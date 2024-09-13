CBL International Limited发布2024年中期业绩



吉隆坡, 2024年9月12日 - (亚太商讯) — 万利集团（以下简称“万利”或“集团”）之上市实体CBL International Limited（以下简称“公司”或“CBL”）（美国纳斯达克交易所代码：BANL），亚太地区知名燃油供应服务商，今天公布截至2024年6月30日2024年未经审计中期业绩。 财务亮点： - 收入：2024年上半年合并收入增长44.4%，达到约2.77亿美元，对比2023年同期为1.92亿美元。这一显著增长主要得益于销售量年度同比增长39.4%，归因于公司全球供应网络的扩展以及地缘政治因素导致的船用燃料需求增加。

- 毛利：本报告期内毛利约为272万美元，较2023年上半年的401万美元下降了32.2%。毛利下降主要由于向客户销售的溢价减少导致每吨毛利润下降，但部分被销售量的增加所抵消。

- 运营费用：运营费用增长了64.0%，达到约412万美元，而2023年上半年为251万美元，主要是由于销售增长导致销售和分销费用增加、供应网络战略性扩展至新地区以及开发生物燃料业务。

- 净利：公司报告期净亏损约162万美元，而2023年上半年净收入为115万美元。产生亏损的原因是当期毛利率下降和运营成本增加。

- 现金流：经营活动产生的净现金流入约为230万美元，相较于2023年上半年724万美元的现金流有显著改善，反映营运资本管理的改善。

- 现金状况：截至2024年6月30日，万利的合并现金结余增加约229万美元，增长约30.9%，达969万美元，而2023年12月31日为740万美元。增长主要得益于营运资本管理有所改善。此外，公司应收账款和应付账款结余显著增加，反映了其销售活动的增长。 运营亮点： - 全球网络扩展：截至 2024 年 6 月 30 日，万利的全球服务网络已从 2023年3月首次公开募股时的 36 个港口扩展到遍布亚洲、欧洲和非洲的超过 60 个港口。这一战略性扩张使公司能够获得新的燃油加注业务机会，尤其是在环境法规日益严格的欧洲市场。2023 年底公司在爱尔兰开设了新办事处，加强了公司的市场覆盖范围，并增强了当地采购能力。值得注意的是，公司在2024年5月通过毛里求斯当地的实体供应商完成了首次燃油加注服务，进一步巩固了公司在该市场的地位。

- 生物燃料计划：万利持续致力于可持续发展，扩展其 B24 生物燃料业务，并在 2023年获得 ISCC EU和ISCC Plus认证。公司成功地在香港、中国和马来西亚通过当地的实体供应商开展生物燃料加注服务，将其定位为可持续燃料解决方案的先驱。B24生物燃料混合物包含24%的UCOME（废食用油甲酯），与传统船用燃料相比，可减少20%的温室气体排放，配合全球努力脱碳的方向。

- 应对宏观经济环境：全球经济在2024年有温和增长的迹象，特别是亚洲的新兴市场推动了经济复苏。然而，航运业仍面临着运费波动、港口拥堵和因红海危机持续而导致的主要贸易路线中断等挑战。万利积极应对挑战，协调增加亚洲港口的燃料供应，确保在物流挑战的情况下仍能满足客户不断增长的需求。 管理层总结： “尽管市场环境充满挑战，我们很高兴在2024年上半年看到收入和销售额的强劲增长。我们的战略举措，包括扩展服务网络和专注于可持续燃料解决方案，使我们能够很好地应对这些挑战并抓住新兴机遇。”万利集团董事长兼首席执行官谢威廉说，“虽然当前的市场环境对我们的利润率造成了压力，但我们对我们的长期战略以及为股东创造价值的能力仍然充满信心。” 未来展望： 展望未来，万利将继续专注于扩大其市场影响力，特别是在生物燃料领域，并持续增强其全球供应网络。集团致力于提高运营效率，并在面对持续的宏观经济挑战时实现可持续增长。 网络直播详情： CBL International Limited（纳斯达克：BANL）诚邀您参加线上研讨会，就公司截至2024年6月30日六个月中期财务业绩作出讨论。 - 活动：2024年中期业绩线上发布会

- 日期和时间：

- 2024年9月13日（星期五）香港时间上午10:00 – 11:00

- 2024年9月12日（星期四）美国东部时间晚上10:00 – 11:00

- 访问：线上发布会可通过以下链接或扫描以下提供的二维码观看直播。 网络广播链接：

https://webcast.roadshowchina.cn/SHMrSGhud1hrRTZTNmRkZ0dMb09Hdz09 二维码： 关于万利集团 万利集团成立于 2015 年，以CBL International Limited（纳斯达克：BANL）在纳斯达克股票市场上市。我们致力于为客户提供一站式燃油供应服务，被业内称为燃油供应服务商。截至2024 年 8 月 28 日，我们主要通过当地实体供货商为船舶提供燃油加注服务，遍布比利时、中国、香港、印度、日本、韩国、马来西亚、毛里裘斯、巴拿马、菲律宾、新加坡、台湾、泰国、土耳其和越南，共覆盖超过60个港口。集团积极推动可持续燃料，并已取得ISCC EU和ISCC Plus认证。 如欲了解更多信息，请到集团网站 https://www.banle-intl.com浏览。 前瞻性声明 本公吿中的某些陈述并非历史事实，而是前瞻性陈述。前瞻性陈述一般使用「相信」、「可能」、「可以」、「将要」、「估计」、「继续」、「预期」、「打算」、「期望」、「计划」、「应该」、「将会」、「规划」、「未来」、「展望」、「潜力」、「预测」等类似词语来预测或表达未来事件或趋势或不属于历史事项的陈述，但不使用这些词语并不意味着陈述并非前瞻性。这些前瞻性陈述包括但不限于对其他绩效指标的估计和预测，以及对市场机会的预测。这些信息涉及已知和未知的风险和不确定性，并基于各种假设（无论本新闻稿中是否指明）以及BANL管理层的当前预期，而非对实际业绩的预测。这些前瞻性陈述仅供帮助目的，不得被任何投资者作为且不得被依赖为对事实或可能性的担保、保证、预测或确凿陈述。实际事件和情况难以或不可能预测，也会与假设不同。许多实际事件和情况不在BANL的控制范围内。一些重要因素可能导致实际结果与任何前瞻性陈述存在实质性差异，包括国内外商业、市场、金融、政治、法律环境、地缘政治及其他导致燃料价格发生重大变化的事件的影响。公司没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述来反映随后发生的事件或情况或预期的变化，法律可能要求者除外。尽管公司认为该等前瞻性陈述中表达的预期合理，但不能向您保证此类预期最终正确无误。公司提醒投资者实际结果可能与预期结果存在重大差异，并鼓励投资者细阅公司的注册声明和向SEC提交的其他文件所载可能影响其未来业绩的其他因素。 如需更多资讯，请联系： CBL International Limited

电邮：investors@banle-intl.com 纵横财经公关顾问有限公司

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