Wednesday, 11 September 2024, 17:06 HKT/SGT Share:

来源 Guotai Junan 国泰君安国际获穆迪重申“Baa2” 长期发行人评级,展望“稳定”

香港, 2024年9月11日 - (亚太商讯) — 国泰君安国际控股有限公司(“国泰君安国际”、“公司”或“集团”,股份代号:1788.HK)宣布,国际信用评级机构穆迪更新对国泰君安国际的信贷评级报告,并重申国泰君安国际的“Baa2”长期发行人信用评级,展望保持“稳定”。穆迪认为母公司国泰君安证券的支持和中国政府通过母公司提供的支持可抵消复杂的外部运营环境对国泰君安国际信用状况造成的压力。今年6月,国泰君安国际亦获标普重申“BBB+”投资级评级(长期发行人),展望保持“稳定”。现阶段公司获得的信用评级继续在香港中资证券公司中保持领先地位。详细报告请联系穆迪获取。 – 完 –



话题 Press release summary



部门 金融

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2024 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network