工银国际：财政部欧元主权债发行 助力完善收益率曲线

香港, 2024年9月17日 - (亚太商讯) — 工银国际证券有限公司(简称「工银国际」)发布研究报告表示,财政部欧元主权债发行将有助力完善中国欧元主权债收益率曲线。经国务院批准,财政部将于2024年9月23日当周在法国巴黎发行欧元主权债券,此次发行将是继2019年发行以来第二笔在法国发行的中国主权债券,也是2021年以来财政部再次在境外发行外币计价主权债。适逢中法建交60周年,这次发行有助深化中法伙伴关系,同时,选择直接在欧洲发行将有助于吸引更多国际投资者参与,传递中国高水平对外开放的信号。工银国际认为对市场而言,此次发行有助完善中国欧元主权债收益率曲线,为中资企业进行欧元融资提供更好的定价参考,并拓宽中国融资渠道,优化外债结构。 财政部再次在法国发行欧元主权债 中国财政部公布,将于2024年9月23日当周在法国巴黎发行欧元主权债券,规模不超过20亿欧元。2019年11月5日,财政部曾在法国巴黎发行共40亿的欧元主权债券。此次发行将是继2019年发行以来第二笔在法国发行的中国主权债券,也是2021年以来财政部再次在境外发行外币计价的主权债。工银国际认为,财政部再次在法国发行欧元主权债,将有助于吸引更多欧洲投资者参与,向国际市场,特别是欧洲市场传递中国高水平对外开放的信号。今年适逢中法建交60周年,财政部再次在法国巴黎发行欧元主权债券,也有助进一步加强中法两国在金融领域的交流合作,深化中法、以及中欧的伙伴关系。 有助完善中国欧元主权债收益率曲线 自2009年以来,财政部已连续十六年在香港发行离岸人民币国债,满足了境外市场对人民币资产的配置需求,也助力推动人民币国际化进程。经过多年持续常态化的发行,境外人民币国债收益率曲线已较为完善。境外美元债也是中资企业主要融资渠道之一,财政部2017年重启主权美元债发行以来,境外美元主权债收益率曲线也逐步完善。目前,存量中国美元和欧元主权债分别为160亿美元和120亿欧元,美元主权债的存量较多,到期分布也较广。这次欧元主权债发行将进一步完善欧元主权债收益率曲线,为中资企业进行欧元融资提供更好的定价基准,助力拓展欧洲业务。根据国家外汇管理局数据,2024年一季度外币登记外债余额中,美元债务占比83%、欧元债务只占7%,欧元债发行也将有助拓宽中国的国际融资渠道、优化外债结构。



