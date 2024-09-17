工银国际：财政部欧元主权债发行 助力完善收益率曲线

香港, 2024年9月17日 - (亚太商讯) — 工银国际证券有限公司（简称「工银国际」）发布研究报告表示，财政部欧元主权债发行将有助力完善中国欧元主权债收益率曲线。经国务院批准，财政部将于2024年9月23日当周在法国巴黎发行欧元主权债券，此次发行将是继2019年发行以来第二笔在法国发行的中国主权债券，也是2021年以来财政部再次在境外发行外币计价主权债。适逢中法建交60周年，这次发行有助深化中法伙伴关系，同时，选择直接在欧洲发行将有助于吸引更多国际投资者参与，传递中国高水平对外开放的信号。工银国际认为对市场而言，此次发行有助完善中国欧元主权债收益率曲线，为中资企业进行欧元融资提供更好的定价参考，并拓宽中国融资渠道，优化外债结构。

财政部再次在法国发行欧元主权债

中国财政部公布，将于2024年9月23日当周在法国巴黎发行欧元主权债券，规模不超过20亿欧元。2019年11月5日，财政部曾在法国巴黎发行共40亿的欧元主权债券。此次发行将是继2019年发行以来第二笔在法国发行的中国主权债券，也是2021年以来财政部再次在境外发行外币计价的主权债。工银国际认为，财政部再次在法国发行欧元主权债，将有助于吸引更多欧洲投资者参与，向国际市场，特别是欧洲市场传递中国高水平对外开放的信号。今年适逢中法建交60周年，财政部再次在法国巴黎发行欧元主权债券，也有助进一步加强中法两国在金融领域的交流合作，深化中法、以及中欧的伙伴关系。

有助完善中国欧元主权债收益率曲线

自2009年以来，财政部已连续十六年在香港发行离岸人民币国债，满足了境外市场对人民币资产的配置需求，也助力推动人民币国际化进程。经过多年持续常态化的发行，境外人民币国债收益率曲线已较为完善。境外美元债也是中资企业主要融资渠道之一，财政部2017年重启主权美元债发行以来，境外美元主权债收益率曲线也逐步完善。目前，存量中国美元和欧元主权债分别为160亿美元和120亿欧元，美元主权债的存量较多，到期分布也较广。这次欧元主权债发行将进一步完善欧元主权债收益率曲线，为中资企业进行欧元融资提供更好的定价基准，助力拓展欧洲业务。根据国家外汇管理局数据，2024年一季度外币登记外债余额中，美元债务占比83%、欧元债务只占7%，欧元债发行也将有助拓宽中国的国际融资渠道、优化外债结构。

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