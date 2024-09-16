“2024国际航空航天展”：日本国内最大的航空航天业综合展

共663家企业和机构参加，日本国内最大规模！参展商信息已在网站上公布

9月3日（星期二）起开始受理预先入场登记和购票

日期：2024年10月16日（星期三）至19日（星期六）

*10月16日（星期三）至18日（星期五）为商谈日 / 10月19日（星期六）为一般公开日

地点：东京Big Sight 西展览栋全馆

东京, 2024年9月17日 - (亚太商讯) - 一般社团法人日本航空宇宙工业会（会长：株式会社SUBARU董事会会长中村知美）与株式会社东京Big Sight（董事长兼社长：前田信弘）将于2024年10月16日（星期三）至19日（星期六）的4天期间于东京Big Sight（东京都江东区有明3-11-1）举办日本国内规模最大的航空航天业综合展——2024国际航空航天展（JAPAN INTERNATIONAL AEROSPACE EXHIBITION 2024/简称JA2024）。本次展会的展览范围丰富，除了航空、航天、国防领域的制造、航行和维护之外，还包括未来空中交通和碳减排等新领域。展会旨在促进航空航天业的贸易和信息交流，推动行业发展，提高国民认知并激发年轻人的兴趣等。本次展会共有663家企业和机构（截至2024年8月31日）参加。







展会主题

本次展会的主题是“在太空编织广阔未来”。近年来，航空航天业所处的环境经历了重大变化，拓展了新的领域。本主题体现了航空航天业未来的拓展和多元化，寄托了共同推动航空航天业发展的愿望。另外，英文版主题“SOARING for DIVERSITY, over the GLOBAL-SKY, into SPACE”的缩写“SDGS”与可持续发展目标（Sustainable Development Goals）相契合。如今航空航天业开始关注的SDGs也是本次新推出的展览内容。

同时，为了进一步明确JA2024的方向性，我们设定了三个副主题。今年，我们将超越传统的展览框架，拓宽视野，聚焦碳减排（可持续航空燃料/氢能/电气化）、未来空中交通（飞行汽车/无人机）、商业航天（小型卫星/航天探索）等近年来日益受到关注的领域。

副主题

1. 航空航天业的可持续发展目标（SDGs in Aerospace Industries）

2. 新空域的交通系统（Transportation System for Emerging Sky）

3. 挑战人类活动新领域（Challenge to New Domain for Human Activities, Outer-Space & Cyber-Space）

开始受理预先入场登记和购票

9月3日（星期二）起在官方网站上开始对10月16日（星期三）至18日（星期五）的3个商谈日受理预先入场登记。如果在10月15日（星期二）之前完成预先登记，可以免费入场。另已开始销售10月19日（星期六）一般公开日的门票。

详情请浏览官方网站。

> 预先入场登记：https://www.japanaerospace.jp/en/tradeDay.html

> 门票销售：https://www.japanaerospace.jp/en/publicDay.html

2024国际航空航天展概况

■名称：2024国际航空航天展（JAPAN INTERNATIONAL AEROSPACE EXHIBITION 2024/简称JA2024）

■日期：2024年10月16日（星期三）至19日（星期六）

10月16日（星期三）12:00至17:00 *10:00至12:00是受邀者预览时间

*受邀者预览时间也欢迎各位媒体人士入场（需提前提交采访申请）

*受邀者预览时间也欢迎各位媒体人士入场（需提前提交采访申请） 10月17日（星期四）至19日（星期六）10:00至17:00

商谈日：10月16日（星期三）至18日（星期五） 一般公开日：10月19日（星期六）

■地点：东京Big Sight 西展览栋全馆（邮编：135-0063 东京都江东区有明3-11-1）

*从临海线“国际展示场”站步行约7分钟，从百合海鸥号“东京Big Sight”站步行约3分钟

■主办单位：一般社团法人日本航空宇宙工业会、株式会社东京Big Sight

■展会规模：23个国家/地区、663家企业/机构（包括联合参展）、1156个展位（截至2024年8月31日）

参展商列表：https://www.japanaerospace.jp/en/exhibitor/

■官方网站：https://www.japanaerospace.jp/en/index.html

■目标来场人数：超过JA2016（JA2016来场人数：44000人）

■入场费:

商谈日:[预先登记（截至10月15日）]免费 [展会期间（10月16日至18日）登记] 5500日元（学生：2200日元*）

一般公开日：[提前购票]1200日元 [当天购票]1500日元（大学生及以下：免费*）

*需出示学生证

■主要参展商（按日语假名顺序、截至2024年8月31日）：

〈国内〉株式会社IHI / 宇宙航空研究开发机构（JAXA）/ LSAS Tec株式会社 / 川崎重工业株式会社 / 航空自卫队 / 株式会社Japan General Aviation Service / 株式会社SUBARU / SoftBank株式会社 / 株式会社富士Industries / 三井物产Aerospace株式会社 / 三菱重工业株式会社 / 三菱电机株式会社

〈国外〉AIRBUS SAS / BAE Systems plc / Brazilian Sugarcane Industry and Bioenergy Association (UNICA) / Boeing / KOREA AEROSPACE INDUSTRIES, LTD / Leonardo S.p.A. / 各国展厅（加拿大、捷克、法国、意大利、马来西亚、美国）

展览内容

■航空

机身、机身设备、机内装备 / 飞机发动机、发动机相关设备 / 航行、航行支援、服务、销售、物流 / 航空相关材料及零部件 / 燃油等消耗性资材 / 制造加工 / 检查测量 / 维护

■航天

航天设备 / 航天应用及航天相关服务 / 航天相关材料及零部件 / 燃料等消耗性资材 / 制造加工 / 检查测量

■未来空中交通/碳减排

未来空中交通（AAM）/ 碳减排（可持续航空燃料、氢能、电气化）

■研发/娱乐

IT解决方案、设计及试制支援 / 政府机构 / 研究机构 / 娱乐

目标来客

■一般参观者

对航空航天业感兴趣及参与航空航天业的各方人士

■航空、航天及国防设备的制造和运用领域的商务人士

航空 / 航天 / 机械 / 电气设备 / 电子 / 精密设备、零部件、材料 / 航空运输、航空基础设施 / 维护修理 / 信息通信 / 贸易公司、代理店 / 政府机关、公共组织、教育机构

■航天事业相关的商务人士

航天应用 / 航天探索 / 航天基础设施 / 航天创业

■碳减排相关开发、制造、应用领域的商务人士

可持续航空燃料的开发、制造、供应、运用 / 氢能的开发、制造、供应、运用 / 电气化的开发、制造、运用

■未来空中交通相关开发、制造、应用领域的商务人士

无人机 / eVTOL / 飞行汽车的开发、制造、运用 / 未来空中交通基础设施的开发、制造、运用 / 运输、物流、灾害、测量、摄影、保安、农业

主办方计划

■商务配对

借助在全球拥有业绩的advanced business events公司的商务配对系统，助您获得与日本国内外企业的商谈机会。

详情：https://www.japanaerospace.jp/jp/btob_meeting.html

■模型展示

可近距离观看日本的世界级航天探索技术的模型，包括魄力十足的隼鸟2号全尺寸模型和火星卫星探测器（MMX）的1/2模型。

展出模型（预定）

- 隼鸟2号

- H3火箭

- 火星卫星探测器（MMX）

- 美笹深宇宙探查用地上基地天线

■业界精英的讲座和研讨会

邀请日本国内外各大企业和政府机构的讲师，通过讲座和研讨会传播航空航天业的最新信息，包括业界精英对未来的预测展望。

■最后一天的公开活动

最后一天，即10月19日（星期六）将举办丰富的公开活动。我们希望让包括年轻人在内的广泛人群接近航空航天业，激发并提高对航空航天业及其未来潜力的兴趣和认知。

*展览和活动等的详情将在决定后依序公布。

媒体人士咨询

2024国际航空航天展公关办公室（联合公关）负责人：穴南、松永、今水

电话：070-4303-7366（穴南）/ 080-2022-4666（松永）

电子邮箱： ja2024-pr@kyodo-pr.co.jp

如果您想报道本展会，请通过以下表格提前申请。

https://forms.gle/po14renFK3cGje7Y6

新闻稿: https://www.acnnewswire.com/docs/files/JA2024_CH.pdf

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