专门承造商(维修及修复历史性楼宇)」,可以承包维修及修复历史性楼宇。这再一次证明正利在专业资格和行业认可方面的卓越表现,突显出集团在建筑工程领域的全面实力。 展望未来,正利将继续秉持专业资格、专业团队和专业质素的核心价值,致力于在公共及私营工程上创造更好的佳绩。我们相信,凭借专业的实力和不断提升的质量,将能够应对未来的挑战,为香港的建筑行业作出更大贡献。 媒介查询: New Smile Limited Strategic IR & PR Consultancy 电话:+852 2126 7076

Jenny Lai jenny.lai@newsmilehk.com

Richard Wong richard.wong@newsmilehk.com

Elina Zhang elina.zhang@newsmilehk.com 编辑垂注:



1. 正利控股有限公司「正利控股」或「本集团」

正利控股有限公司为一间根据开曼群岛法律注册成立的有限公司,是香港的一名总承建商,在公营和私营部门有超过25年的承建经验。正利控股及其附属公司的主要业务是在香港提供建造及顾问工程及项目管理服务。主要从事提供的业务包括底层结构建筑工程服务,上盖建筑工程服务及以总承建商身份提供维修、保养、改建及加建现有结构(RMAA)的工程服务等。正利控股于2017年9月18日在香港联合交易所有限公司从创业板转主板上市,股份代号为3728.hk。

公司官网:http://www.chingleeholdings.com 2. 认可公共工程承建商名册

正利工程有限公司为认可公共工程承建商名册乙组(试用期)的承建商。

- 乙组合约,即价值不超过港币4亿元的合约。



全文完



话题 Press release summary



部门 Construction

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network