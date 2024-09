“2024国际航空航天展”：日本国内最大的航空航天业综合展

共663家企业和机构参加,日本国内最大规模!参展商信息已在网站上公布

9月3日(星期二)起开始受理预先入场登记和购票 日期:2024年10月16日(星期三)至19日(星期六)

*10月16日(星期三)至18日(星期五)为商谈日 / 10月19日(星期六)为一般公开日

地点:东京Big Sight 西展览栋全馆 东京, 2024年9月17日 - (亚太商讯) - 一般社团法人日本航空宇宙工业会(会长:株式会社SUBARU董事会会长中村知美)与株式会社东京Big Sight(董事长兼社长:前田信弘)将于2024年10月16日(星期三)至19日(星期六)的4天期间于东京Big Sight(东京都江东区有明3-11-1)举办日本国内规模最大的航空航天业综合展——2024国际航空航天展(JAPAN INTERNATIONAL AEROSPACE EXHIBITION 2024/简称JA2024)。本次展会的展览范围丰富,除了航空、航天、国防领域的制造、航行和维护之外,还包括未来空中交通和碳减排等新领域。展会旨在促进航空航天业的贸易和信息交流,推动行业发展,提高国民认知并激发年轻人的兴趣等。本次展会共有663家企业和机构(截至2024年8月31日)参加。





展会主题 本次展会的主题是“在太空编织广阔未来”。近年来,航空航天业所处的环境经历了重大变化,拓展了新的领域。本主题体现了航空航天业未来的拓展和多元化,寄托了共同推动航空航天业发展的愿望。另外,英文版主题“SOARING for DIVERSITY, over the GLOBAL-SKY, into SPACE”的缩写“SDGS”与可持续发展目标(Sustainable Development Goals)相契合。如今航空航天业开始关注的SDGs也是本次新推出的展览内容。 同时,为了进一步明确JA2024的方向性,我们设定了三个副主题。今年,我们将超越传统的展览框架,拓宽视野,聚焦碳减排(可持续航空燃料/氢能/电气化)、未来空中交通(飞行汽车/无人机)、商业航天(小型卫星/航天探索)等近年来日益受到关注的领域。 副主题

1. 航空航天业的可持续发展目标(SDGs in Aerospace Industries)

2. 新空域的交通系统(Transportation System for Emerging Sky)

3. 挑战人类活动新领域(Challenge to New Domain for Human Activities, Outer-Space & Cyber-Space) 开始受理预先入场登记和购票 9月3日(星期二)起在官方网站上开始对10月16日(星期三)至18日(星期五)的3个商谈日受理预先入场登记。如果在10月15日(星期二)之前完成预先登记,可以免费入场。另已开始销售10月19日(星期六)一般公开日的门票。 详情请浏览官方网站。

> 预先入场登记:https://www.japanaerospace.jp/en/tradeDay.html

> 门票销售:https://www.japanaerospace.jp/en/publicDay.html 2024国际航空航天展概况 ■名称:2024国际航空航天展(JAPAN INTERNATIONAL AEROSPACE EXHIBITION 2024/简称JA2024) ■日期:2024年10月16日(星期三)至19日(星期六) 10月16日(星期三)12:00至17:00 *10:00至12:00是受邀者预览时间

*受邀者预览时间也欢迎各位媒体人士入场(需提前提交采访申请)

*受邀者预览时间也欢迎各位媒体人士入场(需提前提交采访申请) 10月17日(星期四)至19日(星期六)10:00至17:00

商谈日:10月16日(星期三)至18日(星期五) 一般公开日:10月19日(星期六) ■地点:东京Big Sight 西展览栋全馆(邮编:135-0063 东京都江东区有明3-11-1)

*从临海线“国际展示场”站步行约7分钟,从百合海鸥号“东京Big Sight”站步行约3分钟 ■主办单位:一般社团法人日本航空宇宙工业会、株式会社东京Big Sight ■展会规模:23个国家/地区、663家企业/机构(包括联合参展)、1156个展位(截至2024年8月31日) 参展商列表:https://www.japanaerospace.jp/en/exhibitor/ ■官方网站:https://www.japanaerospace.jp/en/index.html ■目标来场人数:超过JA2016(JA2016来场人数:44000人) ■入场费: 商谈日:[预先登记(截至10月15日)]免费 [展会期间(10月16日至18日)登记] 5500日元(学生:2200日元*)

一般公开日:[提前购票]1200日元 [当天购票]1500日元(大学生及以下:免费*)

*需出示学生证 ■主要参展商(按日语假名顺序、截至2024年8月31日): 〈国内〉株式会社IHI / 宇宙航空研究开发机构(JAXA)/ LSAS Tec株式会社 / 川崎重工业株式会社 / 航空自卫队 / 株式会社Japan General Aviation Service / 株式会社SUBARU / SoftBank株式会社 / 株式会社富士Industries / 三井物产Aerospace株式会社 / 三菱重工业株式会社 / 三菱电机株式会社 〈国外〉AIRBUS SAS / BAE Systems plc / Brazilian Sugarcane Industry and Bioenergy Association (UNICA) / Boeing / KOREA AEROSPACE INDUSTRIES, LTD / Leonardo S.p.A. / 各国展厅(加拿大、捷克、法国、意大利、马来西亚、美国) 展览内容 ■航空

机身、机身设备、机内装备 / 飞机发动机、发动机相关设备 / 航行、航行支援、服务、销售、物流 / 航空相关材料及零部件 / 燃油等消耗性资材 / 制造加工 / 检查测量 / 维护 ■航天

航天设备 / 航天应用及航天相关服务 / 航天相关材料及零部件 / 燃料等消耗性资材 / 制造加工 / 检查测量 ■未来空中交通/碳减排

未来空中交通(AAM)/ 碳减排(可持续航空燃料、氢能、电气化) ■研发/娱乐

IT解决方案、设计及试制支援 / 政府机构 / 研究机构 / 娱乐 目标来客 ■一般参观者

对航空航天业感兴趣及参与航空航天业的各方人士 ■航空、航天及国防设备的制造和运用领域的商务人士

航空 / 航天 / 机械 / 电气设备 / 电子 / 精密设备、零部件、材料 / 航空运输、航空基础设施 / 维护修理 / 信息通信 / 贸易公司、代理店 / 政府机关、公共组织、教育机构 ■航天事业相关的商务人士

航天应用 / 航天探索 / 航天基础设施 / 航天创业 ■碳减排相关开发、制造、应用领域的商务人士

可持续航空燃料的开发、制造、供应、运用 / 氢能的开发、制造、供应、运用 / 电气化的开发、制造、运用 ■未来空中交通相关开发、制造、应用领域的商务人士

无人机 / eVTOL / 飞行汽车的开发、制造、运用 / 未来空中交通基础设施的开发、制造、运用 / 运输、物流、灾害、测量、摄影、保安、农业 主办方计划 ■商务配对 借助在全球拥有业绩的advanced business events公司的商务配对系统,助您获得与日本国内外企业的商谈机会。 详情:https://www.japanaerospace.jp/jp/btob_meeting.html ■模型展示 可近距离观看日本的世界级航天探索技术的模型,包括魄力十足的隼鸟2号全尺寸模型和火星卫星探测器(MMX)的1/2模型。 展出模型(预定)

- 隼鸟2号

- H3火箭

- 火星卫星探测器(MMX)

- 美笹深宇宙探查用地上基地天线 ■业界精英的讲座和研讨会 邀请日本国内外各大企业和政府机构的讲师,通过讲座和研讨会传播航空航天业的最新信息,包括业界精英对未来的预测展望。 ■最后一天的公开活动 最后一天,即10月19日(星期六)将举办丰富的公开活动。我们希望让包括年轻人在内的广泛人群接近航空航天业,激发并提高对航空航天业及其未来潜力的兴趣和认知。 *展览和活动等的详情将在决定后依序公布。 媒体人士咨询

2024国际航空航天展公关办公室(联合公关)负责人:穴南、松永、今水

电话:070-4303-7366(穴南)/ 080-2022-4666(松永)

电子邮箱: ja2024-pr@kyodo-pr.co.jp 如果您想报道本展会,请通过以下表格提前申请。

https://forms.gle/po14renFK3cGje7Y6 新闻稿: https://www.acnnewswire.com/docs/files/JA2024_CH.pdf



