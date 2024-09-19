Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Friday, September 20, 2024
ACN新闻在线能提供全方位的服务。对于希望向媒体、业界和金融市场披露和传播信息的公司和组织，我们能为您安排实时的新闻发布。ACN新闻在线的新闻稿包括英文、简体中文、繁体中文、韩文和日文等多种语言版本。
Thursday, 19 September 2024, 22:46 HKT/SGT
Share:

来源 XINGDA International Holding Limited
兴达国际控股有限公司关于解除与原员工关系的严正声明

香港, 2024年9月19日 - (亚太商讯) - 兴达国际控股有限公司及其附属公司（以下简称“兴达国际”或“集团”）特此声明，集团原员工陶进祥先生、张宇晓先生和赵越先生早已从集团正式离职，其中陶进祥先生和张宇晓先生及其相关公司曾与兴达国际大股东及其一致行动人（“大股东一致行动集团”）的一致行动关系亦已正式解除。以上三人均不再担任集团任何职务，不再参与集团的日常运营管理，亦不与大股东一致行动集团有业务及往来。

集团在此强调，若任何人利用其在兴达国际任职期间所获保密信息，未经授权为其他公司谋取利益或获取个人不当利益，兴达国际保留采取适当法律措施的权利，以维护兴达国际的合法权益。

集团确认，上述人员的任何行为均与公司的日常运营及决策无关。若任何行为对集团的业务、声誉或股东价值产生不利影响，兴达国际将积极寻求法律途径进行追责。

兴达国际始终致力于保障并维护股东及广大利益相关者的合法权益。

有关兴达国际控股有限公司

集团主要业务为制造及分销子午轮胎的主要骨架原料，包括用以强化子午轮胎胎壁的钢帘线及将轮胎固定在轮圈上的胎圈钢丝。凭借集团先进的生产技术、强大的研发能力及严谨的品质监控，集团成功于中国建立巩固的业务基础，是中国最大的子午轮胎钢帘线生产商之一。集团的客户包括国内十大子午轮胎生产商及全球著名轮胎生产商。兴达国际的总部及主要生产基地位于中国江苏省，总建筑面积约达567,000平方米。



话题 Press release summary

部门 Transport & Logistics, Manufacturing
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
Latest Press Releases
Central Bank of Bahrain Grants Crypto.com Payment Service Provider Licence  
Sept 20, 2024 07:00 HKT/SGT
A2Z Signs Framework Agreement with Level 10 for Installation and Support Services in Anticipation of Rollout of Smart Carts with U.S. Retailers  
Sept 19, 2024 16:15 HKT/SGT
Solar District Cooling Group Berhad Commences Trading on ACE Market with Strong Opening Price of RM0.500  
Sept 19, 2024 14:30 HKT/SGT
Honda to Relocate the Base of its Rugby Team Activities  
Thursday, September 19, 2024 2:05:00 PM
Renewal of Compact CO2 Capture System "CO2MPACT(TM)" Series  
Thursday, September 19, 2024 1:35:00 PM
The world's first commercial copper die-cast rotor for railway traction motors  
Thursday, September 19, 2024 12:57:00 PM
NEC Secures Fifth Consecutive Worldwide Partner of the Year Award from Juniper Networks  
Thursday, September 19, 2024 12:08:00 PM
DBS Hong Kong and Yedpay Collaborate to Launch the 'DBS MAX Merchant Solutions'  
Sept 19, 2024 12:07 HKT/SGT
Fujitsu and Stellar Science Foundation form partnership agreement to foster innovation by supporting young researchers  
Thursday, September 19, 2024 9:31:00 AM
Malaysia's Job Market Shows 14% Year-on-Year Growth in August 2024   
Sept 19, 2024 08:00 HKT/SGT
More Press release >>
Copyright © 2024 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
顶部 | 关于我们 | 服务 | 合作伙伴 | 联系人 | 隐私权政策 | 使用条款 | RSS
美国： +1 214 890 4418 | 中国： +86 181 2376 3721 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6549 7068 | 东京： +81 3 6859 8575

       