兴达国际控股有限公司关于解除与原员工关系的严正声明

香港, 2024年9月19日 - (亚太商讯) - 兴达国际控股有限公司及其附属公司（以下简称“兴达国际”或“集团”）特此声明，集团原员工陶进祥先生、张宇晓先生和赵越先生早已从集团正式离职，其中陶进祥先生和张宇晓先生及其相关公司曾与兴达国际大股东及其一致行动人（“大股东一致行动集团”）的一致行动关系亦已正式解除。以上三人均不再担任集团任何职务，不再参与集团的日常运营管理，亦不与大股东一致行动集团有业务及往来。

集团在此强调，若任何人利用其在兴达国际任职期间所获保密信息，未经授权为其他公司谋取利益或获取个人不当利益，兴达国际保留采取适当法律措施的权利，以维护兴达国际的合法权益。

集团确认，上述人员的任何行为均与公司的日常运营及决策无关。若任何行为对集团的业务、声誉或股东价值产生不利影响，兴达国际将积极寻求法律途径进行追责。

兴达国际始终致力于保障并维护股东及广大利益相关者的合法权益。

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集团主要业务为制造及分销子午轮胎的主要骨架原料，包括用以强化子午轮胎胎壁的钢帘线及将轮胎固定在轮圈上的胎圈钢丝。凭借集团先进的生产技术、强大的研发能力及严谨的品质监控，集团成功于中国建立巩固的业务基础，是中国最大的子午轮胎钢帘线生产商之一。集团的客户包括国内十大子午轮胎生产商及全球著名轮胎生产商。兴达国际的总部及主要生产基地位于中国江苏省，总建筑面积约达567,000平方米。

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