星展香港及Yedpay合作推出「DBS MAX商户服务方案」一站式销售管理平台

香港, 2024年9月19日 - (亚太商讯) - 星展银行（香港）有限公司（简称「星展香港」）与The Payment Cards Group Limited （简称「Yedpay」）今天宣布合作推出「DBS MAX商户服务方案」，为香港商户提供一站式销售营运管理解决方案，简化整合收款工具和提升营运效率。收款结算最快可在交易后1个工作天内完成[2]。

星展香港最新调查研究[1]显示，有近七成受访商户目前正使用不同的数码支付方法，其中86%计划在未来12个月内采用新的数码支付方式。然而，难以核对财务记录（35%）以及帐单结算时间不足（31%）成主要挑战。

全新的「DBS MAX商户服务方案」旨在解决以上痛点，商户最快可在1个工作天内开立商业帐户，而收款结算最快可在交易后1个工作天内完成。该解决方案同时兼容多达21种支付选项，可灵活整合至各种销售渠道。通过将销售交易数据和银行账户讯息整合至单一平台，「DBS MAX商户服务方案」可协助商户提升营运效率，获得数据洞察，并提供银行等级安全保障，助其推进数码化转型。

星展香港董事总经理兼环球交易服务总监陈智勇表示：「我们很高兴与Yedpay合作，简化商户的业务运作。此方案针对商户两大痛点，包括对账困难和结算时间长。通过结合星展香港和Yedpay双方优势，『DBS MAX商户服务方案』可让企业无缝管理收款，同时扩大数码支付渠道，为商户提供全方位支持。」

Yedpay营运总监戴锦瑜表示：「过去数年，Yedpay从支付服务提供商发展成为收单机构。我们深入了解商户在支付和结算过程中面临的挑战、复杂性、所需时间及成本，并且看到与星展香港合作的庞大机遇，结合我们全新的云端处理技术与星展的银行专业知识，共同开发能简化商户流程的解决方案。通过携手合作，我们能够提供无缝的结算解决方案，有效减少商户的障碍以及成本。」

随着企业持续应对多变的数码支付环境，星展香港将致力提供度身订造的解决方案，以提高营运效率并支持商户的可持续发展。

[1]星展香港于8月进行一项名为《本地企业收款方案与挑战》调查研究，访问了200名香港企业代表，以探讨本地数码支付发展、支付痛点、客户期望以及对现有收款方案的满意程度。

[2]仅适用于透过Yedpay流动收款装置完成的线下交易，并须视乎个别商户的实际情况而定。如需了解详情，请向该关服务的供应商Yedpay查询。星展银行（香港）有限公司仅提供转数快收款服务，DBS MAX商户方案旗下其他的收款方式均由The Payment Cards Group Limited (「Yedpay」) 提供，星展银行不会对第三方服务供应商提供的服务或产品承担任何责任。有关完整的服务声明，请浏览：go.dbs.com/3RZKTaC。

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星展银行简介

星展集团是亚洲最大的金融服务集团之一，业务遍及19个市场。总部设于新加坡并于当地上市，星展业务覆盖亚洲三大增长主轴，即大中华、东南亚和南亚地区。星展资本充裕，所取得的AA-和Aa1级信贷评级位列全球最高级别之一。

星展集团分别获《环球金融》、《欧洲货币》及《银行家》选为「全球最佳银行」，引证集团的全球领导地位。集团亦带领业界以数码科技重塑银行业未来，获《欧洲货币》选为「全球最佳数码银行」及获《银行家》选为「全球最佳创新数码银行」。此外，星展于2009至2023年更连续15年荣获《环球金融杂志》评选为「亚洲最安全的银行」。

星展集团在亚洲提供包括零售银行、中小企业银行及大型企业银行的全面金融服务。生于亚洲、长于亚洲，星展洞悉在亚洲这个充满活力的市场经营业务的秘诀。星展深信与客户建立长久的伙伴关系。透过星展基金会，为社会带来正面的影响，支持兼具获利和为社会和/或环境影响的双重底线特质的社会企业。星展基金会亦积极回馈社会，包括为社区提供未来技能及食物支援。

星展于亚洲拥有广泛的业务网络，并着重员工沟通与赋权，提供员工广阔的发展机会。如欲了解更多详情，请浏览www.dbs.com。

关于 Yedpay

Yedpay 是The Payment Cards Group (PCG)旗下一个品牌，并已在香港建立稳固领先的支付业务。我们的端到端支付基础设施在云环境中符合 ISO 27001、PCI DSS 和 PCI CPoC 标准。此外，支付应用程序并获得 EMV Level 2 和 Level 3 的认证。

Yedpay的使命是将未连接的事物连接及贯通起来。凭借 PCG 自有的收单处理解决方案来简化端到端的支付流程，Yedpay 致力于释放整个支付行业中支付数据的潜力，同时保持最高水平的安全标准。欲了解更多信息，请浏览Yedpay 网站 https://www.yedpay.com/zh/

如欲了解更多详情，请联络：

星展银行（香港）有限公司

温咏琳（Celia Wan）

高级副总裁

集团推广策略与传讯

电邮：celiawan@dbs.com

电话：（852）3668 6116

黎明芝（Gigi Lai）

经理

集团推广策略与传讯

电邮：gigilai@dbs.com

电话：（852）6840 2142

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AJA (IR and Communications)

庾婉华（Avy Yu）

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罗思正（Eudice Law）

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